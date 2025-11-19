Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Takových případů přibývá, říkají lékaři

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Takových případů přibývá, říkají lékaři

Radka Wallerová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kamil Beňa letos v říjnu přežil mozkovou mrtvici
Autor: FN Ostrava
Kamil Beňa letos v říjnu přežil mozkovou mrtvici
Kamilu Beňovi bylo letos jedenapadesát. Nekouří, dost se hýbe, netrpí žádnou chronickou nemocí. Přesto ho poslední říjnové pondělí ráno postihla těžká mozková příhoda. Jeho stav byl velmi vážný.

Když jsem se stejně jako jiný pracovní den probudil a chtěl se postavit, ztratil jsem rovnováhu a spadl na zem. Naštěstí tu ránu slyšela maminka, která bydlí v domě pode mnou. A když zjistila, že se nejsem schopný pohnout ani mluvit, okamžitě volala sanitku, popisuje dnes muž, co se mu před pár týdny přihodilo. 

Po příjezdu do ostravské fakultky byl jeho stav velmi vážný. CT vyšetření prokázalo ucpání kmenové tepny. Lékař nasadil lék na rozpuštění krevní sraženiny a přivolal intervenčního radiologa. Muži jsme provedli mechanickou trombektomii na angiolince. Trombus se nám podařilo vytáhnout a v podstatě hned po výkonu byl pán v dobrém neurologickém stavu, vysvětluje lékař Václav Procházka, přednosta Ústavu radiodiagnostického, který výkon prováděl. 

Nebyl to ten den jediný těžký případ tohoto typu. Jen o pár hodin později přivezli ženu narozenou v roce 1976, kterou postihla velmi netypická forma trombózy. I v tomto případě se nám ji podařilo zachránit a je bez trvalých následků.

Věděli byste, co dělat v případě podezření na mrtvici?

Zobraz výsledek

Trombóza vzniká kvůli krevní sraženině v cévě, která může způsobit její ucpání a nedostatek krve v dané oblasti. Mrtvice, neboli cévní mozková příhoda, je stav, kdy se přeruší dodávka krve do části mozku, což může být způsobeno právě trombózou (ucpáním tepny v mozku), nebo embolií (ucpáním sraženinou cestující z jiného místa v těle).

Lékaři v ostravské Fakultní nemocnici zaznamenávají, že přibývá cévních mozkových příhod u lidí mladšího věku, u nichž se dříve tak často nevyskytovaly. Často jde o lidi narozené v sedmdesátých letech minulého století, kteří jen díky včasnému intervenčnímu výkonu radiologů nemají trvalé následky. Tamní Komplexní cerebrovaskulární centrum během letošních deseti měsíců ošetřilo 97 pacientů – stejně jako za celý loňský rok. 

Cévní intervenční program byl ve Fakultní nemocnici Ostrava spuštěn v roce 2004. Od té doby zde lékaři zachránili už 1 588 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

S voláním 155 vůbec neváhejte

Kamil Beňa dva dny po prodělání mrtvice nezakrýval radost a vděčnost. Probral jsem se už na angiolince a když jsem zjistil, že zase normálně hýbu rukama i nohama, byl jsem opravdu šťastný. Teď mám pocit, že bych se mohl hned vrátit do práce, dodal muž. Život mu krom okamžitého lékařského zásahu zachránila také matka, která neváhala se zavoláním pomoci. 

To se totiž jinak stává, včetně případů, kdy si člověk myslí, že příznaky mrtvice zaspí. Mezi typické příznaky mozkové mrtvice patří náhlé ochrnutí nebo slabost jedné poloviny těla, problémy s mluvením, jako je nesrozumitelná řeč, potíže s hledáním slov, dále také dvojité nebo mlhavé vidění. Mezi další časté symptomy se řadí náhlá silná bolest hlavy, závratě, ztráta rovnováhy a zmatenost. 

Průměrný věk pacienta s cévní mozkovou příhodou se dlouho pohyboval kolem 70 let, ale celosvětově stoupá počet stále mladších pacientů. Studie ukazují, že při zachování dosavadního nezdravého životního stylu většiny populace se bude riziko mrtvice do budoucna zvyšovat, a to v pesimistických prognózách až o 25 procent.

Mladá lékařka drží v ruce stetoskop, ilustrace srdce

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět

Na srdce a jeho zdraví má vliv mnoho věcí. Krom toho, co jíme a pijeme či jak se hýbeme, hraje roli také počasí. Mnozí z nás však nemají jasno v tom, jak se třeba horko nebo zima na jeho kondici projevují. Zjistěte více díky našemu kvízu.
Spustit kvíz

Jedním z důležitých bodů, jak předejít mrtvici, je chodit na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři, kde se mimo jiné měří i krevní tlak. Díky tomu lze rizika zachytit a řešit včas. Na tyto prohlídky ale v doporučené frekvenci nechodí zhruba 40 procent lidí. Smutným výsledkem je, že mrtvice je příčinou asi 8 procent úmrtí v České republice, vyčíslil Martin Balada, prezident Svazu zdravotních pojišťoven.

Vysoký krevní tlak znamená hodnoty krevního tlaku nad 140/90 mm Hg, kdy už negativně působí na tepny a může časem vést k vážným problémům jich samotných, ale i srdce či mozku. Je alarmující, že vysoký tlak má každý třetí člověk nad 25 let, přes polovinu lidí nad 55 let a specificky muži nad 55 let trpí vysokým tlakem více než ze dvou třetin, dodává lékařka Ludmila Plšková

Nejlepší prevencí vysokého krevního tlaku je zdravý životní styl. To zahrnuje zejména dostatek pohybu a přiměřenou tělesnou hmotnost, méně solené a obecně nezdravé stravy a také střídmost v konzumaci alkoholu a kouření. Významnou roli hraje i stres.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Poznejte podle fotek, v jakém městě se konají tyhle vánoční trhy
1/22 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Heslo pro kamerový systém v pařížském Louvru bylo „Louvre“

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Vyznejte se v zelí. Takhle se liší kysané od sterilovaného

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Aplikace Maják umí přivolat pomoc, stáhnout se dá zdarma

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Pražské R&D centrum Cato Networks má nového šéfa

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).