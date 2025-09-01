Potravinovou intoleranci lékaři zjistí i z dechu, pacienti za to zaplatí 1000 korun

Přístroj GastroLyzer pomůže odhalit, zda za bolestmi břicha, nadýmáním či jinými nepříjemnými zažívacími potížemi nestojí například nesnášenlivost mléčného cukru, ovocného cukru, umělých sladidel nebo přemnožení bakterií ve střevech.
„Vyšetření je jednoduché – po vypití roztoku testované látky pacient pouze v pravidelných intervalech fouká do přístroje. Sledujeme tak množství vodíku ve vydechovaném vzduchu, které nám hodně napoví o tom, co se ve střevech děje,“ vysvětluje primářka oddělení Beáta Hutyrová.
Co se testem zjistí?
„Když tělo nedokáže správně vstřebávat živiny ze střeva, u testovaného sacharidu v tenkém střevě dochází po jeho přestupu do tlustého střeva k jeho metabolizaci běžnými bakteriemi, což se projeví zvýšením koncentrace vodíku ve vydechovaném vzduchu. Testovaným sacharidem může být laktóza (k diagnostice laktózové intolerance), fruktóza (k diagnostice fruktózové intolerance) nebo sorbitol či xylitol (k diagnostice intolerance umělých sladidel),“ popisuje FN Olomouc na webu.
Testem je možné diagnostikovat například také tzv. SIBO, tedy syndrom bakteriálního přerůstání tenkého střeva, při kterém se v tenkém střevě nachází velké množství bakterií, které by tam být nemělo.
Samotný test trvá přibližně dvě až tři hodiny a je úplně bezbolestný. Před vyšetřením je potřeba krátká příprava – jeden až tři dny držet speciální dietu a přijít nalačno. Všechny pokyny pacienti dostanou přímo v ambulanci.
Dieta před vyšetřením:
- Doporučuje se jíst malé porce a lehce stravitelné potraviny: ryby a drůbež, rýži, vejce, pít vodu.
- Nejíst pomalu stravitelná jídla (fazole, jídla obsahující převahu vlákniny), mléko a mléčné výrobky, obiloviny, ořechy, ovoce a zeleninu, nekonzumovat potraviny a nápoje se zvýšeným obsahem fruktózového (kukuřičného) sirupu, inulinu, FODMAP a sladidel.
- 12 hodin před vyšetřením se zcela se zdržet jakékoli konzumace, kromě čisté vody. Nejíst žádná jídla, nepít tekutiny (kromě vody), nekonzumovat alkohol, nežvýkat ani žvýkačky, bonbóny.
- V den vyšetření nekouřit.
Dechový test není hrazen pojišťovnou, cena vyšetření je 1000 Kč. Pacienti se mohou objednat se žádankou od lékaře na ambulanci Oddělení alergologie FN Olomouc.
Jak probíhá vyšetření?
- Pacient se na vyšetření dostaví ráno, nalačno, při dodržení uvedených podmínek. Doma před vyšetřením je třeba si vyčistit zuby, ale ne později než půl hodiny před vyšetřením. Půl hodiny před vyšetřením nespat ani fyzicky necvičit.
- Pacient ráno před vyšetřením nemá brát žádné předepsané léky, ale je třeba je vzít na ranní vyšetření s sebou, užije je současně s vypitím podaného roztoku.
- Nejméně 1 minutu před vyšetřením pacient sedí v úplném klidu a klidně dýchá.
- Po zasunutí plastového filtračního nástavce s papírovým filtrem do GastroLyzeru se pacient nadechne a na 15 sekund zadrží dech.
- Po zaznění signálu nenásilně a pomalu vydechne celý obsah plic do náustku (toto měření je nultým měřením).
- Po nultém měření pacient vypije roztok testovaného cukru a vlažné vody.
- Další kontrolní měření pak probíhají v pravidelných časových intervalech po dobu následujících 2–3 hodin.