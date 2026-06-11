Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Pálení, brnění i studené nohy. Nenápadné signály mohou ukazovat na vážnější problém

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Detail ženiných rukou, jak si mne nárt
Autor: Shutterstock
Změny na chodidlech mohou být prvním signálem tiše doutnající nemoci. Propsat se do nich může ateroskleróza nebo cukrovka a s nimi spojené poruchy prokrvení nebo poškození nervů. Vedou k pocitu studených nohou, ztráty ochlupení na nártech nebo nočním křečím.

Mezi méně známé signály problémů s prokrvením nohou patří ztráta ochlupení na prstech a nártech, lesklá a nezvykle tenká kůže nebo změna barvy kůže, která může rudnout, ale i bělavět.

Pálení chodidel, brnění prstů, noční křeče lidé často připisují únavě, pomalé hojení zase věku, souviset ale mohou i s cukrovkou, poškozením nervů nebo nedostatkem důležitých vitamínů a minerálů.

Chodidla patří k místům, kde se některé zdravotní problémy projeví mezi prvními, proto se vyplatí věnovat jim stejnou pozornost jako například krevnímu tlaku, hladině cukru nebo cholesterolu. Obzvláště na pozoru ve vztahu ke svým nohám by měli být především pacienti s cukrovkou, onemocněním cév (např. aterosklerózou) nebo oslabenou imunitou.

Příznaky, jež není radno přehlížet

  • Popraskané suché paty, suchá a olupující se kůže může být důsledkem poškození nervů např. při diabetu (periferní neuropatie).
  • Noční křeče v lýtkách nebo chodidlech mohou značit nedostatek hořčíku, vápníku nebo vitamínu B12.
  • Změna barvy (např. zrudnutí nebo zfialovění po spuštění z postele, zblednutí po zvednutí na postel) chodidel může značit problémy s prokrvením.
  • Ztráta ochlupení na prstech a nártech, lesklá a nezvykle tenká kůže nebo deformace a ztluštění nehtů může být znakem nedostatečného prokrvení nohou.
  • Pocity pálení, brnění, mravenčení nebo chůzi po polštářcích bývají spojeny s poškozením nervů, často vlivem neléčené cukrovky.
  • Pocit neustále studených nohou nebo pomalé hojení ran může ukazovat na zhoršené prokrvení nohou.

Zdroj: Lékárna.cz.

Kdy jít k lékaři

Kombinace poškozených nervů a cév je přitom nebezpečná, protože pacient nemusí včas zaznamenat drobná poranění. Jenže ty se v případě např. diabetiků špatně hojí a mohou vést k vážnějším komplikacím včetně amputace.

Ne všechny výše uvedené příznaky musí nutně znamenat závažné zdravotní potíže. Stavů, které se propisují do nohou, je mnoho. Od únavy po celodenním stání až po absenci pedikúry.

„Pokud se bolest, praskliny nebo jiné obtíže ani po dvou týdnech domácí péče nelepší, je vhodné navštívit lékaře. Okamžité vyšetření si zaslouží také otevřené rány, známky infekce nebo náhlý jednostranný otok nohy. U pacientů s cukrovkou může i drobné poranění představovat vážný problém,“ upozorňuje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.

Lidé totiž často řeší následky onemocnění vepsané do chodidel, nikoliv skutečnou příčinu změn.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Komerční sdělení

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).