Olomoucké tvarůžky musí z obchodů pryč. Znovu kvůli plísni

V dubnu letošního roku se mluvčí společnosti A.W., výrobce Olomouckých tvarůžků, Vladimír Kovář pochlubil Olomouckému deníku, že do pár let nedaleko Loštic vyroste jejich nová výrobna, protože ta stávající, kde jsme před pár lety byli na prohlídce, už dlouho kapacitně nevyhovuje. Ve stejné době ale přišla rána.

Nešťastný rok pro tvarůžky

V mediích se objevily informace o tom, že řetězce jako Billa nebo Albert stahují Olomoucké tvarůžky z důvodu možného výskytu plísně, ovšem nikoliv té ušlechtilé.

Přitom Denik.cz si všiml už v březnu, že Olomoucké tvarůžky ze stejného důvodu stahovalo i Penny a Státní zemědělská a potravinářská inspekce už začátkem třetího měsíce tohoto roku Olomoucké tvarůžky stahovala z prodeje v Hodoníně.

Jde o renomé

Je tomu teprve pár týdnů, kdy se mluvčí společnosti A.W. Vladimír Kovář k pernému jaru vyjádřil pro serveru PrahaIN.cz: „Je to velice nepříjemné z mnoha důvodů. Nejen finančních, ale jde také o renomé, protože se jedná o unikátní moravský zrající sýr a chceme dělat špičkovou kvalitu. Jsme z toho nešťastní, protože jsme expedovali všechno na základě uvolnění od divize jakosti. Než to došlo ke spotřebitelům, tak tam ty plísně někde objevili. Výrazně to pocítíme.“





Galerie: Jak se vyráběly olomoucké syrečky?

A v těchto dnech, problémy pokračují. Řetězec Albert oznámil, že byl z prodeje v jeho obchodní síti stažen tento produkt a opět s podezřením na plísně.

A.W.OLOMOUCKÉ TVARŮŽKY KOUSKY KMÍN 125G Minimální datum trvanlivosti: 16.7. 2023

16.7. 2023 EAN kód : 85905726

: 85905726 Dodavatel: A. W. SPOL. S R. O. z

A. W. SPOL. S R. O. z Důvod: Možný výskyt plísně. „Žádáme zákazníky, aby výrobky nekonzumovali. Zákazníci, kteří si uvedené zboží zakoupili, mají možnost toto zboží do 30. 7. 2023 vrátit a dostanou zpět peníze,“ uvádí řetězec.

Na vyjádření výrobce zatím čekáme.