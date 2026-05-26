Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Takto začíná rakovina. Vědci popsali bod zlomu, v němž se buňky začnou nekontrolovatelně množit

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Obří zvětšení buňky
Autor: Tripsianes Lab/CEITEC
Principem rakoviny je nekontrolované dělení vlastních buněk. Vědci nyní popsali okolnosti, kdy přesně a proč dochází ke změně v chování buňky.

Odpověď na otázku, jak začíná rakovina, přináší vědci z CEITEC a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve společné studii popsali bod zlomu v chování buňky, který stojí na počátku vzniku onkologické nemoci.

Co se dozvíte v článku
  1. Na počátku je chyba v komunikaci
  2. K čemu je nové poznání dobré

Na počátku je chyba v komunikaci

Podle vědců ke vzniku rakoviny vede rozladění komunikačního systému, na základě kterého se každá buňka rozhoduje, zda se začne dělit, bude růst nebo naopak zůstane v klidu. Tímto mechanismem se řídí všechny buňky v organismu.

Buňky spolu vzájemně neustále komunikují a tato komunikace má nějaká pravidla. Jejich porušení vede ke zhoršení zdraví. Někdy v podobě rakoviny. Je to nemoc, která vzniká nekontrolovaným množením buněk. K němu se přidává selhání obranyschopnosti. Imunita v některých situacích abnormální chování buňky nezastaví a buňku nezničí, což se jinak ve zdravém organismu běžně děje, a právě proto vznik chyby, jež není vůbec vzácný, nevyvolá pokaždé rakovinu.

nové studii vědci popsali, jak se mění chování buňky v reakci na vzájemnou komunikaci. Dosud se myslelo, že změna je plynulá, CEITEC ale dokládá, že jde o nárazové změny fungování. Buňka nereaguje na podněty plynule, ale spíše v režimu ano-ne po překročení určité rozhodovací hranice, píší v tiskové zprávě k nové studii o chování těchto miniatrurních stavebních kamenů živé hmoty.

K čemu je nové poznání dobré

Pro laika jednoduchá věta, pro vědce princip, ve kterém vidí velký potenciál, protože toto poznání umožňuje lépe porozumět situacím, kdy se buněčné rozhodování vymkne kontrole a způsobí nádorové bujení. Nové poznání sice ještě neznamená, že jsme zvítězili na rakovinou, ale… Zjištění může do budoucna přispět k hledání způsobů, jak procesy u nemocí, jako je rakovina, zastavit nebo zpomalit, (…) a dláždí cestu k účinnější léčbě, uvádí CEITEC.

Pátrání po příčinách vzniku rakoviny samozřejmě pokračuje, stejně jako postupné odhalování toho, proč někdy organismus zareaguje na chybu v buňce správně a rakovina se nerozvine, zatímco jindy chyba imunitě unikne a stojí u počátku závažné nemoci. A výzkumníci zdokonalují i to, jak imunitu zpětně naučit, aby nádor viděla

Část farmaceutického průmyslu proto nyní stojí na vývoji buněčných terapií modifikujících bílé krvinky pacienta nebo dárce. Po vycvičení v laboratoři buňky lékaři vrací zpět nemocnému. Na tomto principu je založená třeba dynamicky se rozvíjející CAR-T terapie.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Český startup skládá dokonalého avatara

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Recenze: Pecka.TV

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).