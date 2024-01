Lék na cukrovku prospívá i srdci a ledvinám. Lékaři zkoumají jeho další potenciál

„Glifloziny inhibují činnost transportéru pro sodík a glukózu v ledvinách, čímž zvyšují vylučování glukózy močí a pomáhají tak udržet hladiny krevního cukru. Vedle úlevy od zvýšené glykémie byla u pacientů pozorována i řada dalších příznivých účinků gliflozinů, mj. snížení hmotnosti, krevního tlaku, či funkce ledvin, a to nejen u lidí s diabetem, ale i bez diabetu,“ uvádí Fyziologický ústav Akademie věd ČR.

Výhodou těchto léků je, že fungují nezávisle na inzulinu, a také to, že mohou pomoci i pacientům, u nichž je postupně čím dál složitější cukrovku kompenzovat a kontrolovat hladinu glukózy v krvi.

Lék chrání srdce i ledviny

Tím ovšem pozitiva gliflozinů zdaleka nekončí. Prokázalo se, že mají schopnost ochránit ledviny, zpomalit zhoršování funkce ledvin a oddálit dialýzu až o několik let.





„Tento lék předepisujeme našim pacientům pro prokazatelně příznivý vliv na průběh onemocnění ledvin, neboť vede ke zpomalení zhoršování jejich funkce. Jedná se o léčbu, která skutečně oddaluje zahájení dialýzy a tím výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů s chronickým onemocněním ledvin,“ říká nefrolog Petr Hoffmann z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Léky mají pozitivní vliv nejen na pacienty s diabetem a onemocněním ledvin, velmi dobré výsledky mají rovněž u pacientů s chronickým srdečním selháním. Podle studie zveřejněné v roce 2018 v časopise The Lancet klesl počet úmrtí nebo hospitalizace v důsledku srdečního selhání téměř o čtvrtinu.

Zkoumá se využití u dalších kardiologických pacientů

„Glifloziny se v kardiologii používají v léčbě srdečního selhání (se sníženou i zachovalou ejekční frakcí levé komory), přičemž snižují především riziko úmrtí či hospitalizace pro srdeční selhání. V současnosti jsou glifloziny součástí standardního léčebného algoritmu u těchto pacientů. V nejbližší době očekáváme výsledky klinických studií, které testují použití gliflozinů také u dalších skupin kardiologických nemocných,“ vysvětluje profesor Petr Ošťádal, přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.





Velmi zásadní je ovšem časné nasazení léků. Pravidelné kontroly u ambulantního specialisty (diabetologa, kardiologa, nefrologa) včetně odběrů krve a moči by měly být samozřejmostí, vedou k časné diagnóze komplikací a zahájení jejich léčby.

„Od té doby, co užívám glifloziny, se mi vrátila radost do života. V důsledku nemoci jsem musel omezit řadu činností, které jsem miloval, ale nyní mohu opět dělat všechno, co mě baví,“ popisuje svou zkušenost pan Petr, pacient s chronickým srdečním selháním.

Ukazuje se provázanost oborů

Dnes je léčba u většiny indikací hrazena zdravotní pojišťovnou a lék může předepsat nejen diabetolog, ale i kardiolog a nefrolog, a to všem pacientům, kteří splní ostatní kritéria pro léčbu.

„Díky gliflozinům se ukázalo, že naše specializace toho mají společného více, než jsme si mysleli, jelikož srdce, ledviny a metabolismus se ovlivňují navzájem, a pokud je některá složka poškozená, dochází i k poškození ostatních dvou. Z toho důvodu je velmi důležitá mezioborová spolupráce, která se díky gliflozinům postupně rozvíjí,“ dodává doktorka Karolína Hricová z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.