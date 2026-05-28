Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Zepředu dozadu a ideálně použít sprchu. Lékař popisuje, jak na hygienu konečníku

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
V létě se víc potíme, a to všude, i v intimních partiích. Zvýšené teplo a vlhko pak vytvářejí ideální podmínky pro vznik opruzenin, podráždění kůže i zhoršení problémů s hemoroidy. Jak tedy oblast konečníku ošetřovat, abychom potížím předešli?

Hygiena v okolí řitního otvoru není jen otázkou komfortu, ale také prevence zdravotních problémů. I drobné změny v každodenní péči mohou výrazně přispět k tomu, aby vás nepříjemné potíže neomezovaly – ani v těch nejteplejších dnech. 

Co se dozvíte v článku
  1. Jak na hygienu po stolici
  2. Když se špatně utřete… a poznáte to až po čase
  3. Jak předejít obtížím?

Správná hygiena pomáhá snižovat riziko infekce a podráždění. Naopak nevhodné návyky – například používání dráždivých hygienických prostředků nebo nedostatečné očištění po stolici – mohou stav existujících zdravotních obtíží, včetně těch hemoroidálních, zhoršit. 

Jak na hygienu po stolici

Správný postup, zejména u žen, je utírání směrem od hráze ke kostrči (zepředu dozadu). „Špatné otírání po vyprázdnění může u žen vést k vaginálním zánětům, a dokonce i zánětům močové trubice a močového měchýře, pokud se močové cesty kontaminují zbytky stolice. Je důležité používat kvalitní neparfémovaný toaletní papír,“ říká proktolog Martin Kouda z pražské Chimare clinic.

Úplně nejlepší je použít sprchu nebo bidet. „Variantou hygieny pro zvláštní případy, například na cesty, je použití neparfémovaných vlhčených ubrousků, případně oplach lahvičkou vody s tryskou,“ dodává lékař. 

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě. Mastička stačí jen na začátku Přečtěte si také:

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě. Mastička stačí jen na začátku

A co když se objeví střevní potíže? Při průjmu celou oblast konečníku neustálé utírání mechanicky dráždí. V tomto případě je opravdu nejlepší místo jen lehce otřít a poté osprchovat. Předejdete tak narušení pokožky a bolestivým řitním trhlinkám. Příliš časté nebo drsné mytí intimních míst není vhodné – může totiž narušit přirozenou ochranu pokožky a způsobit drobná poranění kůže. 

Když se špatně utřete… a poznáte to až po čase

Každému se může stát, že se po vyprázdnění nedokonale očistí. Zvýšené pocení s horším odvětráváním následně způsobí nepříjemné pocity. Jak zklidnit pokožku podrážděnou stolicí kolem řitního otvoru? 

„Častým problémem v létě bývá perianální ekzém – lidově opruzení. Abyste mu předcházeli, vstup do řitního otvoru a okolí můžete ošetřovat pravidelně vazelínou nebo dětským ochranným zinkovým krémem. Při opruzení nepoužívejte mýdla ani mycí gely, sprchujte řitní oblast pouze vlažnou vodou, pak se jemně osušte, a poté ošetřete tenkou vrstvou ochranného krému,“ vysvětluje lékař.

Potýkali jste se někdy s hemoroidy?

Zobraz výsledek

Při závažnějším podráždění, např. mokvání kůže, je vhodné navštívit dermatologa nebo proktologa. Ten stav pokožky zhodnotí a může doporučit mast s obsahem kortikoidu, nebo antimykotika.

Jak předejít obtížím?

Jednou z hlavních příčin problémů v mezihýžďové oblasti bývá nevhodná konzistence stolice. Zácpa a průjem konečník nadměrně zatěžují, základem je proto předcházet jim složením stravy s dostatkem vlákniny. Co můžete udělat každý den?

  • Dostatečně pít, ideálně vodu nebo neslazené čaje.
  • Omezit příjem alkoholu, kávy a slazených nápojů.
  • Pro prevenci zácpy zařadit stravu bohatou na vlákninu – celozrnné pečivo, luštěniny, zeleninu, ořechy.
  • Nepřehánět to s tučným, kořeněným nebo exotickým jídlem.
  • Zejména dlouhé sezení proložit (např. při jízdě autem, v letadle nebo v kanceláři) pohybem pro rozpohybování střev a lepší oběh krve v oblasti pánve.
  • Nevysedávat dlouho na toaletě.
  • Udržovat intimní oblast čistou a suchou.
  • Pro prevenci průjmu dbát na důslednou hygienu rukou, bezpečnou úpravu i skladování potravin.
  • Dávat pozor na to, co jíte při grilování nebo v pouličních stáncích.
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

VZP vyzkouší nový bonus. Klientům přispěje 8 tisíc

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Jak mohou zaměstnanci ohrozit firemní data i GDPR

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Uvnitř největšího bezemisního závodu Schneider Electric v Evropě

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Samsung vám opraví televizor během jednoho pracovního dne

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).