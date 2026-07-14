Pěvec Národního divadla zemřel po prasknutí aorty. Riziko zjišťuje screening

Na začátku července portál Opera Plus, zaměřený na vážnou hudbu nebo tanec, informoval, že po prasknutí aorty zemřel barytonista Martin Matoušek, výrazná osobnost české operní scény a mimo jiné dlouholetý hostující umělec Národního divadla.
Byl respektovaným interpretem, jehož umělecká poctivost, spolehlivost a kolegialita zanechaly výraznou stopu všude, kde působil, uvedlo divadlo na webu.
Co se dozvíte v článku
Ruptura přitom v minulosti stála i životy herců Radoslava Brzobohatého nebo Daniela Heribana. Jedním veřejnosti z nejznámějších pacientů, kteří ji přežili, je spisovatel Michal Viewegh.
Pacienty jsou hlavně muži a kuřáci
Prasknutí aorty postihuje častěji muže než ženy. Násobně ohroženější jsou kuřáci. Nejčastěji stěna nevydrží tlak v břišní (abdominální) části a v situaci, kdy je už delší dobu rozšířená (tzv. dilatovaná) třeba kvůli neléčenému vysokému krevnímu tlaku nebo ateroskleróze.
Záludnost nemoci tkví v tom, že rozšíření aorty nebolí, proto o něm pacient většinou neví, ačkoliv trvat může léta. Stěna tepny je při dilataci oslabená, tedy i náchylnější k prasknutí. Pokud k němu dojde, pacient většinou nemá šanci přežít, i když pomoc přijde hned. Vnitřní krvácení je příliš rozsáhlé, ke smrti dochází během pár minut.
Šanci na přežití zvyšují situace, kdy praskne zadní stěna aorty, tedy směrem k páteři, protože pak může být krvácení vlivem protitlaku okolních orgánů méně masivní, nebo když je stěna tepny sice už narušená, ale k samotnému prasknutí ještě nedošlo.
V ČR běží už rok a půl screening
To, že většina pacientů s prasknutím aorty umírá, bylo jedním z důvodů, proč ministerstvo zdravotnictví před časem kývlo na argumenty lékařů a 1. ledna 2025 spustilo pětiletou pilotní fázi programu časného záchytu výdutě aorty (o zahájení nového screeningu jsme psali zde).
Muži ve věku 65 až 67 let včetně, u nichž lékaři aortu dosud nesledují, proto mohou požádat svého praktického lékaře o žádanku na bezplatné vyšetření abdominální části aorty. Provádí jej řada nemocnic. Jde o rychlý, bezbolestný ultrazvuk břicha v části pod žebry. Preventivně jej stačí podstoupit pouze jednou za život.
Mapu zapojených zdravotnických pracovišť je možné najít na webu screeningu zachransiaortu.uziscz.
Do screeningu je možné zapojit se i způsobem, kdy žádanku muži aktivně nabídne samotný praktický lékař. Např. při dvouleté preventivní prohlídce. Účast na screeningu není povinná. Pokud o ni má muž zájem, preventivní vyšetření uhradí jeho zdravotní pojišťovna.
Příznaky výdutě i prasknutí
Jak připomíná Nzip.cz, s rostoucím průměrem výdutě aorty se mohou dostavit zdravotní potíže, jakými jsou přetrvávající bolesti břicha a zad vystřelující až do nohou nebo pulzující pocit v oblasti břicha, jenž je intenzivní zejména poblíž pupku. Tyto příznaky ovšem vůbec přijít nemusí a nemocný o oslabení cévní stěny nemusí mít ponětí.
Naopak samotné prasknutí tepny nelze přehlédnout. Mezi příznaky patří náhlá, silná bolest břicha či zad, která může u mužů vyzařovat až do pánve. Také zrychlený puls, rychlé bušení srdce, studený pot, dušnost nebo bezvědomí.
Prasknutí aorty je kvůli vnitřnímu krvácení život ohrožující stav a je nutné okamžitě volat zdravotnickou záchrannou službu buď na čísle 155 nebo aplikací Záchranka.
Podívejte se na video z loňského roku, kde lékař IKEM Pavel Procházka vysvětluje, proč je nový screening důležitý: