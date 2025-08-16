Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem, dokazuje jedinečný tým profi cyklistů

Na start nejvýznamnějšího domácího cyklistického etapového závodu Czech Tour se postavil i Team Novo Nordisk – jediný profesionální cyklistický tým na světě složený výhradně z jezdců s diabetem 1. typu.
Elitní sportovci z různých koutů světa tak předvedou, že ani závažné chronické onemocnění, jako je cukrovka, nemusí být překážkou pro vrcholový sport. Čtyřdenní klání světového poháru odstartovalo 14. srpna v Praze a pokračuje přes Karlovy Vary a Pardubice horskými etapami v Jeseníkách a Beskydech. Závod končí v neděli 17. srpna na beskydských Pustevnách.
Diabetes 1. typu
Chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá a ničí beta buňky slinivky břišní produkující inzulín. Inzulín je hormon nezbytný pro regulaci hladiny cukru v krvi, a proto je u diabetu prvního typu nutná celoživotní léčba spočívající v jeho podávání.
Pro mnohé může být představa sportovce s diabetem 1. typu, který soutěží na profesionální úrovni, stále nepředstavitelná.
Náš tým je však důkazem toho, že se správnou léčbou, disciplínou a podporou je to zcela možné. Život s tímto onemocněním mě naučil, že diabetes neurčuje mé limity. Je to příležitost ukázat, že lidé s cukrovkou mohou žít naplno, pilně trénovat a soutěžit s těmi nejlepšími, říká Matyáš Kopecký, česko-nizozemský profesionální silniční cyklista, který od svých devatenácti letech jezdí právě za Team Novo Nordisk a letos je jeho nejúspěšnějším jezdcem.
Team Novo Nordisk sdružuje sportovce s diabetem už od roku 2012. Cílem je především motivovat a inspirovat pacienty s diabetem a ukázat jim, že diagnóza neznamená konec sportování, i když samozřejmě ne každý musí sportovat na takto vysoké úrovni.
Součástí týmu býval i Václav Šňupárek (30) z Prahy, který se teď už cyklistice věnuje jen rekreačně a Czech Tour si užil jako divák. Na to, že má diabetes 1. typu, přišel sám před osmi lety při studiu na vysoké škole. Kromě studia fyzioterapie závodně jezdil na kole a všiml si rapidního poklesu výkonnosti a velké únavy. Když se k potížím přidala také extrémní žízeň a časté močení, měl jasno.
Byl jsem zrovna na stáži v nemocnici a nechal si udělat rozbor krve. S výsledky glykemie jsem přijel do Fakultní nemocnice Motol s tím, že mám podezření na cukrovku. Lékaři mi vzápětí diagnózu potvrdili, vzpomíná Šňupárek, který dnes pracuje jako fyzioterapeut.
V nemocnici už zůstal a nastoupil na čtyřdenní hospitalizaci kvůli nastavení léčby inzulínem. Hned druhý den pobytu oslovil cyklistický tým Team Novo Nordisk, který je složený pouze z cyklistů s diabetem 1. typu.
Kontaktoval jsem je s tím, že závodím na kole a mám čerstvě diagnostikovanou cukrovku. Má sportovní kariéra byla v tu dobu na ústupu, protože jsem kvůli náročnému studiu na vysoké škole neměl na tréninky tolik času. Uvědomil jsem si, že je to moje poslední šance zabojovat o místo v profesionálním cyklistickém týmu, vysvětluje několikanásobný juniorský medailista z mistrovství světa a Evropy v orientační cyklistice.
Přišlo pozvání do talentového kempu a následně místo v jednom z týmů Novo Nordisk.
Byl jsem nadšený. Cyklistice jsem věnoval opravdu hodně, v nelehkých podmínkách a víceméně na vlastní pěst, a měl jsem radost, že jsem si splnil dětský sen. Mít profesionální zázemí byla obrovská změna, vzpomíná. Na základě svých startů a výsledků se zařadil do světového žebříčku cyklistů a také oblékl reprezentační dres, když doplnil český tým v závodu V4 Brno–Mikulov–Brno. Se svou nemocí se srovnal rychle a nepřipouštěl si, že by nemohl dál sportovat a žít naplno. Oproti zdravým cyklistům ale musel kromě přípravy na závody neustále řešit také diabetes, což představovalo velkou mentální zátěž.
Do stehna se píchnete i poslepu
Strava profesionálního cyklisty a cyklisty s diabetem se příliš neliší. Je ale nutné si pečlivě hlídat hladinu cukru v krvi a správně dávkovat inzulin.
Naštěstí jsme měli data ze senzorů přímo na tachometru umístěném na řídítkách. Zpočátku jsem si inzulin aplikoval pomocí inzulinových per, což bylo jednodušší. Píchnout se do stehna zvládnete i poslepu. Později jsem přešel na pumpu, která je sice přesnější, ale její ovládání bylo při závodu často složité. Když fouká, závodí se naplno a vy musíte držet pozici, není možné něco vytahovat z kapsy. O pozici přijdete a závod pro vás skončil. Cyklistika je dost kontaktní, o pozici musíte často vyloženě bojovat, takže situace, kdy je lepší držet řídítka a koukat dopředu, jsou časté, popisuje své zkušenosti Šňupárek. Na aplikaci inzulinu je pak nutné mít před závody výjimku, protože inzulin platí za jednu z nejtvrdších dopingových látek.
Dneska už jezdí jen pro potěšení. Na pohyb ale nezanevřel a stále se snaží být aktivní. V zimě ho například baví skialpinismus. Sport má totiž v léčbě cukrovky nezastupitelné místo, protože fyzická aktivita snižuje potřebu inzulinu a tělo je vůči němu citlivější.
Dnes vidíte sportovce s diabetem například i v NHL nebo právě na největších světových cyklistických závodech. Vzhledem k možnostem monitoringu stačí nabrat postupně zkušenosti a poté pomalu přidávat na výkonu. Člověk s diabetem už vyhrál Stanley Cup, ale například Tour de France ani jiné velké soutěže ne, takže motivace tady určitě je, povzbuzuje sportovce s diabetem Šňupárek, který dorazil, aby povzbudil bývalé kolegy z Teamu Novo Nordisk. Závodu Czech Tour se účastní profesionální týmy z celého světa. Navíc je profilově hodně náročný a letos poprvé startoval v hlavním městě.
Zatímco samotný trénink cyklistů z Team Novo Nordisk se neliší od běžných týmů, jejich příprava zahrnuje navíc i neustálý monitoring hladiny cukru v krvi a citlivé řízení inzulinového režimu.
Naši cyklisté trénují a závodí stejně intenzivně jako ostatní profesionální jezdci. Na rozdíl od nich ale sportují s diabetem 1. typu. To vyžaduje neustálé sledování jejich glykemie, a to jak během tréninku a závodů, tak mimo ně. Stres spojený s vytrvalostním sportem společně s dalšími faktory, jako jsou rozdílná nadmořská výška a teplota, časté cestování nebo různá intenzita a četnost sportovní zátěže, významně ovlivňují vývoj hladiny cukru v krvi, přibližuje týmový lékař Rafael Castol.
Vícedenní etapové závody, jako je Czech Tour, tělo mimořádně zatěžují. U sportovců s diabetem to znamená časté úpravy léčby, někdy i každý den. Během závodů je potřeba rychle reagovat na fyziologické změny, ke kterým u každého jezdce dochází.
Pečlivě sledujeme glykemii, upravujeme dávky inzulinu a řešíme výživu a regeneraci. Hladinu cukru v krvi u cyklistů se snažíme udržovat v rozmezí 6,6–10 mmol/l. Každý jezdec se řídí individuálním plánem, jehož součástí je i optimální režim hydratace a příjem kalorií. Tento komplexní přístup je klíčový pro to, aby naši sportovci mohli závodit na profesionální úrovni, a zároveň si udrželi zdraví a metabolickou rovnováhu, vysvětluje týmový lékař.
Sportovat by měl každý diabetik
To, co je u profesionální cyklistiky extrémní výzvou, platí v menší míře i pro běžné pacienty s diabetem. Pohybová aktivita má u obou typů cukrovky nezastupitelné místo. Zlepšuje průběh léčby, snižuje kardiovaskulární riziko a podporuje celkové zdraví. Klíčem ale je správné nastavení režimu a znalost toho, jak tělo na zátěž reaguje.
Lidé s diabetem 1. i 2. typu by měli sportovat pravidelně. Ideální je kombinovat vytrvalostní a silové aktivity. Pohyb nejen zlepšuje metabolické parametry, ale hlavně pomáhá předcházet komplikacím, říká Eva Horová, diabetoložka z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Zatímco u diabetu 2. typu je pohyb často prvním krokem k lepší kompenzaci i úpravě hmotnosti, u diabetu 1. typu je třeba aktivitu sladit s dávkami inzulinu. A právě to některé pacienty od sportu odrazuje.
Největším strašákem bývá hypoglykemie. Při aerobních aktivitách, jako je cyklistika, běh nebo plavání, glykemie typicky klesá. Naopak u silových nebo krátkodobě intenzivních sportů může stoupat. Lidé s cukrovkou musí vědět, jak na tyto změny reagovat, aby předešli výkyvům, které mohou vážně ohrozit jejich zdravotní stav, upozorňuje lékařka Horová.
V České republice žije s diabetem přibližně milion lidí. Většina z nich má diabetes 2. typu, který se často rozvine v souvislosti s nadváhou, nedostatkem pohybu, nadměrným příjmem energie, nevhodným složením potravy a také s podílem vrozených genetických dispozic.
Diabetes 1. typu je méně častý, jde o autoimunitní onemocnění, které se obvykle objevuje už v dětství nebo dospívání. Přestože jde o chronické onemocnění, díky moderní léčbě, dostupným technologiím a vzdělávání pacientů dnes může většina z nich žít plnohodnotný život.