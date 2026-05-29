Mlékárenský výrobek roku 2026: jogurt s matchou, skyr s mangem i pomazánkové s příchutí budapešť

Kateřina Čepelíková
Dnes
Skyr s mangem bez laktózy
Autor: Skyrcz
Skyr s mangem
Už po 23. se udílely ceny v mlékárenství, a to na akci nazvané Oslava mléka. Letošním trendem byla fermentace, matcha a protein. Jaké výrobky byste v obchodech měli hledat a zařadit do jídelníčku?

Jako každoročně posledních 22 let se i letos se konala soutěž o „Mlékárenský výrobek roku“. Tohoto ročníku se zúčastnilo 20 tuzemských výrobců, kteří do hodnocení přihlásili celkem 55 výrobků. Výrobky pak byly hodnoceny celkem v 9 soutěžních kategoriích:

  1. Mléko a mléčné nápoje
  2. Zakysané mléčné výrobky
  3. Tvarohové a mléčné dezerty
  4. Tvarohy včetně ochucených
  5. Čerstvé a pařené sýry
  6. Sýrové speciality
  7. Polotvrdé a tvrdé sýry
  8. Tavené sýry
  9. Tradiční pomazánkové

Kdo vyhrál u odborné poroty a kdo získal cenu pro absolutního vítěze?

Výsledky byly zveřejněny za přítomnosti téměř dvou set zástupců veřejného života, médií a odborníků z mlékárenského průmyslu a zemědělské prvovýroby ve středu 27. května na Oslavě mléka v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Trend je jasný, méně tradičních ochucovadel, více fermentace

Charakteristickým trendem letošního ročníku bylo použití méně tradičních ochucujících složek, jako např. japonský zelený čaj matcha a dezert Marlenka u fermentovaných mléčných výrobků, česnek u sýrů, příchuť „budapešť“ u tradičního pomazánkového a další. Opět bylo zařazeno poměrně hodně výrobků delaktózovaných, popř. s vyšším podílem proteinů a pozornost získaly i výrobky z mléka od plemene jerseyských krav.

Mlékárenský výrobek roku 2026, vyhodnocení

Mlékárenský výrobek roku 2026

Autor: Českomoravský mlékárenský svaz

Absolutním vítězem v letošní soutěži se stal Pribináček Natur ze společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s., kterému porotci přidělili 92,4 bodu z celkových 100 možných. Za absolutní novinku roku byl vyhlášen Choceňský smetanový jogurt matcha latte ze společnosti Choceňská mlékárna s.r.o., který získal také Hlavní cenu médií.

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Oblíbené české chemikálie obsahující šmakulády s názvem „tavené sýry“ by snad neměly být vůbec hodnoceny. Spíš by mě zajímalo, proč u nás člověk nekoupí pravý kefír, pouze „kefírové mléko“. Za pořádným kefírem musí člověk cestovat minimálně do Polska či dále na východ.
Jiří


