Hračky z Temu a Shein propadly v testech. Bezpečná pro zdraví byla jediná

Anna Dvořáková
Dnes
Test časopisu dTest se zaměřoval na hračky pro děti do tří let z tržišť Temu a Shein
Autor: dTest
Nákupy na platformách Temu a Shein jsou pro nízké ceny často lákavé. Pár ušetřených korun se nemusí vyplatit. Redakce časopisu dTest otestovala celkem 54 hraček (po 27 z každé u platforem) pro děti do tří let, přičemž jen jedna byla zcela bez vad. Asi dvě třetiny představovaly střední nebo vysoké riziko.

„Jedním z častých problémů s hračkami byly snadno oddělitelné malé části, které může malé dítě strčit do pusy, spolknout a v nejhorším případě se jimi i zadusit. Z některých produktů se přitom při testování oddělilo takových kousků více a v jednom vzorku z Sheinu dokonce 13,“ napsal dTest.

Některé vycpané hračky měly nekvalitní švy, hrozilo, že se dítě dostane k výplni a opět by se mohlo začít dusit. Trojice elektrických hraček ze Sheinu měla nedostatečně zajištěné baterie. Dítě by se k nim mohlo snadno dostat a spolknout je, což je velmi nebezpečné, jak se odborníci snaží stále připomínat a upozorňovat. Poškození trávicí soustavy může nastat během pár minut.

„Další rizika byla spojená s nevhodným tvarem – kvůli dlouhým vyčnívajícím částem se mohou hračky dítku zaseknout v ústech nebo způsobit zranění,“ dodala redakce.

Pískací hračky z platformy Shein zase byly příliš hlasité – místo povolených 110 decibelů dosahovala jejich hlasitost až 115 decibelů. Mohly by tedy až poškodit sluch.

Problémový byl i obsah některých látek. U dvou výrobků z Temu analýzy odhalily nadlimitní obsah formaldehydu. Šlo o balení sedm látkových ubrousků. „Konkrétně 143 a 164 mg/kg u dvou kusů. Limit EU pro děti do 36 měsíců věku je přitom jen 30 mg/kg,“ uvedl dTest.

Formaldehyd se přidává do textilií proti jejich mačkání. V nadměrné míře však může způsobovat kontaktní alergie.

„Druhým případem byla silikonová kousací rukavice, v jejímž suchém zipu laboratoř detekovala nonylfenol ethoxylát v množství 440 mg/kg. Maximální povolené množství v hračkách je 100 mg/kg. Tato chemikálie patří mezi endokrinní disruptory a také je škodlivá pro mořské organismy. Je klasifikována jako látka vzbuzující mimořádné obavy,“ upozornila redakce časopisu.

Téměř všechny hračky také byly špatně značené, měly nesprávná nebo zavádějící varování, případně tato upozornění vůbec neměly. Nejasné byly i informace o výrobci.

Výsledkem podle dTestu bylo, že jen jedna z 54 testovaných hraček byla úplně v pořádku.

Nakupujete na Temu?

Zobraz výsledek

Platformy typu Temu nebo Shein jsou i přes častá upozornění na to, že výrobky nejsou kvalitní a mohou být dokonce i nebezpečné, stále oblíbenější. Podle Evropské komise dorazilo v roce 2024 ze zemí mimo EU kolem 4,6 miliardy levných zásilek. To je zhruba dvakrát více než v roce 2023 a trojnásobek v porovnání s rokem 2022. Nemalá část zboží pochází právě z čínských online tržišť jako Temu a Shein.

O organizaci dTest

dTest, o.p.s., je největší českou spotřebitelskou organizací, působí již od roku 1992. Vydává spotřebitelský časopis dTest s výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, publikuje rovněž varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. 

dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

