Mlékárenský výrobek roku 2026: jogurt s matchou, skyr s mangem i pomazánkové s příchutí budapešť

Jako každoročně posledních 22 let se i letos se konala soutěž o „Mlékárenský výrobek roku“. Tohoto ročníku se zúčastnilo 20 tuzemských výrobců, kteří do hodnocení přihlásili celkem 55 výrobků. Výrobky pak byly hodnoceny celkem v 9 soutěžních kategoriích:
- Mléko a mléčné nápoje
- Zakysané mléčné výrobky
- Tvarohové a mléčné dezerty
- Tvarohy včetně ochucených
- Čerstvé a pařené sýry
- Sýrové speciality
- Polotvrdé a tvrdé sýry
- Tavené sýry
- Tradiční pomazánkové
Kdo vyhrál u odborné poroty a kdo získal cenu pro absolutního vítěze?
Výsledky byly zveřejněny za přítomnosti téměř dvou set zástupců veřejného života, médií a odborníků z mlékárenského průmyslu a zemědělské prvovýroby ve středu 27. května na Oslavě mléka v Národním zemědělském muzeu v Praze.
Jak se hodnotily mlékárenské výrobky loni?
Trend je jasný, méně tradičních ochucovadel, více fermentace
Charakteristickým trendem letošního ročníku bylo použití méně tradičních ochucujících složek, jako např. japonský zelený čaj matcha a dezert Marlenka u fermentovaných mléčných výrobků, česnek u sýrů, příchuť „budapešť“ u tradičního pomazánkového a další. Opět bylo zařazeno poměrně hodně výrobků delaktózovaných, popř. s vyšším podílem proteinů a pozornost získaly i výrobky z mléka od plemene jerseyských krav.
Absolutním vítězem v letošní soutěži se stal Pribináček Natur ze společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., kterému porotci přidělili 92,4 bodu z celkových 100 možných. Za absolutní novinku roku byl vyhlášen Choceňský smetanový jogurt matcha latte ze společnosti Choceňská mlékárna s.r.o., který získal také Hlavní cenu médií.