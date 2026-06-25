Na Františku otevřeli ambulanci pro ženy, které mají vyšší riziko rakoviny prsu

„Počet zdravých nositelek těchto mutací dlouhodobě výrazně roste. Z dat Všeobecné fakultní nemocnice vyplývá, že za posledních dvacet let došlo k nárůstu přibližně o 137 procent. Tento trend souvisí především s rozvojem genetického testování a lepší identifikací rizikových případů,“ říká onkoložka docentka Zuzana Bielčiková, která působí jak ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak v Nemocnici Na Františku.
Právě zdejší Centrum pro léčbu onemocnění prsu se bude zdravým nositelkám dědičných mutací věnovat. Tyto ženy mají na základě genetické predispozice výrazně vyšší pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění. U mutací BRCA1 a BRCA2 se riziko karcinomu prsu pohybuje nad 60 procenty, u karcinomu vaječníků či vejcovodů mezi 40 a 60 procenty.
„Díky genetickému testování dnes dokážeme identifikovat rizikové osoby včas. Ty pak můžeme pravidelně sledovat a nabídnout jim preventivní řešení, včetně chirurgických zákroků, které riziko vzniku nádorů téměř eliminují,“ doplňuje Bielčiková.
Součástí péče je komplexní dispenzarizace, která zahrnuje pravidelná vyšetření prsů, gynekologické kontroly i další specializovaná vyšetření. Cílem je zachytit případné onemocnění v co nejčasnějším stadiu, ideálně mu však zcela předejít.
Na testy mohou jít i další rodinní příslušníci
Současně budou zdravotníci pacientky edukovat a zajistí genetické testy dalších členů rodiny, kterých se riziko může týkat. Mutace se totiž dědí z generace na generaci s až padesátiprocentní pravděpodobností.
Genetické testování může doporučit v podstatě kterýkoli lékař, rozhodnutí o jeho provedení však spadá výhradně do kompetence klinického genetika. „Soubor našich klientek zatím vychází výhradně z Ústavu klinické genetiky VFN, kterému se snažíme pomoci s péčí o stále rostoucí počet nositelek těchto mutací,“ vysvětluje Bielčiková.
Kde a jak se objednat?
Pacientky se mohou objednat od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin na následujících kontaktech:
Pacientky objedná koordinátorka péče
Pacientky se mohou do onkologické ambulance v Nemocnici Na Františku objednat samy po absolvování genetického vyšetření, které přítomnost mutace potvrdí. V nemocnici působí koordinátorka péče, která pacientky nejen objednává, ale podílí se také na jejich dlouhodobém sledování a pomáhá jim orientovat se v systému dispenzární péče.
Více informací o onkologické ambulanci včetně nabízených služeb a kontaktních údajů naleznete na stránkách nemocnice.