Pálení, brnění i studené nohy. Nenápadné signály mohou ukazovat na vážnější problém

Mezi méně známé signály problémů s prokrvením nohou patří ztráta ochlupení na prstech a nártech, lesklá a nezvykle tenká kůže nebo změna barvy kůže, která může rudnout, ale i bělavět.
Pálení chodidel, brnění prstů, noční křeče lidé často připisují únavě, pomalé hojení zase věku, souviset ale mohou i s cukrovkou, poškozením nervů nebo nedostatkem důležitých vitamínů a minerálů.
Chodidla patří k místům, kde se některé zdravotní problémy projeví mezi prvními, proto se vyplatí věnovat jim stejnou pozornost jako například krevnímu tlaku, hladině cukru nebo cholesterolu. Obzvláště na pozoru ve vztahu ke svým nohám by měli být především pacienti s cukrovkou, onemocněním cév (např. aterosklerózou) nebo oslabenou imunitou.
Příznaky, jež není radno přehlížet
- Popraskané suché paty, suchá a olupující se kůže může být důsledkem poškození nervů např. při diabetu (periferní neuropatie).
- Noční křeče v lýtkách nebo chodidlech mohou značit nedostatek hořčíku, vápníku nebo vitamínu B12.
- Změna barvy (např. zrudnutí nebo zfialovění po spuštění z postele, zblednutí po zvednutí na postel) chodidel může značit problémy s prokrvením.
- Ztráta ochlupení na prstech a nártech, lesklá a nezvykle tenká kůže nebo deformace a ztluštění nehtů může být znakem nedostatečného prokrvení nohou.
- Pocity pálení, brnění, mravenčení nebo chůzi
po polštářcíchbývají spojeny s poškozením nervů, často vlivem neléčené cukrovky.
- Pocit neustále studených nohou nebo pomalé hojení ran může ukazovat na zhoršené prokrvení nohou.
Zdroj: Lékárna.cz.
Kdy jít k lékaři
Kombinace poškozených nervů a cév je přitom nebezpečná, protože pacient nemusí včas zaznamenat drobná poranění. Jenže ty se v případě např. diabetiků špatně hojí a mohou vést k vážnějším komplikacím včetně amputace.
Ne všechny výše uvedené příznaky musí nutně znamenat závažné zdravotní potíže. Stavů, které se propisují do nohou, je mnoho. Od únavy po celodenním stání až po absenci pedikúry.
„Pokud se bolest, praskliny nebo jiné obtíže ani po dvou týdnech domácí péče nelepší, je vhodné navštívit lékaře. Okamžité vyšetření si zaslouží také otevřené rány, známky infekce nebo náhlý jednostranný otok nohy. U pacientů s cukrovkou může i drobné poranění představovat vážný problém,“ upozorňuje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Lidé totiž často řeší následky onemocnění vepsané do chodidel, nikoliv skutečnou příčinu změn.