Křečové žíly řeší jednodenní chirurgie. Na rekonvalescenci většinou stačí týden

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos
Křečové žíly nejsou jen estetický problém, jde hlavně o projev chronické žilní nedostatečnosti. Odstranit se dají pomocí cévní chirurgie. Moderních metod existuje víc. Jde například o laserovou ablaci, miniflbektomii nebo sklerotizace. Tím, že jde o zákroky miniinvazivní, je léčba varixů šetrnější a také následná rekonvalescence rychlejší.

Laserová ablace je v současné době metodou číslo jedna podle doporučení Evropské společnosti pro cévní chirurgii. Například v Rehabilitační nemocnici Beroun se daří touto miniinvazivní metodou ošetřit až 80 procent pacientů.

Co se dozvíte v článku
  1. Miniflebektomie: řešení klikatých žil
  2. Rychlá rekonvalescence 
  3. Nejmodernější pěnová sklerotizace
  4. Křečové žíly jsou chronický problém

„Zákrok probíhá v lokální anestezii a je po celou dobu kontrolován ultrazvukem. Z drobného vpichu se laserovým vláknem dostaneme až k začátku postižené žíly, umrtvíme její okolí a při postupném vytahování vlákna působením vysoké teploty žílu zevnitř uzavřeme. Díky ultrazvuku přesně víme, kde se pohybujeme a uzavíráme pouze postižené úseky, zatímco zdravé části žil ponecháváme,“ uvádí specialistka na cévní chirurgii Rehabilitační nemocnice Beroun, doktorka Jana Valešová.

Miniflebektomie: řešení klikatých žil

Dalším miniinvazivním výkonem je miniflebektomie, která se používá buďto samostatně nebo v kombinaci s laserovou ablací.

„Laser využíváme při postižení hlavních povrchových žilních kmenů. Na jejich větve, které se projevují jako klikaté žíly viditelné pod kůží, se laser použít nedá. Tyto žilky pak řešíme miniflebektomií,“ vysvětluje Jana Valešová.

Tato metoda se také provádí v lokální anestezii, přičemž se z drobných vpichů za pomoci speciálních háčků postižené žíly šetrně odstraní. Ranky jsou velmi malé, hojení rychlé a kosmetický efekt výrazně lepší než u klasických operací.

Rychlá rekonvalescence 

Velkou výhodou moderních operačních metod je kratší doba zotavení. „Rekonvalescence po miniinvazivních výkonech trvá většinou kolem jednoho týdne. Pacienti se velmi rychle vracejí k běžným denním aktivitám i ke sportu. V den výkonu doporučujeme běžný režim v podobě kratších procházek, a hlavně dostatečný pitný režim, který je důležitý jako prevence trombózy,“ popisuje lékařka.

Nejmodernější pěnová sklerotizace

Další šetrnou metodou léčby je sklerotizace, která se podle nálezu provádí samostatně nebo jako doplněk po předchozích provedených miniinvazivních operacích. Jedná se o injekční aplikaci speciální látky ve formě roztoku nebo účinnější a šetrnější pěny.

Využívá se především u menších žilek a metliček (velmi tenké žilky), ale rozhodně nejde vždy jen o estetickou záležitost. Existují případy, kdy ji lze využít i k prevenci vzniku bércového vředu nebo jeho léčbě.

Podle doktorky Valešové se v současnosti nejvíce využívá právě pěnová sklerotizace: „V naší ambulanci používáme jeden z nejmodernějších přístrojů na trhu – Varixio, který je schopen připravit velmi stabilní pěnu o nízké koncentraci. Díky tomu se výrazně snižuje množství nežádoucích účinků, jakými jsou zejména hyperpigmentace (ztmavnutí kůže nad ošetřenou žilou), zarudnutí nebo zvýšená bolestivost. Nepřehlédnutelnou výhodou je i to, že po ošetření velmi drobných žilek často ani není nutné nosit kompresivní punčochy.“

Tyto nejmodernější zákroky nicméně zdravotní pojišťovny nehradí. Je třeba počítat s cenou ve výši několika desítek tisíc korun. 

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém sám od sebe nezmizí

Křečové žíly jsou chronický problém

Léčba křečových žil je vždy individuální a je třeba počítat s dlouhodobým charakterem onemocnění.

„Žádná metoda neznamená definitivní vyléčení. Křečové žíly jsou projevem chronické žilní nedostatečnosti – odstraníme aktuálně postižené žíly, ale nelze vyloučit, že se v budoucnu objeví nové změny, zejména při genetické predispozici,“ upozorňuje doktorka Valešová.

Pacienti s podezřením na křečové žíly mohou navštívit specializovanou indikační ambulanci žilní chirurgie. Není k tomu potřeba doporučení praktika nebo specialisty. Základem vstupního vyšetření je ultrazvuk, který umožňuje přesně určit rozsah postižení žil a podle toho naplánovat další postup – ať už konzervativní léčbu, nebo některé z uvedených miniinvazivních řešení.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Najdete na Vitalia.cz

