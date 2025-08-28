Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Lékaři během operace hned jistí, zda odstranili celý nádor prsu. Díky novému přístroji

Lékaři během operace hned jistí, zda odstranili celý nádor prsu. Díky novému přístroji

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

FN Ostrava vybavila operační sál přístrojem Mozart
Autor: FN Ostrava
Ve Fakultní nemocnici v Ostravě mají novinku, jež přispívá k tomu, aby pacientky s rakovinou nepřišly o prs. Jde o zobrazovací metodu používanou přímo na sále. Umožňuje odebrat jen nezbytné množství tkáně s vyšší jistotou, že nádor v prsu nezůstal. Léčba je proto bezpečnější.

Odebrali jsme dost tkáně z prsu na to, aby se nádor nešířil, nebo ještě musíme  pokračovat? Zatímco dříve lékařům ve Fakultní nemocnici Ostrava napovědělo mamografické vyšetření, kvůli kterému ovšem tkáň z operačního sálu putovala na jiné pracoviště a na výsledek čekali v řádu dnů, nyní mají odpověď během pár minut, aniž by vyoperovaný nádor opustil sál.

Nemocnice se vybavila přístrojem s poetickým názvem Mozart. S pomocí rentgenové technologie zobrazí operujícímu lékaři vzorek odebraný s prsu v podobě milimetrových řezů. 

Nádory nejsou vždy ostře ohraničené. Mohou mít mikroskopické výběžky, které okem ani hmatem nelze zjistit. Mozart nám pomáhá odhalit právě tyto skryté části, vysvětluje mamolog Chirurgické kliniky FN Ostrava Otakar Kubala.

FN Ostrava jeden ze sálů vybavila přístrojem Mozart

Nový přístroj, který stojí přímo na sále ve FN Ostrava a pomáhá s přesností operace.

Autor: FN Ostrava

Pro přesnost léčby je precizní a rychlé zobrazení stěžejní. Lékař ze snímků pozná, zda se podařilo odstranit dostatečné množství tkáně nebo je potřeba resekci rozšířit. Tím se výrazně snižuje riziko, že pacientka bude muset podstoupit další zákrok.

Nový přístroj najde uplatnění zejména při zákrocích, u nichž je prioritou ženu o prs nepřipravit. To znamená, že lékař sice odstraní nádor, ale snaží se zachovat co nejvíce tkáně v jeho okolí. Takové šetřící zákroky tvoří v Ostravě zhruba dvě třetiny ze všech tamějších operací prsu.

Podívejte se, jak na sále pracuje nový přístroj:

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Zkuste, zda znáte slavné stavby tuzemských hor
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Jaký byl loňský kyberrok pohledem NÚKIBu?

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Od Land Roveru po Tesco: Co víte o britských značkách?

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).