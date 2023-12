Hlavně ne sprcháč a ponožky. Nejhorší dárky? Ty, co nestály ani pětistovku, stěžují si Češi

Co děláte, když o Vánocích rozbalíte dárek a zjistíte, že se ten, kdo ho pořídil, do vašeho vkusu skutečně ani trochu netrefil? Naprostá většina z nás nasadí poker face a dělá jakoby nic – jen šest lidí ze sta dá svou nespokojenost najevo. Dva z pěti obdarovaných dokonce lžou a dárek si pochvalují.

To všechno ukázal aktuální průzkum společnosti Slevomat vyhotoveném agenturou Behavio Labs. Na žebříčku nejhorších dárků se tradičně kromě měkkých dárků umístila třeba i hotovost v obálce.

Mimo s oblečením i sprcháčem

Každý třetí Čech loni podle průzkumu pod stromečkem našel alespoň jeden dárek, který se mu nelíbil nebo který nechtěl. Nejvíce nespokojení byli mladší lidé ve věku od 25 do 34 let.





Více než třetina obdarovaných uvedla, že je nejčastěji zklamaly dárky s hodnotou do 500 korun. Do chuti se tak nejčastěji netrefíme s měkkými dárky (32 procent) jako s ponožkami či svetry. Dále nepotěšíme ani s knihami nebo elektronikou (17 procent), nelíbily se ani přípravky do koupele či žertovné předměty, špatně si vedly i svetry. Šest procent lidí u stromečku nepotěšily ani ruční výrobky.

Překvapivě až 6 procent lidí nebylo potěšeno, když pod stromečkem našli obálku s hotovostí. Na druhou stranu každý třetí Čech by letos rád dostal voucher na zážitek, vyčíslil ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.

Podle průzkumu jen šest lidí ze sta dá najevo, že dárek je poněkud mimo a že by rádi dostali něco jiného. Dva z pěti obdarovaných pak po rozbalení vánočního papíru dokonce lžou a předstírá radost. Nejvíce – polovina lidí – po obdržení nevhodného dárku dělá jako by nic a nijak ho nehodnotí. Čtyřicet procent lidí pak dárek někam schová, aniž by ho použili, čtvrtina lidí ho pošle dál a pouze každý stý člověk vrátí dárek, o který nestojí, do obchodu.





Výzkum byl provedla letos v říjnu společnost Behavio Labs na online panelu 1000 lidí. Kvantitativní výzkum byl proveden dotazovací formou CAWI ve dnech 18. až 19. října 2023 na reprezentativním vzorku online populace Česka.