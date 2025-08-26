Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat. Smysl mají léky na hubnutí

Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat. Smysl mají léky na hubnutí

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hubnutí s pomocí injekce
Autor: Shutterstock
Hubnutí s pomocí moderních léků v injekcích pomáhá snížit zdravotní rizika
Na jedné straně bulvární články o tom, která celebrita zhubla pomocí moderních léků na hubnutí. Na druhé posměšky vůči lidem, kteří díky nim hubnou také, avšak slyší, že by jim snad stačilo upravit životní styl. Tak jednoduché to ale právě není, upozorňují lékaři.

Moderní léky na hubnutí dostupné vesměs zatím jen v injekcích znamenají podle mnoha lékařů převrat v léčbě obezity. Ta se už dnes považuje za nemoc, nikoli za důsledek toho, že se člověk prostě neumí obvládnout a jí přes míru. Přesto se obézní lidé běžně setkávají s různými posměšky a ty se, třeba na sociálních sítích, objevují i v souvislosti s léky na hubnutí

A to i přesto, že jim je předepisují lékaři. Uživatelé se setkávají s negativní reakcí v tom smyslu, že by to snad přece šlo i bez léků – stačí kalorický deficit a více pohybu. Nezisková organizace Loono založená mladými lékaři varuje, že podobné předsudky mohou odrazovat lidi s obezitou od léčby, která jim může zachránit život.

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí a s detoxikací taky nepomůže Přečtěte si také:

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí a s detoxikací taky nepomůže

Obezita je i podle Světové zdravotnické organizace nemocí, která má mnoho příčin. Od genetických predispozic a hormonálních poruch až po vliv prostředí, psychiky či sociálního zázemí. Nejde tedy jen o selhání jednotlivce. Nejen na sociálních sítích se často setkáváme s mylnou představou, že stačí méně jíst a více se hýbat. To ale u všech lidí s obezitou neplatí, protože jejich metabolismus funguje jinak než u zdravého člověka. Obezita je nemoc a vyžaduje odborný přístup. A změna životního stylu mnohdy bohužel nestačí, vysvětluje lékařka Kateřina Šédovázakladatelka neziskové organizace Loono.

Někteří lidé skutečně zhubnou, když upraví stravu, začnou se víc hýbat, spát a sníží svou stresovou zátěž. Jiným to ale stačit nemusí, protože jejich metabolismus, hormony, genetika nebo psychický stav hrají proti nim. Někdo má obezitu jako důsledek jiné nemoci, například kvůli hormonálním poruchám, inzulinové rezistenci nebo jako důsledek léčby, například při užívání antidepresiv nebo kortikoidů. V takovém případě nemusí mít úprava životního stylu zásadní vliv.

Moderní medicína proto doporučuje při léčbě obezity kombinaci více přístupů. Od změny životního stylu, což samozřejmě potřeba je, jinak by ostatní přístupy přišly vniveč, přes psychoterapii až po farmakologickou léčbu a v některých případech i bariatrickou chirurgii.

Chcete letos zhubnout?

Zobraz výsledek

Léky na obezitu, které jsou původně určené k léčbě diabetu 2. typu, pomáhají regulovat chuť k jídlu, prodlužují pocit sytosti, snižují zánět v těle i riziko kardiovaskulárních komplikací. U pacientů s obezitou mohou vést bezpečně k výraznému snížení hmotnosti a zlepšení celkového zdravotního stavu. 

Užívat léky na hubnutí předepsané lékařem není zkratka ani lenost. Je to forma léčby, která může nemocným zásadně pomoci. Stejně jako se nestydíme léčit vysoký tlak nebo cukrovku, neměli bychom stigmatizovat ani léčbu obezity, říká Šédová. Zároveň ale upozornila, že vhodnost těchto léků musí vždy posoudit lékař, ostatně jsou jen na předpis. Zároveň je třeba počítat s tím, že pojišťovny je nehradi, pacient si léčbu platí sám, což vyjde na několik tisíc korun měsíčně. Obezitologická společnost usiluje o změnu. 

Léky na obezitu jsou skoro zázračné, ale pořád nejde o hubnutí bez práce
Léky na obezitu jsou skoro zázračné, ale pořád nejde o hubnutí bez práce
0:00/

Když zhubnutí může zachránit život

Změna životního stylu není vždy snadná a vyžaduje podporu, trpělivost a hlavně čas. U pacientů s obezitou 2. a 3. stupně nebo s přidruženými onemocněními může být rychlé a bezpečné snížení hmotnosti klíčové pro záchranu jejich života. Také v takových případech mohou sehrát léky zásadní roli.

Obezita významně zvyšuje riziko celé řady vážných onemocnění, fyzických i psychických. Je rizikovým faktorem pro cukrovku 2. typu, vysoký krevní tlak, infarkt i mrtvici, respirační onemocnění, poruchy plodnosti i některé druhy rakoviny, například rakoviny prsu, dělohy, prostaty, tlustého střeva, ledvin, jater a slinivky břišní. 

Léky na obezitu ale rozhodně nejsou určeny pro takzvané rychlé hubnutí do plavek. U lidí s normální hmotností nebo lehkou nadváhou by mohly naopak přinést více škody než užitku. Samoléčba bez doporučení lékaře je nebezpečná a může vést k vážným zdravotním komplikacím.

Je také dobré vědět, že i léky na hubnutí mají vedlejčí účinky, nejčastěji různé zažívací potíže. 

Loono

Tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří věří, že by se neměli pacienti pouze léčit, ale že je potřeba je vést k prevenci nejrůznějších onemocnění. V minulosti odstartovalo kampaň za prevenci onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem) i reprodukčního (#doledobry) a duševního zdraví (#dobrenitro) a spustilo mobilní aplikaci Preventivka. Během 11 let své existence Loono zrealizovalo více než 3 900 workshopů, na kterých vyškolilo přes 155 tisíc lidí. 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Související články

Komerční sdělení

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Zkuste, zda znáte slavné stavby tuzemských hor
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

S transplantovanými plícemi se mladý muž vrátil zpátky do života

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).