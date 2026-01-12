Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Motolští lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze. Nahradí kloub i kost

Motolští lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze. Nahradí kloub i kost

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kyčel, kyčelní kloub
Autor: Shutterstock
Pro některé pacienty s těžkými infekcemi kloubních náhrad by ještě před pár lety byla jediným řešením amputace. Dnes jim lékaři ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka dokážou nabídnout jinou cestu – zachování vlastní končetiny pomocí speciální modulární megaprotézy. Ta nahradí kromě kloubu klidně i několik desítek centimetrů kosti.

Náročný zákrok, který provádějí lékaři Septického oddělení I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FNMH, je určený pro pacienty s rozsáhlými chronickými infekcemi v okolí totální náhrady kyčelního či kolenního kloubu. Infekce často ničí nejen kloub, ale i okolní kost a měkké tkáně.

Zachránit takové pacienty může právě modulární megaprotéza – speciální implantát, který nahrazuje rozsáhlé části kostí a dává pacientům šanci znovu chodit po vlastních nohách.

Modulární megaprotéza dokáže nahradit i celé úseky zničené kosti

 Modulární megaprotéza může nahradit i celé úseky zničené kosti

Autor: FNMH

Protéza z několika dílů

Na rozdíl od běžné kloubní náhrady, která nahrazuje pouze samotný kloub, modulární megaprotéza dokáže nahradit i celé úseky zničené kosti (v některých případech i desítky centimetrů stehenní či holenní kosti). Skládá se z několika speciálních dílů, které lékaři během operace sestavují přímo na míru podle rozsahu poškození. Umožňuje tak překlenout i velmi rozsáhlé defekty způsobené infekcí, kde už běžná protéza nestačí.

Právě tato schopnost „postavit nohu znovu od základu“ dělá z megaprotézy krajní, ale zároveň mimořádně účinné řešení tam, kde by dříve byla jedinou možností amputace.

Lékaři pacientovi nahradili obě kyčle naráz. Taková operace se ale pro každého nehodí Přečtěte si také:

Lékaři pacientovi nahradili obě kyčle naráz. Taková operace se ale pro každého nehodí

„Pro řadu nemocných jde skutečně o poslední možnost, jak zachovat funkční končetinu a zároveň definitivně zvládnout infekci,“ vysvětluje docent Vladislav Barták ze Septického oddělení I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FNMH.

Cílem je i vyřešit infekci

Implantace modulární megaprotézy patří k technicky i medicínsky nejnáročnějším ortopedickým operacím vůbec, upozorňuje FNMH. Zákrok totiž vyžaduje sehranou spolupráci ortopedů, mikrobiologů, anesteziologů i infekcionistů a často mu předchází dlouhá, mnohaměsíční léčba infekce. Cílem je nejen nahradit poškozenou kost a její okolí, ale hlavně úplné vyléčení infekce. Ta by jinak pacienta ohrožovala na zdraví i na životě.

„Pro pacienty zákrok znamená šanci na návrat k pohybu, soběstačnosti a běžnému životu – místo trvalého omezení po amputaci,“ uzavírá nemocnice v tiskové zprávě.

Primář Sova, doktor House a další. Znáte filmy a seriály z lékařského prostředí?

Málokteré filmy a seriály jsou tak populární jako ty, které se odehrávají v nemocnicích či ambulancích. A vy si teď můžete vyzkoušet, kolik jste jich viděli a co všechno o nich víte.
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Dále u nás najdete

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Daň z nemovitých věcí

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).