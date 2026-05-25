Chcete žít déle? Podle studie stačí pár drobných změn

Tři maličké a velmi jednoduché změny a můžete se těšit na delší a kvalitnější život. Zní to moc optimisticky? Možná, ale nová studie australských vědců ukazuje, že opravdu stačí jen takhle málo.

Na to, jak dlouho a také jak kvalitně budeme žít, má vliv více faktorů, mezi nimi vede spánek, pohyb a strava. V nové studii zveřejněné v časopise Lancet, které se zúčastnilo na 60 tisíc lidí, vědci zjistili, že stačí přidat pět minut spánku, dvě minuty cvičení a půl porce zeleniny denně a život se nám prodlouží o rok i víc.

Víc malých změn je lepší než jedna velká

Překvapivé ale je, že benefity tří takto drobných úprav dohromady významně převýšily jakékoliv obří změny pouze v jedné z oblastí. Jinými slovy: pokud chcete žít déle a lépe, musíte změnit všechno, i kdyby jen malinko.

„Vypadá to, že mezi spánkem, pohybem a stravou existuje jedinečná souhra,“ citoval The Washington Post profesora z Univerzity v Sydney Emmanuela Stamatakise.

Studie potvrdila i další věc, o které se už dávno mluví. Abyste prospěli svému tělu a zdraví, nemusíte změnit všechno úplně od podlahy. Stačí jen správně nakombinovat pár drobností a výsledek bude obří. Změn si přitom ani nemusíte všimnout, vždyť dvě minuty cvičení, co to vlastně je? Pár dřepů? Pár přeskoků přes švihadlo? O něco delší procházka? Dvě minuty něčeho, při čem se vám aspoň trochu rozbuší srdce, není nic tak velkého…

A ta zelenina? Čtyři cherry rajčátka k večeři navíc denně. To není nic, co by nezvládl každý, nebo ne?

Jen pohyb nestačí

Vědci se nicméně zabývají tím, kolik čeho je vlastně dost? Jak málo stačí, aby výsledek měl nějaký efekt? U pohybu podle nich platí, že i jen těchto pár minut navíc je spojeno s nižším rizikem rozvoje rakoviny, chronických onemocnění a předčasného úmrtí.

Jen samotné cvičení ale nestačí. Potřebujeme efekt podpořit spánkem a správnou výživou.

Aby vědci zjistili, jak tyto tři věci správně nakombinovat, půjčili si údaje z UK Biobank, úložiště lékařských záznamů stovek tisíc lidí. Mezi sledovanými byli i lidé, kteří týden nosili zařízení pro záznam pohybu, spánku atd. A vyplnili hodně detailní dotazníky o svých stravovacích zvyklostech. Všechny údaje následně vědci obodovali a pak už si v podstatě jen hráli s čísly.

Ukázalo se, že nejlepší je denní kombinace alespoň 7,2 hodiy spánku, 42 minut fyzické aktivity a kvalitní stravy. V tom, co a jak připisovalo body, se pak zjistilo, že výše zmíněných 5 minut spánku denně navíc, 1,9 minuty pohybu a pětibodové zlepšení stravy (tedy například extra porce zeleniny nebo celozrnných výrobků), posunulo ty z nejnižší, nejméně zdravé kategorie, do vyšší. A tím prodloužilo pravděpodobnou délku jejich života asi o rok. A také tahle kombinace zlepšila kvalitu života.

„Zjistili jsme, že změny mohou být minimální, pokud se zkombinují. Vlastně stačí odložit telefon o něco dřív, abyste si víc odpočinuli. K tomu chození po schodech místo ježdění výtahem a celozrnný sendvič. Drobnosti se sečtou,“ uvedli vědci podle deníku The Washington Post.

Současně ale výzkumníci tiší nadšení tím, že samozřejmě vliv mají i další faktory včetně genetiky a zdravotní historie lidí. Platí ale, že vlastně pro delší a kvalitnější život stačí hrozně málo.

