Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Takových případů přibývá, říkají lékaři

Když jsem se stejně jako jiný pracovní den probudil a chtěl se postavit, ztratil jsem rovnováhu a spadl na zem. Naštěstí tu ránu slyšela maminka, která bydlí v domě pode mnou. A když zjistila, že se nejsem schopný pohnout ani mluvit, okamžitě volala sanitku, popisuje dnes muž, co se mu před pár týdny přihodilo.
Po příjezdu do ostravské fakultky byl jeho stav velmi vážný. CT vyšetření prokázalo ucpání kmenové tepny. Lékař nasadil lék na rozpuštění krevní sraženiny a přivolal intervenčního radiologa. Muži jsme provedli mechanickou trombektomii na angiolince. Trombus se nám podařilo vytáhnout a v podstatě hned po výkonu byl pán v dobrém neurologickém stavu, vysvětluje lékař Václav Procházka, přednosta Ústavu radiodiagnostického, který výkon prováděl.
Nebyl to ten den jediný těžký případ tohoto typu. Jen o pár hodin později přivezli ženu narozenou v roce 1976, kterou postihla velmi netypická forma trombózy. I v tomto případě se nám ji podařilo zachránit a je bez trvalých následků.
Věděli byste, co dělat v případě podezření na mrtvici?
Trombóza vzniká kvůli krevní sraženině v cévě, která může způsobit její ucpání a nedostatek krve v dané oblasti. Mrtvice, neboli cévní mozková příhoda, je stav, kdy se přeruší dodávka krve do části mozku, což může být způsobeno právě trombózou (ucpáním tepny v mozku), nebo embolií (ucpáním sraženinou cestující z jiného místa v těle).
Lékaři v ostravské Fakultní nemocnici zaznamenávají, že přibývá cévních mozkových příhod u lidí mladšího věku, u nichž se dříve tak často nevyskytovaly. Často jde o lidi narozené v sedmdesátých letech minulého století, kteří jen díky včasnému intervenčnímu výkonu radiologů nemají trvalé následky. Tamní Komplexní cerebrovaskulární centrum během letošních deseti měsíců ošetřilo 97 pacientů – stejně jako za celý loňský rok.
Cévní intervenční program byl ve Fakultní nemocnici Ostrava spuštěn v roce 2004. Od té doby zde lékaři zachránili už 1 588 pacientů s cévní mozkovou příhodou.
S voláním 155 vůbec neváhejte
Kamil Beňa dva dny po prodělání mrtvice nezakrýval radost a vděčnost.
Probral jsem se už na angiolince a když jsem zjistil, že zase normálně hýbu rukama i nohama, byl jsem opravdu šťastný. Teď mám pocit, že bych se mohl hned vrátit do práce, dodal muž. Život mu krom okamžitého lékařského zásahu zachránila také matka, která neváhala se zavoláním pomoci.
To se totiž jinak stává, včetně případů, kdy si člověk myslí, že příznaky mrtvice zaspí. Mezi typické příznaky mozkové mrtvice patří náhlé ochrnutí nebo slabost jedné poloviny těla, problémy s mluvením, jako je nesrozumitelná řeč, potíže s hledáním slov, dále také dvojité nebo mlhavé vidění. Mezi další časté symptomy se řadí náhlá silná bolest hlavy, závratě, ztráta rovnováhy a zmatenost.
Průměrný věk pacienta s cévní mozkovou příhodou se dlouho pohyboval kolem 70 let, ale celosvětově stoupá počet stále mladších pacientů. Studie ukazují, že při zachování dosavadního nezdravého životního stylu většiny populace se bude riziko mrtvice do budoucna zvyšovat, a to v pesimistických prognózách až o 25 procent.
Jedním z důležitých bodů, jak předejít mrtvici, je chodit na pravidelné preventivní prohlídky k praktickému lékaři, kde se mimo jiné měří i krevní tlak. Díky tomu lze rizika zachytit a řešit včas.
Na tyto prohlídky ale v doporučené frekvenci nechodí zhruba 40 procent lidí. Smutným výsledkem je, že mrtvice je příčinou asi 8 procent úmrtí v České republice, vyčíslil Martin Balada, prezident Svazu zdravotních pojišťoven.
Vysoký krevní tlak znamená hodnoty krevního tlaku nad 140/90 mm Hg, kdy už negativně působí na tepny a může časem vést k vážným problémům jich samotných, ale i srdce či mozku.
Je alarmující, že vysoký tlak má každý třetí člověk nad 25 let, přes polovinu lidí nad 55 let a specificky muži nad 55 let trpí vysokým tlakem více než ze dvou třetin, dodává lékařka Ludmila Plšková.
Nejlepší prevencí vysokého krevního tlaku je zdravý životní styl. To zahrnuje zejména dostatek pohybu a přiměřenou tělesnou hmotnost, méně solené a obecně nezdravé stravy a také střídmost v konzumaci alkoholu a kouření. Významnou roli hraje i stres.