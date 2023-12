Nejméně hodinu před spaním nechte mobil daleko od postele. A kafe radši jen dopoledne

Výzkumy již několikrát potvrdily přímý vztah mezi časem stráveným na mobilu a úzkostnými stavy. Záření modrého světla ze světelných zdrojů nebo z obrazovek nás může doslova dráždit nebo unavovat.

Nejméně hodinu před spaním

Minimálně tak dlouho byste se měli vyhnout působení škodlivého modrého světla, které na nás vyzařují chytré telefony, monitory počítačů a televizních obrazovek. Jsme v kuse online a za celý den na nás „vyskočí“ tolik podnětů, reklam, fotografií a textu, že to překračuje únosnou míru. Instagram sledujeme i během reálných setkání s přáteli. Mobil vytáhneme i při nedělním obědě – vždyť je přece třeba vyfotit talíř.

Hodně z nás pravidelně usne před televizí, takže máme pocit, že sledování televize nás uspává. Ve skutečnosti příliš časté vystavování se modrému světlu monitorů a obrazovek kvalitu spánku jednoznačně zhoršuje. Usínání trvá déle a fáze hlubokého spánku jsou naopak kratší. Příliš velké množství modrého světla navíc unavuje oči, poškozuje zrak a může způsobit bolesti hlavy. Vystavujeme-li se mu po západu slunce, je organismus zmatený. Nevyplavuje se dostatek melatoninu (hormonu spánku), protože naše tělo si myslí, že je ještě den. Místo toho, aby se připravovalo na spánek, zůstane v pozoru a čeká, co se ještě bude dít.





Musíte ven z komfortní zóny

Jak na to? Neumíte si představit, že byste hodinu před spaním „vypnuli“ z elektronického světa? Dá se to, jen je třeba vyjít z komfortní zóny. Udělejte to co nejdříve, jinak mohou hrozit nepříjemné zdravotní následky. Abyste trávili méně času na mobilu, ze všeho nejdřív vypněte otravné notifikace, zavřete aplikace sociálních sítí, nastavte si automatické přepínání mobilu do nočního černobílého režimu a hodinu před spaním jej umístěte do jiné místnosti než je ta, ve které spíte.

Že to nejde, protože máte nastavený budík? Vzbudit vás mohou i chytré hodinky – na těch si můžete třeba úderem osmé večerní vypnout všechny notifikace. Případně se dá koupit úplně obyčejný klasický nebo digitální budík.

Čemu se ještě vyhnout? Před spaním nedělejte žádná velká rozhodnutí, jinak vám hlavou začnou létat myšlenky, které vám nedovolí usnout. Nepouštějte se do náročných úkolů, které vyžadují vaši koncentraci. Před spaním relaxujte a „nic neřešte“ – vždyť ne nadarmo se říká, že ráno chytřejší večera. Zaměřte se na klid a relax. A ten na sociálních sítích ani při bezcílném skrolování nenajdete.





Jste vystaveni chronickému stresu, v neustálém napětí, pod silným tlakem a neschopní se soustředit? Potom logicky nemůžete ani dobře spát. Pokud potřebujete uklidnit mysl a získat zpět vnitřní klid, mohou vám pomoci i některé volně prodejné rostlinné léky například s obsahem levandulové silice. Další možností jsou přípravky s výtažky chmele či například kozlíku lékařského. Dříve než začnete podobné přípravky pravidelně užívat, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem.

Čím posílit mozek

Vyplatí se myslet nejen na zmírnění stresu a neustálého napětí například pomocí přírodních přípravků nebo změnou denního režimu. Je dobré i zaměřit se na výživu mozku jako takovou.

Kamila Horníčková, lékárnice Lékárna.cz, říká, že základem výživy mozku je zdravá strava se zaměřením na cholin, což je látka výrazně vyživující náš nejdůležitější orgán – mozek. Pestrost na talíři je opravdu důležitá. Zdrojem cholinu jsou potraviny zejména živočišného původu jako vajíčka, losos, játra či máslo. Výjimku v rostlinné stravě tvoří například brokolice, vysvětluje. Skvělé jsou také hrozny, které obsahují resveratrol – látku, která ochraňuje mozek před neurodegenerativními procesy. Pokud bychom chtěli mozku dodat opravdu komplexní výživu, Kamila Horníčková doporučuje rybí olej a mořský kril. Podle ní jde o kvalitní zdroj omega-3 mastných kyselin, lecitinu a cholinu, což opravdu vytváří komplexní péči. Ty jsou v podobě přirozené stravy vhodné v jakémkoli věku, tedy i pro děti a seniory.

Pozor bychom si naopak měli dát na stimulanty a adaptogeny. Káva, čaje obsahující kofein či tein, ashvaganda, ženšen, rhodiola, brahy, bakopa, gotu-kola, guarana, eleutherokok, vše jsou to stimulanty zlepšující činnost, mozku, naše kognitivní funkce. Dokonce napomáhají k odolnosti proti stresu, avšak podle lékárnice bychom si je měli dopřát zejména v dopoledních hodinách. Podle lékárnice Horníčkové jsou výborné, pokud je užíváme dopoledne. Večer mozek spíše vyživujme než stimulujme. Například čaji nebo doplňky výživy obsahujícími lecitin, cholin, hořčík, vitamíny B, omega-3, EPA, DHA.