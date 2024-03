Třetina dětí trpí bolestmi břicha, jejich příčina se nedá zjistit. Lékaři mohou pomoci většině z nich

Když se řekne funkční bolest břicha, zní to možná trochu suše na to, aby si pod tím laik představil něco konkrétního. Přitom je to běžná potíž, kterou trpí mnoho dětí, a rodiče marně pátrají po tom, co ji spouští. A vyšetření u lékaře nic nezjistí.

Pro funkční bolest břicha je typické, že se stále dokola vrací. Objevuje se nejméně čtyři dny v měsíci po dobu nejméně dvou měsíců. Může ji vyvolat stres nebo úzkost, o kterých přitom okolí dítěte nemusí nic vědět, protože se jinak neprojevují.

Právě na tento typ bolestí břicha má upozornit nová zdravotní kampaň, která má zvýšit povědomí o této potíži, která je hlavní příčinou absence ve školách po celém světě, a přitom se o ní trestuhodně málo ví, a to jak mezi veřejností, tak i mezi lékaři.

Za kampaní stojí Evropská společnost pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) ve spolupráci s národními pediatrickými společnostmi a společnostmi pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu. Zabýváme se každodenními problémy v primární pediatrické péči a v tomto případě se zaměřujeme na běžný problém funkční bolesti břicha. Tento problém může být pro rodiny zničující a nepříjemný a je třeba s tím něco udělat, komentoval to Ulrich Baumann, předseda ESPGHAN.





Funkční bolest břicha snižuje kvalitu života dítěte, což může mít negativní dopad i na jeho okolí. Děti kvůli potížím často chybí ve škole, často se k nim přidávají i duševní problémy, jako jsou deprese a úzkost.

Je to jeden z nejčastějších důvodů návštěvy praktických pediatrů, ale také příčina posílání dětí k dětským gastroenterologům, vysvětluje Sanja Kolacek, koordinátorka ESPGHAN.

Bez zbytečných vyšetření

Funkční bolest břicha je benigní – tedy sám o sobě nikoli nebezpečný, ale únavný stav, který ovlivňuje každodenní život nejen postiženého dítěte, ale celé rodiny. Stává se přitom často, že dítě s bolestmi břicha někdy podstupuje nikam nevedoucí a poměrně invazivní vyšetření, kterými se stejně nepovede stanovit žádnou diagnózu.





Pokud se k ní přistupuje správným způsobem, je přitom možné více než osmdesáti procentům dětí s těmito potížemi pomoci tak, aby se jich zbavily. Rodiče by měli hledat pomoc u dětského praktika, případně u gastroenterologa.

Funkční bolesti břicha dítěti nijak nepoškodí zdraví a věšinou časem odezní, ale může to trvat několik let. Dítěti může pomoci podpora okolí. Má smysl zaměřit se například na kvalitní spánek, protože jeho nedostatek potíže dále zhoršuje. Stejně tak je dobré podpořit dítě v jeho aktivitách, které mu mimo jiné pomohou odpoutat se od pomyšlení na potíže s břichem. Pomoci může i kvalitní a pravidelná strava a také psychoterapie.

Funkční bolest břicha

Funkční bolest břicha se diagnostikuje podle Římských kritérií, což je soubor pokynů, které lékaři používají k diagnostice a léčbě funkčních gastrointestinálních poruch:

epizodické nebo kontinuální bolesti, které trvají nejméně 4 dny v měsíci po dobu nejméně 2 měsíců,

bolest, která je pociťována nejen pouze při jídle či menstruaci,

nesplňuje kritéria pro jiné funkční gastrointestinální poruchy a bolest nelze vysvětlit jinými zdravotními problémy.

Děti si také mohou stěžovat na bolesti hlavy, závratě, únavu, bolesti končetin a současnou nevolnost. To může významně ovlivnit život pacienta a přispět k nízké kvalitě života a zvýšené depresi a úzkosti.