Nevolnost, průjem a boule na hlavě. Zvláštní příznaky u Lucie znamenaly rakovinu

Interiérové poradkyni Lucii je 34 let a už musela řešit zdravotní potíže, které nikdo prožívat nechce. Ohlásily se plíživě. Tři měsíce ji trápily nevolnosti a průjem, jenže vyšetření krve ani ultrazvuk neodhalily nic podezřelého. A protože už dřív trpěla na záněty žaludku, přikláněla se k podobné diagnóze.
Nenapadlo ji ani propojovat nevolnosti se záhadnou boulí na hlavě. O té si myslela, že vznikla na hřišti, při hře s jejím malým synem.
Vyšetření ukázalo rakovinu
Nakonec se jí přes známosti podařilo zajistit brzký termín na gastroskopii, po které okamžitě padlo nečekané podezření na difuzní B-lymfom – tedy na agresivní typ zhoubného nádorového onemocnění lymfatického systému, které vzniká nekontrolovaným množením specifických bílých krvinek zvaných B-lymfocyty.
„Když pan doktor po vyšetření vyslovil domněnku, že se může jednat o karcinom žaludku nebo v lepším případě lymfom, byla jsem šokovaná a nechtěla to přijmout,“ vzpomíná Lucie na začátky nemoci. Ihned následovala hospitalizace a během týdne musela nastoupit na první velmi silnou chemoterapii.
„Lékaři věřili, tak já taky“
Mladá maminka tuto hektickou situaci přijala pragmaticky. „Lékařům důvěřuji – když říkají, že je velká pravděpodobnost vyléčení, tak to půjde a já se prostě vyléčím,“ popisuje své tehdejší optimistické nastavení.
Postupně musela absolvovat nejen chemoterapie, ale nakonec i vysoce moderní CAR-T terapii, při které se se některé vlastní bílé krvinky pacienta laboratorně geneticky upraví tak, aby dokázaly cíleně rozpoznat a zničit nádorové buňky. Následně se vrátí zpět do těla.
„Mamka se mnou byla při první hospitalizaci na oddělení gastroenterologie. Víceméně za mě přebrala nelehký úkol postupně se situací seznámit rodinu, takže vysvětlování podrobností nebylo úplně na mně. Manžel se staral o malého syna, chodil se mnou na chemoterapie, taťka mi po chemoterapiích vždy vařil vývar, který byl jedno z mála jídel, co jsem snědla,“ vzpomíná Lucie dojatě, jakou oporou jí byla její rodina.
Díky tomu, že byl syn už odmalička zvyklý na širší okruh rodiny, zvládl bez potíží i nečekaně dlouhé maminčino odloučení. Při složité CAR-T terapii totiž Lucie musela na tři týdny do izolace, kdy s ní návštěvy mohly komunikovat pouze přes zavřené skleněné dveře. Syn do nemocnice nechodil, aby nebyl zbytečně ve stresu. Lucie s ním trávila volný čas alespoň přes videohovory, ze kterých jasně viděla, že se má doma i na hřišti stále moc dobře. I toto vědomí jí psychicky ulehčilo a dodalo sílu bojovat.
Nejtěžší vnitřní boj přišel po uzdravení
Přestože fyzickou léčbu zvládla Lucie statečně a s klidem, náročný psychický propad se nečekaně dostavil až po jejím úspěšném ukončení. Okolí radostně očekávalo okamžitý návrat k naprosto běžnému životu, ale ona sama mezitím tvrdě bojovala s těžkou únavou i obrovskými pochybnostmi nejen o svém aktuálním vzhledu po léčbě.
Znáte někoho, kdo měl rakovinu před 45. narozeninami?
Návrat do dříve zaběhnuté rodinné rutiny i zpět do běžného pracovního procesu byl najednou velmi vyčerpávající a stresující. „Ve mně zůstává dosud spousta nejistot, spousta věcí se změnila a jak mám naběhnout zpátky tam, kde život před nemocí skončil?“ vysvětluje obavy.
Kromě sníženého sebevědomí, pocitu silné únavy a fyzických následků, jako bylo nepříjemné mravenčení končetin, řešila i pocity viny. Vnitřní klid začala znovu nacházet až díky psychiatrické a psychologické pomoci. Podporu našla i mezi dalšími pacienty se stejnou diagnózou, které potkala díky pacientské organizaci Lymfom Help.
Své udělal i delší léčebný pobyt v luhačovických lázních, kam odjela po dosažení vytoužené remise. V tomto lázeňském prostředí se mohla zaměřit na sebe, na cvičení a účinně dočerpávat ztracenou sílu. Později si ještě prošla obdobím velkého strachu, když kontrolní PET-CT ukázalo nejasný nález, ale detailní punkce temné obavy vyvrátila a opět ji uklidnila.
Lymfom
Lymfom je typ rakoviny krve, který začíná v buňkách imunitního systému – lymfocytech. Lymfom je název skupiny nádorových onemocnění lymfatického systému. Lymfatický systém je tvořen cévami a orgány v celém těle. Patří sem lymfatické uzliny, slezina, brzlík, kostní dřeň a další části těla.
Existuje více než 80 různých typů lymfomů. Všechny se řadí pod jednu skupinu – lymfomy. Některé typy lymfomů jsou běžnější a některé jsou velmi vzácné. Hlavní dvě kategorie jsou: Hodgkinův lymfom (HL) a nehodgkinský lymfom (NHL).
Lymfom může postihnout lidi všech věkových kategorií, ale ve vyšším věku se zvyšuje jeho výskyt. Lymfom je nejčastější rakovinou u mladých lidí ve věku 15–29 let. Lymfom je třetí nejčastější rakovinou u dětí ve věku 0–14 let.
Zdroj: Lymfom help