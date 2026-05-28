Zepředu dozadu a ideálně použít sprchu. Lékař popisuje, jak na hygienu konečníku

Hygiena v okolí řitního otvoru není jen otázkou komfortu, ale také prevence zdravotních problémů. I drobné změny v každodenní péči mohou výrazně přispět k tomu, aby vás nepříjemné potíže neomezovaly – ani v těch nejteplejších dnech.
Co se dozvíte v článku
Správná hygiena pomáhá snižovat riziko infekce a podráždění. Naopak nevhodné návyky – například používání dráždivých hygienických prostředků nebo nedostatečné očištění po stolici – mohou stav existujících zdravotních obtíží, včetně těch hemoroidálních, zhoršit.
Jak na hygienu po stolici
Správný postup, zejména u žen, je utírání směrem od hráze ke kostrči (zepředu dozadu). „Špatné otírání po vyprázdnění může u žen vést k vaginálním zánětům, a dokonce i zánětům močové trubice a močového měchýře, pokud se močové cesty kontaminují zbytky stolice. Je důležité používat kvalitní neparfémovaný toaletní papír,“ říká proktolog Martin Kouda z pražské Chimare clinic.
Úplně nejlepší je použít sprchu nebo bidet. „Variantou hygieny pro zvláštní případy, například na cesty, je použití neparfémovaných vlhčených ubrousků, případně oplach lahvičkou vody s tryskou,“ dodává lékař.
A co když se objeví střevní potíže? Při průjmu celou oblast konečníku neustálé utírání mechanicky dráždí. V tomto případě je opravdu nejlepší místo jen lehce otřít a poté osprchovat. Předejdete tak narušení pokožky a bolestivým řitním trhlinkám. Příliš časté nebo drsné mytí intimních míst není vhodné – může totiž narušit přirozenou ochranu pokožky a způsobit drobná poranění kůže.
Když se špatně utřete… a poznáte to až po čase
Každému se může stát, že se po vyprázdnění nedokonale očistí. Zvýšené pocení s horším odvětráváním následně způsobí nepříjemné pocity. Jak zklidnit pokožku podrážděnou stolicí kolem řitního otvoru?
„Častým problémem v létě bývá perianální ekzém – lidově opruzení. Abyste mu předcházeli, vstup do řitního otvoru a okolí můžete ošetřovat pravidelně vazelínou nebo dětským ochranným zinkovým krémem. Při opruzení nepoužívejte mýdla ani mycí gely, sprchujte řitní oblast pouze vlažnou vodou, pak se jemně osušte, a poté ošetřete tenkou vrstvou ochranného krému,“ vysvětluje lékař.
Potýkali jste se někdy s hemoroidy?
Při závažnějším podráždění, např. mokvání kůže, je vhodné navštívit dermatologa nebo proktologa. Ten stav pokožky zhodnotí a může doporučit mast s obsahem kortikoidu, nebo antimykotika.
Jak předejít obtížím?
Jednou z hlavních příčin problémů v mezihýžďové oblasti bývá nevhodná konzistence stolice. Zácpa a průjem konečník nadměrně zatěžují, základem je proto předcházet jim složením stravy s dostatkem vlákniny. Co můžete udělat každý den?
- Dostatečně pít, ideálně vodu nebo neslazené čaje.
- Omezit příjem alkoholu, kávy a slazených nápojů.
- Pro prevenci zácpy zařadit stravu bohatou na vlákninu – celozrnné pečivo, luštěniny, zeleninu, ořechy.
- Nepřehánět to s tučným, kořeněným nebo exotickým jídlem.
- Zejména dlouhé sezení proložit (např. při jízdě autem, v letadle nebo v kanceláři) pohybem pro rozpohybování střev a lepší oběh krve v oblasti pánve.
- Nevysedávat dlouho na toaletě.
- Udržovat intimní oblast čistou a suchou.
- Pro prevenci průjmu dbát na důslednou hygienu rukou, bezpečnou úpravu i skladování potravin.
- Dávat pozor na to, co jíte při grilování nebo v pouličních stáncích.