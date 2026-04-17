Jste nemocní a každý na vás kouká. Chtěla jsem hlavně klid, popsala pacientka s rakovinou

„V září se mi narodil syn a o čtyři měsíce později mi řekli, že našli nějaký útvar. Vlastně mě to ale tehdy nijak nezasáhlo. Byla jsem celou dobu nastavená na to, že to prostě dám. Nic jiného tam nebylo,“ řekla Monika Sládková v podcastu 120 na 80.
Konkrétní diagnóza zněla Hodgkinův lymfom. Mezi příznaky pacientka udává silné pocení, zadýchávání, kdy nemohla ani vyjít schody a hodně úporný kašel. Všechny symptomy odpovídají nálezu na plicích, ona si ale tehdy myslela, že je prostě jen nemocná. „Nepřipouštěla jsem si, že bych mohla mít rakovinu. A když to přišlo, nic jsem nevěděla. V nemocnici mi to oznámili stylem: máte rakovinu, a odeslali mě pryč, nic mi neřekli,“ dodala.
Léčba lymfomu spočívá v podávání chemoterapií a následném ozařování. Monika Sládková na léčbu nijak dobře nevzpomíná. Taky až během ní přišla krize, kterou zpočátku neměla. „Asi v polovině mi začaly psychické problémy. Bylo mi taky hodně fyzicky špatně. Začala jsem se bát, že umřu, že to moje tělo nezvládne. Brečela jsem, že už nechci na další chemoterapii. Ale řekla jsem si, že když to zvládnou jiní, tak já taky,“ popsala.
Čím si prochází, se Monika rozhodla nijak neskrývat, ačkoliv to bylo náročné. Nenosila šátek, neskrývala kanyly. Jenže tím přitahovala pohledy okolí a často slýchala i nemístné komentáře.
Co si onkologický pacient v takových chvílích vlastně přeje? Jak byste se k němu měli chovat? Jak se změní život poté, co si člověk projde diagnózou rakovina? A jak mohou nemocným pomoci pacientské organizace, jako například Lymfomhelp, se kterým začala spolupracovat právě Monika? I o tom mluvila pacientka v podcastu 120 na 80.
