Motolští lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze. Nahradí kloub i kost

Náročný zákrok, který provádějí lékaři Septického oddělení I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FNMH, je určený pro pacienty s rozsáhlými chronickými infekcemi v okolí totální náhrady kyčelního či kolenního kloubu. Infekce často ničí nejen kloub, ale i okolní kost a měkké tkáně.
Zachránit takové pacienty může právě modulární megaprotéza – speciální implantát, který nahrazuje rozsáhlé části kostí a dává pacientům šanci znovu chodit po vlastních nohách.
Protéza z několika dílů
Na rozdíl od běžné kloubní náhrady, která nahrazuje pouze samotný kloub, modulární megaprotéza dokáže nahradit i celé úseky zničené kosti (v některých případech i desítky centimetrů stehenní či holenní kosti). Skládá se z několika speciálních dílů, které lékaři během operace sestavují přímo na míru podle rozsahu poškození. Umožňuje tak překlenout i velmi rozsáhlé defekty způsobené infekcí, kde už běžná protéza nestačí.
Právě tato schopnost „postavit nohu znovu od základu“ dělá z megaprotézy krajní, ale zároveň mimořádně účinné řešení tam, kde by dříve byla jedinou možností amputace.
„Pro řadu nemocných jde skutečně o poslední možnost, jak zachovat funkční končetinu a zároveň definitivně zvládnout infekci,“ vysvětluje docent Vladislav Barták ze Septického oddělení I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FNMH.
Cílem je i vyřešit infekci
Implantace modulární megaprotézy patří k technicky i medicínsky nejnáročnějším ortopedickým operacím vůbec, upozorňuje FNMH. Zákrok totiž vyžaduje sehranou spolupráci ortopedů, mikrobiologů, anesteziologů i infekcionistů a často mu předchází dlouhá, mnohaměsíční léčba infekce. Cílem je nejen nahradit poškozenou kost a její okolí, ale hlavně úplné vyléčení infekce. Ta by jinak pacienta ohrožovala na zdraví i na životě.
„Pro pacienty zákrok znamená šanci na návrat k pohybu, soběstačnosti a běžnému životu – místo trvalého omezení po amputaci,“ uzavírá nemocnice v tiskové zprávě.