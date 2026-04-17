Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Jste nemocní a každý na vás kouká. Chtěla jsem hlavně klid, popsala pacientka s rakovinou

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Monika Sládková
Autor: Jan Vaca, Internet Info
Monice Sládkové byl diagnostikován lymfom krátce po porodu druhého dítěte. Jaké jsou pocity poté, co se dozvíte takovou diagnózu? A co bylo na nemoci nejhorší? I o tom mluvila v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.

„V září se mi narodil syn a o čtyři měsíce později mi řekli, že našli nějaký útvar. Vlastně mě to ale tehdy nijak nezasáhlo. Byla jsem celou dobu nastavená na to, že to prostě dám. Nic jiného tam nebylo,“ řekla Monika Sládková v podcastu 120 na 80.

Konkrétní diagnóza zněla Hodgkinův lymfom. Mezi příznaky pacientka udává silné pocení, zadýchávání, kdy nemohla ani vyjít schody a hodně úporný kašel. Všechny symptomy odpovídají nálezu na plicích, ona si ale tehdy myslela, že je prostě jen nemocná. „Nepřipouštěla jsem si, že bych mohla mít rakovinu. A když to přišlo, nic jsem nevěděla. V nemocnici mi to oznámili stylem: máte rakovinu, a odeslali mě pryč, nic mi neřekli,“ dodala.

Celý podcast si můžete pustit zde:

Léčba lymfomu spočívá v podávání chemoterapií a následném ozařování. Monika Sládková na léčbu nijak dobře nevzpomíná. Taky až během ní přišla krize, kterou zpočátku neměla. „Asi v polovině mi začaly psychické problémy. Bylo mi taky hodně fyzicky špatně. Začala jsem se bát, že umřu, že to moje tělo nezvládne. Brečela jsem, že už nechci na další chemoterapii. Ale řekla jsem si, že když to zvládnou jiní, tak já taky,“ popsala.

Čím si prochází, se Monika rozhodla nijak neskrývat, ačkoliv to bylo náročné. Nenosila šátek, neskrývala kanyly. Jenže tím přitahovala pohledy okolí a často slýchala i nemístné komentáře.

Co si onkologický pacient v takových chvílích vlastně přeje? Jak byste se k němu měli chovat? Jak se změní život poté, co si člověk projde diagnózou rakovina? A jak mohou nemocným pomoci pacientské organizace, jako například Lymfomhelp, se kterým začala spolupracovat právě Monika? I o tom mluvila pacientka v podcastu 120 na 80.

Podcast si můžete „naladit“ na obvyklých podcastových platformách Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts a dalších. Najdete ho i na našem YouTube kanálu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Od čtení detektivek po obří ohně. Ukažte, že víte, jak se slaví Velikonoce ve světě
1/11 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Konec plošného skenování konverzací?

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: S bolestí je někdy potřeba se naučit žít
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).