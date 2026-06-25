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Na Františku otevřeli ambulanci pro ženy, které mají vyšší riziko rakoviny prsu

Anna Dvořáková
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Autor: Depositphotos
Pražská Nemocnice Na Františku rozšiřuje péči pro ženy s vyšším rizikem onemocnění rakovinou, tedy především ty s mutací genů BRCA1 a BRCA2. Ty se pojí s vysokým rizikem karcinomu prsu a vaječníků. V ambulanci je budou lékaři pravidelně sledovat a nabídnou jim i preventivní zákroky.
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„Počet zdravých nositelek těchto mutací dlouhodobě výrazně roste. Z dat Všeobecné fakultní nemocnice vyplývá, že za posledních dvacet let došlo k nárůstu přibližně o 137 procent. Tento trend souvisí především s rozvojem genetického testování a lepší identifikací rizikových případů,“ říká onkoložka docentka Zuzana Bielčiková, která působí jak ve Všeobecné fakultní nemocnici, tak v Nemocnici Na Františku.

Právě zdejší Centrum pro léčbu onemocnění prsu se bude zdravým nositelkám dědičných mutací věnovat. Tyto ženy mají na základě genetické predispozice výrazně vyšší pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění. U mutací BRCA1 a BRCA2 se riziko karcinomu prsu pohybuje nad 60 procenty, u karcinomu vaječníků či vejcovodů mezi 40 a 60 procenty.

„Díky genetickému testování dnes dokážeme identifikovat rizikové osoby včas. Ty pak můžeme pravidelně sledovat a nabídnout jim preventivní řešení, včetně chirurgických zákroků, které riziko vzniku nádorů téměř eliminují,“ doplňuje Bielčiková.

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Součástí péče je komplexní dispenzarizace, která zahrnuje pravidelná vyšetření prsů, gynekologické kontroly i další specializovaná vyšetření. Cílem je zachytit případné onemocnění v co nejčasnějším stadiu, ideálně mu však zcela předejít.

Na testy mohou jít i další rodinní příslušníci

Současně budou zdravotníci pacientky edukovat a zajistí genetické testy dalších členů rodiny, kterých se riziko může týkat. Mutace se totiž dědí z generace na generaci s až padesátiprocentní pravděpodobností.

Genetické testování může doporučit v podstatě kterýkoli lékař, rozhodnutí o jeho provedení však spadá výhradně do kompetence klinického genetika. „Soubor našich klientek zatím vychází výhradně z Ústavu klinické genetiky VFN, kterému se snažíme pomoci s péčí o stále rostoucí počet nositelek těchto mutací,“ vysvětluje Bielčiková.

Kde a jak se objednat?

Pacientky se mohou objednat od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin na následujících kontaktech:

222 801 301

771 237 000

kartoteka@nnfp.cz

Pacientky objedná koordinátorka péče

Pacientky se mohou do onkologické ambulance v Nemocnici Na Františku objednat samy po absolvování genetického vyšetření, které přítomnost mutace potvrdí. V nemocnici působí koordinátorka péče, která pacientky nejen objednává, ale podílí se také na jejich dlouhodobém sledování a pomáhá jim orientovat se v systému dispenzární péče.

Více informací o onkologické ambulanci včetně nabízených služeb a kontaktních údajů naleznete na stránkách nemocnice.

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Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

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