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Jak se léčil melanom před 200 lety? Čekaly vás nůžky, amputace i žíravina

Dominika Nováková
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melanom historie
Autor: Commons.wikimedia.org, podle licence: CC BY-SA 4.0
Znázornění melanomu v krvi, žaludku atd. Robertem Carswellem, významným patologem a autorem tohoto termínu.
V minulosti se melanom považoval za neléčitelnou „černou“ rakovinu, která u pacientů vzbuzovala strach a proti níž byli lékaři bezmocní. V současnosti se naproti tomu při včasném záchytu pokládá za dobře léčitelný. Pojďme se společně vydat po jeho stopách a probádat významné milníky v historii melanomu.

Název onemocnění vznikl z řeckých slov melas (tmavý) a oma (nádor). Melanom označuje typ rakoviny kůže pocházející z melanocytů, což jsou buňky produkující pigment melanin. Patří mezi nejagresivnější a nejnebezpečnější formy rakoviny, jelikož může rychle metastazovat do dalších orgánů. 

První zmínky o melanomu

První zaznamenané popisy melanomu pocházejí z 5. století př. n. l. a nacházejí se ve spisech Hippokrata z Kósu, otce moderní medicíny. Mimoto se objevují také ve spisech řeckého lékaře Rufa z Efesu.

Za nejstarší fyzické důkazy melanomu se pokládají difúzní melanotické metastázy, které byly nalezeny v kostrách předkolumbovských mumií pocházejících z Chancay a Chingasu v Peru. Jejich stáří bylo pomocí radiokarbonového datování odhadnuto na přibližně 2400 let. 

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Dlouhou dobu pak o něm nejsou prakticky žádné zmínky, až v 17. a 18. století se v evropské literatuře lze dočíst o „smrtelných černých nádorech s metastázemi a černou tekutinou v těle“, jako například v pracích raně novověkých lékařů Nathaniela Highmora, Théophila Boneta nebo Henriciho a Nothnagela.

První chirurgické odstranění melanomu

V roce 1787 dojde k významnému milníku: skotský chirurg John Hunter melanom poprvé úspěšně chirurgicky vyoperoval z čelisti 35letého muže. Tento případ je popsán v knize Pozorování o rakovině z roku 1805, autorem díla je Everard Home, který nádor definuje jakožto „měkký a černý“, zatímco sám Hunter jej prezentuje jako „rakovinný houbovitý výrůstek“.

Přestože Hunter tehdy nevěděl, s čím přišel do styku, zachovaný nádor byl později, v roce 1968, identifikován jako melanom. Jeho preparát je dodnes uchován v Hunterian Museum v Londýně. 

Éra systematického popisu onemocnění

Další důležitou osobou v poznání melanomu je René Laennec, který jako první pochopil, že ho nelze spojovat s usazeninami černého uhlíku objevujícími se v plicích pacientů při pitvě, ale že jde o samostatné onemocnění. Během své přednášky v Paříži, jež se konala roku 1804, tento typ nádorů označil jako melanózu. Laennecův současník Jean Cruveilhier poté ve své publikaci Anatomie Pathologique du Corps Humain podal jako jeden z prvních systematičtější popis melanomů ruky, nohy a vulvy. 

Podrobnější zpráva o etiologii a progresi melanózy pochází od Dr. Williama Norrise z roku 1820, který po dobu tří let pozoroval 59letého muže potýkajícího se s melanomem. „Zjistil jsem, že struktura je heterogenní; měla načervenalý až bělavě hnědý odstín a svou vnitřní stavbou se podobala muškátovému oříšku,“ poznamenal si po provedení řezu nádorem (viz Case of Fungoid Disease, 1820). 

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Za nejzásadnější se pokládá jeho povšimnutí si, že některé melanomy mohou mít dědičnou predispozici. Ve svém bádání dále pokračoval, na jeho základě poté určil obecné principy epidemiologie melanomu a klinické léčby. Termín melanom přitom zavedl roku 1838 sir Robert Carswell, významný patolog. Ještě je třeba zmínit britského chirurga Samuela Coopera, který došel k tomu, že pokročilý melanom nelze vyléčit a že jedinou naději skýtá jeho včasné zachycení a odstranění.

Tři přístupy k určení prognózy melanomu

Průlomovou se stala stupnice pro hodnocení prognózy melanomu na základě histologického vyšetření, již vypracoval v roce 1966 Wallace Clark. Ta klasifikuje hloubku průniku melanomu vzhledem k jednotlivým vrstvám kůže a podkoží. Celkově obsahuje 5 stupňů, přičemž s každým vyšším stupněm se prognóza zhoršuje.  

Alexander Breslow stupnici doplnil ještě o jeden podobně významný ukazatel, a sice tloušťku nádoru, která se udává jako vertikální vzdálenost od granulární vrstvy epidermis po nejhlubší bod průniku melanomu do kůže. Breslowova tloušťka se dodnes používá jako jeden z prognostických faktorů onemocnění. 

Stěžejní bylo také zjištění Henryho Lancastera a J. Nelsona z poloviny 20. století, že náchylnost k rozvoji melanomu souvisí s jistými fenotypovými vlastnostmi člověka, jako je barva pleti, očí, vlasů a jeho reakce na sluneční záření. Přišli s tím, že riziko tohoto onemocnění je vyšší u jedinců se světlou pletí, blond či zrzavými vlasy a modrýma či zelenýma očima.  

Zdroj: Youtube.com

Od vyříznutí nádoru až po imunoterapeutika

Od druhé poloviny 19. století do jeho konce spočívala léčba melanomu v jeho podvázání, excizi skalpelem či nůžkami, amputaci postižených částí, aplikaci chloridu zinečnatého nebo použití žíravých látek k vypálení nádoru. V 60. letech 20. století se pak jeho nález standardně řešil chirurgickou excizí, společně s ním se odstraňovalo až zhruba 5 cm okolní zdravé tkáně, a často také preventivní disekcí lymfatických uzlin.  

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Následně se začala uplatňovat chemoterapie. Roku 1975 byl pro léčbu diseminovaných melanomů schválen dakarbazin. Jednalo se o alkylační činidlo, jehož medián přežití se pohyboval mezi 5 až 11 měsíci. Vytvořil se tak nový zlatý standard léčby, přestože účinnost této látky byla značně omezená.

Zlom v léčbě představoval přípravek vemurafenib, který oproti dakarbazinu vykazoval výrazně vyšší míru odpovědi i přežití pacientů. Na základě výsledků klinických studií jej roku 2011 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil jako vůbec první cílenou terapii blokující mutovanou formu proteinu BRAF, která se podílí na regulaci buněčného růstu. O tři roky později se začala používat imunoterapeutika pembrolizumab a nivolumab.

Přestože jednotlivé mutace melanomu jsou dnes dobře prozkoumány, stále nebylo objasněno, jak jejich kombinace ovlivňuje průběh onemocnění a na jakou léčbu by nádor nejlépe reagoval. To prozatím zůstává úkolem pro další generace.

Zdroje: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, jbuon.com, news-medical.net

 

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Autor článku

Dominika Nováková

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