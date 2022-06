Kdybych měl nemocné ledviny, poznal bych to. Omyl, který může stát zdraví

Funkční ledviny jsou zcela zásadní pro správné fungování celého organismu. Jsou dokonalou čističkou krve; jsme-li v klidu, přečerpají jí přibližně 1,2 litru za minutu. Ledviny nejenže filtrují krev, ale mají také za úkol vylučovat z organismu škodliviny, a naopak zpětně vstřebávat pro organismus důležité látky. Plnohodnotný život lze žít i s jedním funkčním orgánem. To jsou fakta, na druhé straně se setkáváme s řadou omylů na toto téma. Odborníci z České nefrologické společnosti upozorňují na nejčastější mýty o ledvinách.

Omyl č. 1: Onemocnění ledvin je vzácné

Asi vás to překvapí, ale podle statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 11 000 pacientů ročně v Česku podstoupí hemodialýzu, při které se mimotělně čistí krev, protože jejich ledviny tuto funkci už nezvládají. Z toho přibližně 6000 pacientů se musí léčit dlouhodobě.

Podle dat České nefrologické společnosti bývá selhání ledvin až ve 40 % případů způsobené jejich poškozením v důsledku cukrovky. Může být také důsledkem vysokého krevního tlaku, některých chorob ledvin nebo autoimunitních onemocnění, která ledviny poškozují. O chronické selhání jde u takových pacientů, kteří potřebují dialyzační léčbu delší než tři měsíce.

Omyl č. 2: Kdybych měl nemocné ledviny, poznal bych to

Bohužel, většina lidí s nemocnými ledvinami vůbec netuší, že mají problém. Proč? Především proto, že se raná stadia onemocnění ledvin neprojevují žádnými příznaky. Když se nějaké objeví, často se už jedná o pokročilé stadium onemocnění.

Jak tedy poznat, jak jsme na tom? Jediný spolehlivý způsob, jak si ověřit zdraví vlastních ledvin, je laboratorní vyšetření vzorku moči a krve v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře.





„Na prohlídku hrazenou pojišťovnou zahrnující orientační vyšetření moči má každý pacient nárok jednou za dva roky. U pacientů s diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárními komplikacemi ji doplňuje také laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR). A to od 50 let věku každé čtyři roky,“ vysvětluje předsedkyně České nefrologické společnosti Romana Ryšavá. Tato vyšetření umožňují včasnou diagnostiku onemocnění ledvin. „Díky tomu může být pacient referován do specializovaného nefrologického pracoviště a zahájena léčba. Cílem je zpomalit rozvoj onemocnění a snížit nutnost dialyzační léčby,“ popisuje docentka Ryšavá.