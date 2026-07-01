Hubnutí injekcemi zvýšilo poptávku po plastikách. Odřezat se dá i devět kilogramů kůže

Lidé, kteří zhubnou desítky kilogramů jako třeba účastníci některých televizních show, často řeší, co si počít s převisy kůže. Tuk sice zmizel, kůže a podkoží se ale tomu nedokázaly přizpůsobit a stáhnout se do původního tvaru. Převisy zůstávají nejčastěji na břiše a bocích, prsou, pažích, stehnech nebo zádech.
Co se dozvíte v článku
Pokud jsou výrazné, nedokáže je vyřešit ani laser, ani elektromagnetické vlny, ale člověk musí na operaci. Ta je jen málokdy hrazená z veřejného zdravotního pojištění, takže zájemci končí u plastických chirurgů na soukromých klinikách.
Ceny se pohybují v řádech desítek a stovek tisíc korun. Jeden zákrok může přijít na 80 tisíc korun a víc. Pokud při jedné operaci řeší lékař více partií, např. jde o úpravu prsou a břicha spolu se sešitím rozestoupených svalů (abdominoplastikou) a liposukcí, může být cena zákroku i 200 až 250 tisíc korun. Částky se násobí ve chvíli, kdy klient postupně podstupuje modelaci celého těla. Tu totiž není možné provést naráz.
V ČR lékaři nikdy kůži neořezávají
od hlavy k patě při jedné operaci. Body contouring neboli tvarování či formování těla, jak se odstraňování převisů a vypínání kůže někdy říká (a lze se setkat také s názvy body lift nebo body sculpturing), totiž patří mezi vůbec nejrizikovějším a z hlediska plánování a rekonvalescence nejnáročnějším zákrokům v estetické medicíně.
Proč se kůže nesmrskne
Kůže má vlastnost natahovat a roztahovat se. Čím je ale člověk starší, tím se tato schopnost elasticity snižuje, a pokud kůži natáhnete hodně, její struktura se přestaví tak, že už se vše nesmrkne, vysvětluje Petr Polák, plastický chirurg a zástupce vedoucího lékaře v soukromém zdravotnickém zařízení Esthé. Patří mezi lékaře, kteří se podíleli na proměně účastníků reality show TV Nova s názvem Extrémní proměny. Účastníci se za pomoci profesionálů snaží zbavit desítek kilogramů hmotnosti. Plastičtí chirurgové pomáhají těm, kteří cíle dosáhnout a váhu si udrží, zbavit se nadbytečné kůže a vymodelovat postavu.
Roli v tom, jak velké převisy budou a komu se vlastně vytvoří, hraje věk, genetika nebo rychlost hubnutí.
Pokud někdo shodí váhu rychle, má vyšší pravděpodobnost, že bude mít více nadbytečné kůže, protože její mechanismy se nedokáží redukci objemu adaptovat, dodává Petr Polák. Proto může mít více nadbytečné kůže ten, kdo třeba shodí 40 kg, než ten, kdo shodí 60 kg.
Záleží také na tom, zda jde o opakovanou ztrátu hmotnosti.
Takové to natáhnout – scvrknout, natáhnout – scvrknout funguje jednou nebo dvakrát a pak už kůže není schopná kontraktivity, říká v podcastu Perfect Clinic plastický chirurg Lukáš Frajer.
Kožní valy, byť třeba menší, mohou mít i lidé po liposukci, ve vyšším věku nebo je řeší ženy po porodu.
Nadbytečná kůže ovšem není jen estetickým problémem. V místech, kde se překrývá, vznikají opruzeniny, záněty a opakované kožní infekce. Často dochází také k omezení pohybu nebo bolestem při běžných aktivitách.
Pokud někdo zhubne a převisy kůže si nenechá odstranit, tak s tím může žít, nevadí to. Prostě jen nebude vypadat v plavkách dobře, to je celé. Není to takové drama, jenom to vadí na pláži a při sexu, podotýká Roman Šmucler, majitel kliniky estetické medicíny Asklepion, kde také operují lidi po velkém váhovém úbytku.
Něco se dá řešit i na pojišťovnu, ale to musí být třeba třísetkilogramový člověk a musí jít na bariatrickou kliniku v nemocnici. Je to složitý příběh, takže gró lidí je operováno v soukromých zařízení, dodává lékař, který vede odbornou Společnost laserové a estetické medicíny.
Co vše lze zmenšit
Řešení převisů po ztrátě hmotnosti zahrnuje celé spektrum plastické chirurgie. Když shodíte, nezmění se vám jen nos, podotýká Petr Polák.
Typický klient si nechává odstranit kůži v oblasti břicha. Někdy v kombinaci s abdominoplastikou a vyztužením břišní stěny. Ženy řeší s odstraněním kůže také modelaci, zmenšení nebo naopak zvětšení prsou nebo lifting krku a obličeje včetně operace víček.
Žádané je také odoperování nadbytku kůže na zádech, pažích a stehnech, zejména jejich vnitřní oblast. Operace se pak dá kombinovat s liposukcí, tedy lokálním odsátím tuku. Naopak samotnou redukcí kůže nelze vygumovat strie ani celulitidu.
Protože jsou o kvalitě pokožky a tu redukcí nezměníme. My sice část strií odoperujeme, ale zbytek zůstane a zmizík na strie nemáme, dodává Petr Polák.
Celulitida má návaznost na fungování lymfatického systému a ani ten operace zázračně neuzdraví.
Metoda, která vám dá hladkou, vypnutou kůži jako ve dvaceti, neexistuje, dodává plastický chirurg.
Jak se dělí bodylift
- horní lift: paže a prsa
- střední lift: břicho a trup
- dolní lift: hýždě a stehna
Zdroj: web Radka Lhotského
K operaci lékaři přistupují u zájemců, jejichž BMI je do třiceti. Někdy je vhodná i u BMI až 35, ale to jsou výjimky u lidí, kteří mají vyšší podíl svalů. Svaly jsou totiž těžší než tuk, a tak dva stejně vážící lidé mohou mít úplně jinou konstituci i množství podkožního tuku.
Důležité je, aby měl člověk před zákrokem stabilní váhu alespoň půl roku. Je-li po zmenšení žaludku, čeká se ještě déle. Odoperování kůže přichází nejdříve rok po tomto zákroku.
Chirurg neoperuje v případě, že zdravotní stav klienta neumožňuje několikahodinovou celkovou anestezii, ale také ve chvíli, kdy je v oblasti aktivní zánět. Třeba nehojící se či hnisavá rána, vřed a podobně. V takovém případě se první musí léčit, aby nedošlo k pooperační infekci.
Věkový limit neexistuje, rozhoduje celkový zdravotní stav, který může být samozřejmě u starších klientů horší. Ale zdravotní péče se zlepšuje, takže dnešní sedmdesátník na tom může být o dost lépe se zdravím než ten před třiceti lety. I klienty takto vysokého věku proto občas kliniky mají. Je to dáno i tím, že přibývá seniorů, kteří i ve vysokém věku žijí aktivně.
Co se týká samotné plochy, dá se odstranit poměrně velká oblast. Mimo jiné záleží na tom, jak je kůže volná. Čím volnější je, tím více jí jde pryč. O centimetrech čtverečních se lékaři nezmiňují, počítají ji ale na kilogramy.
Jde i o několik kilogramů kůže a podkoží. Může se to zdát málo, ale tuk je lehký, takže třeba odstranění pěti kilogramů si představte jako dvacet kostek másla a to není úplně málo, popisuje Petr Polák. On sám při jednom zákroku odstranil i pět kilogramů tkání. Lukáš Frajer v podcastu zmiňuje i rekordní operaci, kdy klientce odoperoval 9,5 kg kůže a podkoží.
Nesložitější z plastik
Právě kvůli rozsahu a rizikům body contouring neprovádí každý plastických chirurg.
Jde o vůbec nejriskantnější zákroky, protože se při nich ztrácejí velké objemy hmoty. Odstraňujete kilogramy kůže, podkoží, tuku. To je pro to tělo strašný šok, proto se tyto zákroky, pokud je třeba vytáhnout více částí těla, dělají postupně, podotýká Roman Šmucler.
V podcastu to potvrzuje i Lukáš Frajer. Podle něj se dá při jednom zákroku vymodelovat třeba prsa a
utáhnout pas, víc ale ne. Za nejrizikovější z hlediska hojení a pooperační péče on sám považuje odstranění valů stehen.
Ve světě sice existují chirurgové, kteří zvládnout člověka ořezat od hlavy až k patě, pak ale musí pacient být třeba i týden v umělém spánku, protože by trpěl nesnesitelnými bolestmi. V tuzemsku proto nikdo z plastických chirurgů takto radikální operace neprovádí.
Při odoperování kůže totiž vzniká velká rána. Navíc řada pacientů má i v důsledku někdejší vysoké hmotnosti přidružené zdravotní komplikace, jakými jsou třeba potřeba ředit krev, problémy se srdcem nebo cukrovka.
Při ní se tkáně hojí hůř, je tam vyšší riziko infekce a hojení je delší, připomíná Petr Polák. A dodává, že diabetes není onemocnění, které by sice odstranění kůže vysloveně bránilo, jen se s ní musí chirurg počítat už při plánování a zvolit třeba méně radikální zákrok či jich nekombinovat několik při jedné anestezii.
Navíc pacienta s cukrovkou budeme spíš směřovat do nemocnice, kde je možnost robustnější péče, než na soukromou kliniku, dodává lékař. Podle Romana Šmuclera musí mít soukromé pracoviště, kde nadbytky kůže odoperovávají, prakticky stejně vybavení jako nemocnice, a to včetně jednotky intenzivní péče.
Zhubli jste někdy desítky kilogramů?
Jak dlouho se vše hojí
Před tvarováním postavy čeká pacienta konzultace a předoperační vyšetření. Samotná operace trvá většinou dvě až čtyři hodiny, ale může být i šestihodinová.
Jedná se o rozsáhlou operaci s velkým zásahem do tkáně, je tedy třeba počítat s podstatnější ztrátou krve, výrazným odpadem do drénů, tvorbou modřin, otoků a dlouhou rekonvalescencí, vysvětluje na webu plastický chirurg Radek Lhotský s tím, že pacientovi zůstanou jizvy, z nichž některé nelze skrýt pod spodní prádlo.
Rizikem je infekce, vytvoření krevní sraženiny a tedy i plicní embolie či komplikace s hojením. Kuřáci pravděpodobnost jejich vzniku mohou ovlivnit tím, že si minimálně tři týdny před zákrokem nezapálí.
Po zákroku následuje několikadenní hospitalizace. Podle Lhotského jde pacient domů zhruba po čtyřech až pěti dnech. K úplnému zhojení ran dochází do dvou měsíců.
Pacientům zpravidla doporučujeme dva až tři týdny pracovní neschopnosti. Po šesti týdnech můžou absolvovat první fyzickou zátěž, potvrzuje i lékař Petr Polák.
Stabilní hmotnost je dobré udržovat si i po operaci. Pokud člověk dál hubne, kůže opět povoluje. Pokud toustne, jizvy se ošklivě roztahují. I původně zmenšená plocha kůže se začne znovu zvětšovat a efekt operace je ten tam. Chirurgové sice její odstranění dokážou zopakovat, ale…
Zákrok už zpravidla bývá menšího rozsahu, než ten původní, podotýká Petr Polák.
A zdůrazňuje, že výsledek operace, byť se zdaří zcela špičkově, není nikdy na celý život.
Stárnutí a gravitaci nezastavíme, takže nezastavíme ani povolování kůže. Představa, že efekt operace je navždy, je mylná. Kůže už nikdy nebude ve stavu jako ve dvaceti, zdůrazňuje plastický chirurg. A platí to i pro ty, kteří jsou disciplinovaní a dodržují zdravý životní styl. U nich už se obří převisy kůže nikdy nevrátí, kůže ale povolí. Stává se to zejména u prsou. Jak dlouho efekt
utažení vydrží, je individuální. Většinou jde ale o deset až patnáct let.
Poptávku žene hubnutí injekcemi
Lékaři se přitom shodují, že zákroků modelace přibývá. Kromě osvěty a popularity reality show za to mohou zejména dvě záležitosti.
Češi a Češky, a nejen oni a ony, tloustnou a čím více je obézních lidí, tím více stoupá poptávka po zákrocích řešících tuk i jeho velké ztráty. Ovšem skokový zájem soukromým klinikám nepřineslo tloustnutí, ani větší osvěta, ale používání injekčních léků, jež hormonálně zasahují do metabolismu a tím způsobí pomalejší vyprazdňování žaludku a ustálí hladinu cukru v krvi. Pacient má proto menší chuť k jídlu (více o tzv. hubnoucích injekcích jsme psali zde).
Takových lidí, co dramaticky zhubnou injekcemi, a pak si nechají odstranit kůži, máme záplavu. Skokově jich přibylo, protože ty léky opravdu fungují, říká Roman Šmucler. A plastický chirurg Lukáš Frajer v podcastu kliniky, ve které pracuje, dodává, že to ovlivnila i změna v indikačních kritériích. Nyní lékaři předepíší hubnoucí injekce i tomu, kdo má BMI
pouhých 26, tedy mírnou nadváhu, a k tomu přidružené zdravotní problémy typu cukrovky druhého typu, vysokého krevního tlaku nebo cholesterolu.
Obrovské ztráty hmotnosti ale nejsou jen věcí injekcí.
Jsou pacienti, kteří se kousnou a dají to i bez nich. Zhubnou třeba padesát kilo. A mám tam i jednu pacientku, která po bandáži žaludku zhubla za tři nebo čtyři roky 120 kg, dodává Lukáš Frajer.
Poslechněte si podcast Perfect Clinic o aspektech plastické chirurgie po velkém úbytku váhy: