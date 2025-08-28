Lékaři během operace hned jistí, zda odstranili celý nádor prsu. Díky novému přístroji

Odebrali jsme dost tkáně z prsu na to, aby se nádor nešířil, nebo ještě musíme pokračovat? Zatímco dříve lékařům ve Fakultní nemocnici Ostrava napovědělo mamografické vyšetření, kvůli kterému ovšem tkáň z operačního sálu putovala na jiné pracoviště a na výsledek čekali v řádu dnů, nyní mají odpověď během pár minut, aniž by vyoperovaný nádor opustil sál.
Nemocnice se vybavila přístrojem s poetickým názvem Mozart. S pomocí rentgenové technologie zobrazí operujícímu lékaři vzorek odebraný s prsu v podobě milimetrových řezů.
Nádory nejsou vždy ostře ohraničené. Mohou mít mikroskopické výběžky, které okem ani hmatem nelze zjistit. Mozart nám pomáhá odhalit právě tyto skryté části, vysvětluje mamolog Chirurgické kliniky FN Ostrava Otakar Kubala.
Nový přístroj, který stojí přímo na sále ve FN Ostrava a pomáhá s přesností operace.
Pro přesnost léčby je precizní a rychlé zobrazení stěžejní. Lékař ze snímků pozná, zda se podařilo odstranit dostatečné množství tkáně nebo je potřeba resekci rozšířit. Tím se výrazně snižuje riziko, že pacientka bude muset podstoupit další zákrok.
Nový přístroj najde uplatnění zejména při zákrocích, u nichž je prioritou ženu o prs nepřipravit. To znamená, že lékař sice odstraní nádor, ale snaží se zachovat co nejvíce tkáně v jeho okolí. Takové šetřící zákroky tvoří v Ostravě zhruba dvě třetiny ze všech tamějších operací prsu.
Podívejte se, jak na sále pracuje nový přístroj: