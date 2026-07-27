Plíseň na nohou se léčí týdny, nestačí mazat, jen dokud nezmizí svědění

„Vyšší teploty, častější pocení, vlhké prostředí kolem bazénů nebo častější návštěvy sportovišť běžně vytvářejí podmínky, ve kterých se plísním dokáže velmi dobře dařit. Mnoho lidí přitom první příznaky často podceňuje a zaměňuje je za běžné podráždění pokožky nebo změny způsobené nošením nevhodné obuvi naboso,“ říká farmaceutka Ivana Lánová ze sítě lékáren BENU.
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Vysoké teploty a vlhkost plísním typicky svědčí
Plísně patří mezi nejčastější kožní infekce. Daří se jim především v teplém a vlhkém prostředí, které vzniká například v propocené uzavřené obuvi, mezi prsty na nohou nebo ve společných sprchách a šatnách.
„V létě tráví lidé více času u bazénů, na koupalištích nebo ve sportovních areálech, kde bývá riziko nákazy vyšší. K rozvoji infekce může přispívat také zvýšené pocení a dlouhodobé nošení uzavřené obuvi. Nejčastěji se plíseň objevuje mezi prsty na nohou, odkud se může postupně rozšířit i na nehty,“ vysvětluje Ivana Lánová.
Příznaky, které nepřehlížet
První projevy bývají nenápadné a lidé je často přisuzují suché pokožce nebo podráždění. Mezi typické příznaky patří svědění nebo pálení mezi prsty, zarudnutí a olupování kůže, drobné praskliny mezi prsty, nepříjemný zápach nohou nebo bělavá či změklá pokožka v postižených místech. Pokožka se může loupat, mokvat i praskat. Zaleží na původci plísně.
„Pokud obtíže přetrvávají několik dní nebo se zhoršují, je vhodné se poradit s lékařem a případně zahájit léčbu co nejdříve. Neléčená infekce se může rozšířit na větší plochy kůže nebo zasáhnout nehty, jejichž léčba bývá výrazně delší a náročnější,“ upozorňuje lékárnice.
Když plíseň napadne nehet
Plíseň nehtů, odborně onychomykóza, představuje jednu z nejčastějších komplikací neléčené kožní mykózy. „Typickým příznakem bývá změna zbarvení nehtu do žluté, bílé nebo hnědé až černé barvy. Nehet může být ztluštělý, deformovaný, třepit se nebo se postupně oddělovat od nehtového lůžka. Čím dříve se léčba zahájí, tím vyšší bývá obvykle šance na její úspěch,“ vysvětluje Lánová.
Léčbu nepodceňujte
Plísně jsou infekční onemocnění, a proto by pacient s plísní na nohou neměl doma chodit bos, aby ji nepřenášel na ostatní členy rodiny. Stejná opatrnost platí i při používání sdílených potřeb na manikúru, které je nutné po každém použití řádně vydezinfikovat. Vhodné je také používání jednorázových papírových pilníků. Spory plísní navíc dokážou dlouhou dobu přežívat i v obuvi, proto je velmi důležité ošetřit také boty, aby se infekce nevracela.
Při léčbě plísní je zásadní především důslednost. K dispozici jsou volně prodejné antimykotické přípravky ve formě krémů, roztoků nebo sprejů. Léčbu je však nutné dodržovat dostatečně dlouho.
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„Příznaky mohou ustoupit poměrně rychle, ale to nutně neznamená, že infekce zcela zmizela. U kožních mykóz se za vhodné považuje pokračovat v léčbě ještě několik týdnů po odeznění obtíží. U plísní nehtů je potřeba počítat s léčbou v řádu měsíců, někdy i roku. Je totiž třeba, aby kompletně odrostl celý postižený nehet a nebyly na něm vidět známky plísňového onemocnění,“ dodává Ivana Lánová.
Prevence? Správné každodenní návyky
Riziko vzniku plísní nohou a nehtů lze výrazně snížit dodržováním několika jednoduchých pravidel. „Po koupání je důležité nohy důkladně osušit, zejména mezi prsty. Ve veřejných sprchách a okolí bazénů doporučuji nosit vlastní přezůvky. Příznivý vliv má také pravidelná výměna ponožek, nošení prodyšné obuvi, bavlněných ponožek a dezinfekce vnitřních částí bot,“ doporučuje lékárnice.
Jak snížit riziko plísní nohou a nehtů
- Noste vlastní přezůvky (pantofle, žabky) ve veřejných sprchách a u bazénů;
- po koupání důkladně osušte nohy, zejména mezi prsty;
- používejte bavlněné ponožky a pravidelně je měňte;
- vybírejte prodyšnou obuv;
- dezinfikujte vnitřní části bot;