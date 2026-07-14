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Pěvec Národního divadla zemřel po prasknutí aorty. Riziko zjišťuje screening

Hana Válková
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Operní pěvec Martin Matoušek na jevišti Národního divadla v představení Madame Butterfly
Autor: Národní divadlo
Opernímu zpěvákovi Martinu Matouškovi vzala ruptura aorty život v 53 letech. Starší muži si mohou tepnu nechat bezplatně zkontrolovat. Potřeba je žádanka od praktického lékaře a zajet do některé z nemocnic.
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Na začátku července portál Opera Plus, zaměřený na vážnou hudbu nebo tanec, informoval, že po prasknutí aorty zemřel barytonista Martin Matoušek, výrazná osobnost české operní scény a mimo jiné dlouholetý hostující umělec Národního divadla. Byl respektovaným interpretem, jehož umělecká poctivost, spolehlivost a kolegialita zanechaly výraznou stopu všude, kde působil, uvedlo divadlo na webu.

Co se dozvíte v článku
  1. Pacienty jsou hlavně muži a kuřáci
  2. V ČR běží už rok a půl screening
  3. Příznaky výdutě i prasknutí

Ruptura přitom v minulosti stála i životy herců Radoslava Brzobohatého nebo Daniela Heribana. Jedním veřejnosti z nejznámějších pacientů, kteří ji přežili, je spisovatel Michal Viewegh.

Pacienty jsou hlavně muži a kuřáci

Prasknutí aorty postihuje častěji muže než ženy. Násobně ohroženější jsou kuřáci. Nejčastěji stěna nevydrží tlak v břišní (abdominální) části a v situaci, kdy je už delší dobu rozšířená (tzv. dilatovaná) třeba kvůli neléčenému vysokému krevnímu tlaku nebo ateroskleróze.

Schéma tří fází aorty - zdravé, s menší výdutí a velkým vyboulením

Schéma fází rozšíření abdominální aorty 

Autor: MZ ČR

Záludnost nemoci tkví v tom, že rozšíření aorty nebolí, proto o něm pacient většinou neví, ačkoliv trvat může léta. Stěna tepny je při dilataci oslabená, tedy i náchylnější k prasknutí. Pokud k němu dojde, pacient většinou nemá šanci přežít, i když pomoc přijde hned. Vnitřní krvácení je příliš rozsáhlé, ke smrti dochází během pár minut.

Šanci na přežití zvyšují situace, kdy praskne zadní stěna aorty, tedy směrem k páteři, protože pak může být krvácení vlivem protitlaku okolních orgánů méně masivní, nebo když je stěna tepny sice už narušená, ale k samotnému prasknutí ještě nedošlo.

V ČR běží už rok a půl screening

To, že většina pacientů s prasknutím aorty umírá, bylo jedním z důvodů, proč ministerstvo zdravotnictví před časem kývlo na argumenty lékařů a 1. ledna 2025 spustilo pětiletou pilotní fázi programu časného záchytu výdutě aorty (o zahájení nového screeningu jsme psali zde).

Muži ve věku 65 až 67 let včetně, u nichž lékaři aortu dosud nesledují, proto mohou požádat svého praktického lékaře o žádanku na bezplatné vyšetření abdominální části aorty. Provádí jej řada nemocnic. Jde o rychlý, bezbolestný ultrazvuk břicha v části pod žebry. Preventivně jej stačí podstoupit pouze jednou za život.

Mapu zapojených zdravotnických pracovišť je možné najít na webu screeningu zachransiaortu.uziscz.

Do screeningu je možné zapojit se i způsobem, kdy žádanku muži aktivně nabídne samotný praktický lékař. Např. při dvouleté preventivní prohlídce. Účast na screeningu není povinná. Pokud o ni má muž zájem, preventivní vyšetření uhradí jeho zdravotní pojišťovna.

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Příznaky výdutě i prasknutí

Jak připomíná Nzip.cz, s rostoucím průměrem výdutě aorty se mohou dostavit zdravotní potíže, jakými jsou přetrvávající bolesti břicha a zad vystřelující až do nohou nebo pulzující pocit v oblasti břicha, jenž je intenzivní zejména poblíž pupku. Tyto příznaky ovšem vůbec přijít nemusí a nemocný o oslabení cévní stěny nemusí mít ponětí.

Naopak samotné prasknutí tepny nelze přehlédnout. Mezi příznaky patří náhlá, silná bolest břicha či zad, která může u mužů vyzařovat až do pánve. Také zrychlený puls, rychlé bušení srdce, studený pot, dušnost nebo bezvědomí.

Prasknutí aorty je kvůli vnitřnímu krvácení život ohrožující stav a je nutné okamžitě volat zdravotnickou záchrannou službu buď na čísle 155 nebo aplikací Záchranka.

Podívejte se na video z loňského roku, kde lékař IKEM Pavel Procházka vysvětluje, proč je nový screening důležitý:

Zdroj: Youtube.com
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Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

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