Vyplatí se jezdit nakupovat za hranice? Jen na velké nákupy a z Prahy nejspíš vůbec

Vyplatí se jezdit pro mléčné výrobky, uzeniny, džusy nebo třeba prášek na praní do zahraničí? Ano, ale jen někdy a jen někomu. Rozhodně nemá cenu brát za bernou minci, že v zahraničních obchodech bude nákup vždycky levnější a kvalitnější. Tak lze shrnout zjištění z velké nákupní akce, do které se pustila redakce webu Měšec.

Ukázalo se například, že už neplatí, že v Polsku vždy ušetříte nákupem skoro čehokoli. Nebo že v Německu je nabídka kvalitnější, a přitom levnější. Obecně napsáno ano, některé sortimenty vyjdou v zahraničí levněji, ale cena nákupu je jen jednou z hodnot, které musíte počítat. Další finanční otázkou je, jak se na nákup dostanete a kolik času vám zabere, shrnul svou nákupní cestu po šesti zemích šéfredaktor Měšce Dalibor Z. Chvátal.

Aby bylo srovnání přehledné a zároveň jasné, vybral si vždy prodejny řetězce Lidl, jehož sortiment je napříč zeměmi v zásadě stejný. Všechny nákupy – v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku, Německu a v Česku – proběhly v jeden den, ve čtvrtek 30. března, platilo se kartou a přepočet na české koruny proběhl podle kurzu v den testu. Jak to dopadlo? Celý podrobný text s hodnocením najdete na webu Měšec.cz.

Cesta začínala v prodejně Lidl v polském Cieszyně, pak se postupně nakupovalo v Česku, v maďarském Mosonmagyaróváru, rakouské obci Neusiedl am See a nakonec v německém Pasově. A nějaké stručné shrnutí? Podle Chvátala může člověk stejně, ne-li více, ušetřit, když bude sledovat akční nabídky zdejších supermarketů a občas se vydá na nákup třeba do nejbližšího krajského města.

Rozhodně se totiž nestalo, že by ten samý nákupní košík byl někde o tolik levnější, aby se každému vyplatilo naplnit nádrž benzínem a vyrazit na velký nákup za hranice. Je rovněž pravda, že typickými nákupními destinacemi jsou polské a německé obchody, Slovensko, Maďarsko a Rakousko redakce Měšce přidala pro představu, jak to chodí tam.





Zajet do Polska na nákup se vyplatí, ale neznamená to, že všechno v Polsku je pořád levné. V Polsku stále mají 0% DPH na většinu základních potravin, standardní DPH je přitom stejně jen 5%, vypočetl Dalibor Z. Chvátal. Připomněl zároveň, že Maďarsko má ještě do konce dubna cenový strop na několik základních potravin. Mimochodem, v obou těchto zemích jsou příjmy nižší než v Česku, a tak jsou tamní obchody pro místní obyvatele v podstatě dražší než ty české pro Čechy.

Rakousko je pro českého spotřebitele o něco dražší než Německo. Z pohledu českých cen však některé potraviny jsou i v Rakousku levnější než v Česku. Německo je potom levnější ještě víc. Příklad? Třeba papriky – v Německu stály necelých 78 Kč/kg, v ostatních zemích přes 120 korun za kilo. Drogérie byla obecně levnější v Německu, Polsku a Rakousku, projevil se navíc – na rozdíl od potravin – rozdíl v kvalitě. V Německu a Rakousku byl toaletní papír levnější než v Česku a navíc byl čtyřvrstvý, na rozdíl od v Česku prodávaného třívrstvého.

Velký nákup ano, malý ne

Takže, vyplatí se jezdit do zahraničí na nákupy, nebo ne? Podle šéfredaktora Měšce ano, pokud například někdo udělá najednou nákup za deset tisíc korun a vydá se pro něj do německého nebo polského příhraničí. Nikoli ale, kdyby tam měl jezdit častěji pro menší nákupy, protože už by toho hodně projel na pohonných hmotách, nemluvě o časové náročnosti. Zajet si z Liberce do Žitavy (D) a Bogatynie (PL) na měsíční nákup bude fungovat, ale jet z Olomouce do Cieszyna (PL) je ekonomický nesmysl. Proto, Pražané, nejezděte nakupovat do Polska jen kvůli úsporám, píše Měšec.

Je nicméně také fér říct, že Lidl není zrovna v Polsku tou nejlevnější alternativou, obvyklejším cílem nakupujících Čechů je síť obchodů Biedronka. Ani tam se to ale z větší vzdálenosti nevyplatí. Podrobnosti tom, co všechno se kupovalo a kolik to stálo, najdete na webu Měšec.cz.