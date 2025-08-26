Některým lidem rada, ať méně jedí a více se hýbou, nemůže fungovat. Smysl mají léky na hubnutí

Moderní léky na hubnutí dostupné vesměs zatím jen v injekcích znamenají podle mnoha lékařů převrat v léčbě obezity. Ta se už dnes považuje za nemoc, nikoli za důsledek toho, že se člověk prostě neumí obvládnout a jí přes míru. Přesto se obézní lidé běžně setkávají s různými posměšky a ty se, třeba na sociálních sítích, objevují i v souvislosti s léky na hubnutí.
A to i přesto, že jim je předepisují lékaři. Uživatelé se setkávají s negativní reakcí v tom smyslu, že by to snad přece šlo i bez léků –
stačí kalorický deficit a více pohybu. Nezisková organizace Loono založená mladými lékaři varuje, že podobné předsudky mohou odrazovat lidi s obezitou od léčby, která jim může zachránit život.
Obezita je i podle Světové zdravotnické organizace nemocí, která má mnoho příčin. Od genetických predispozic a hormonálních poruch až po vliv prostředí, psychiky či sociálního zázemí. Nejde tedy jen o selhání jednotlivce.
Nejen na sociálních sítích se často setkáváme s mylnou představou, že stačí méně jíst a více se hýbat. To ale u všech lidí s obezitou neplatí, protože jejich metabolismus funguje jinak než u zdravého člověka. Obezita je nemoc a vyžaduje odborný přístup. A změna životního stylu mnohdy bohužel nestačí, vysvětluje lékařka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono.
Někteří lidé skutečně zhubnou, když upraví stravu, začnou se víc hýbat, spát a sníží svou stresovou zátěž. Jiným to ale stačit nemusí, protože jejich metabolismus, hormony, genetika nebo psychický stav hrají proti nim. Někdo má obezitu jako důsledek jiné nemoci, například kvůli hormonálním poruchám, inzulinové rezistenci nebo jako důsledek léčby, například při užívání antidepresiv nebo kortikoidů. V takovém případě nemusí mít úprava životního stylu zásadní vliv.
Moderní medicína proto doporučuje při léčbě obezity kombinaci více přístupů. Od změny životního stylu, což samozřejmě potřeba je, jinak by ostatní přístupy přišly vniveč, přes psychoterapii až po farmakologickou léčbu a v některých případech i bariatrickou chirurgii.
Chcete letos zhubnout?
Léky na obezitu, které jsou původně určené k léčbě diabetu 2. typu, pomáhají regulovat chuť k jídlu, prodlužují pocit sytosti, snižují zánět v těle i riziko kardiovaskulárních komplikací. U pacientů s obezitou mohou vést bezpečně k výraznému snížení hmotnosti a zlepšení celkového zdravotního stavu.
Užívat léky na hubnutí předepsané lékařem není zkratka ani lenost. Je to forma léčby, která může nemocným zásadně pomoci.
Stejně jako se nestydíme léčit vysoký tlak nebo cukrovku, neměli bychom stigmatizovat ani léčbu obezity, říká Šédová. Zároveň ale upozornila, že vhodnost těchto léků musí vždy posoudit lékař, ostatně jsou jen na předpis. Zároveň je třeba počítat s tím, že pojišťovny je nehradi, pacient si léčbu platí sám, což vyjde na několik tisíc korun měsíčně. Obezitologická společnost usiluje o změnu.
Když zhubnutí může zachránit život
Změna životního stylu není vždy snadná a vyžaduje podporu, trpělivost a hlavně čas. U pacientů s obezitou 2. a 3. stupně nebo s přidruženými onemocněními může být rychlé a bezpečné snížení hmotnosti klíčové pro záchranu jejich života. Také v takových případech mohou sehrát léky zásadní roli.
Obezita významně zvyšuje riziko celé řady vážných onemocnění, fyzických i psychických. Je rizikovým faktorem pro cukrovku 2. typu, vysoký krevní tlak, infarkt i mrtvici, respirační onemocnění, poruchy plodnosti i některé druhy rakoviny, například rakoviny prsu, dělohy, prostaty, tlustého střeva, ledvin, jater a slinivky břišní.
Léky na obezitu ale rozhodně nejsou určeny pro takzvané rychlé hubnutí do plavek. U lidí s normální hmotností nebo lehkou nadváhou by mohly naopak přinést více škody než užitku. Samoléčba bez doporučení lékaře je nebezpečná a může vést k vážným zdravotním komplikacím.
Je také dobré vědět, že i léky na hubnutí mají vedlejčí účinky, nejčastěji různé zažívací potíže.
Loono
Tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří věří, že by se neměli pacienti pouze léčit, ale že je potřeba je vést k prevenci nejrůznějších onemocnění. V minulosti odstartovalo kampaň za prevenci onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem) i reprodukčního (#doledobry) a duševního zdraví (#dobrenitro) a spustilo mobilní aplikaci Preventivka. Během 11 let své existence Loono zrealizovalo více než 3 900 workshopů, na kterých vyškolilo přes 155 tisíc lidí.