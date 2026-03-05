Výměna infuze či převázání rány ano, donáška jídla ne. Co hradí pojišťovny u domácí péče

Být doma může být jedno z největších přání a benefitů zotavujících se pacientů nebo třeba i seniorů či umírajících. Okolí ale často řeší, zda domácí péči o imobilního člověka zvládne, jak po stránce praktické, tak po té finanční. Pomoci mohou terénní zdravotní služby a to, že i když neprobíhají v nemocnici, mohou jít na vrub zdravotní pojišťovny.
Co se dozvíte v článku
Proč je nutná indikace lékaře
Cesta k úhradám začíná vždy u lékaře.
Pokud pacient nebo jeho rodina stojí o zajištění domácí péče, je vždy nutné obrátit se nejprve na registrujícího praktického lékaře, který posoudí zdravotní stav a rozhodne o indikaci, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v rubrice Otázka týdne.
Indikace je pro pojišťovnu mimo jiné zárukou, že léčba je u daného člověka potřebná a bude z ní mít prospěch. Pro samotnou rodinu pak znamená, že pro pacienta je bezpečné léčit se doma.
Kdo může domácí péči předepsat
Kdo tedy může domácí péči pacientovi předepsat? Jsou to:
- Registrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost,
- ošetřující lékař při poskytování paliativní péče v terminálním stavu,
- ošetřující ambulantní specialista * (např. geriatr, ortoped apod.),
- ošetřující lékař pohotovosti *,
- ošetřující lékař urgentního příjmu *,
- ošetřující lékař v nemocnici *.
Jak dlouho péči pojišťovna hradí
Indikaci na časově neohraničenou dobu může vypsat jen praktický lékař, u ostatních specializací je domácí péče časově limitovaná.
Ošetřující lékaři (ambulantní specialisté, lékaři z nemocnic) mohou domácí péči předepsat nejdéle na 14 dnů (v soupisu výše jsou označeni hvězdičkou). Indikací u nich totiž prochází zejména pacienti, kteří se doma potřebují zotavit po operaci a na to dva týdny zpravidla stačí.
Jak upozorňuje portál Nzip, v případě paliativní péče se dvoutýdenní časový limit rozšiřuje až na tři měsíce.
Co jde na vrub veřejného pojištění
VZP upozorňuje, že hradit mohou pojišťovny jen indikovanou péči, která sleduje léčebné účely. Jde například o:
- aplikace injekcí a infuzí,
- odborné převazy a ošetřování ran,
- aplikace výživy přímo do krevního oběhu,
- nebo třeba péče o stomie a permanentní močové katetry.
Plnou nebo částečnou úhradu pojišťovny poskytují také na zdravotnický materiál. Třeba krycí a obvazový materiál, prostředky určené pro inkontinentní pacienty, pomůcky pro osoby se stomií či kompresivní prostředky používané při léčbě křečových žil a bércových vředů.
Kromě lékařů mohou předepisovat zdravotnické prostředky při domácí péči i všeobecné nebo dětské sestry se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí. Ovšem jen po dobu trvání domácí péče a za podmínky, že indikující lékař určí konkrétní skupiny pomůcek, jež sestřička může předepsat.
Co pojišťovny nezaplatí
Při domácí péči zdravotní pojišťovny samozřejmě nezaplatí vše. Typickým příkladem nehrazených služeb jsou ty sociální. Jde zejména o pomoc při zvládání činností běžného dne, k nimž patří nákupy, donáška jídel, úklid domácnosti, doprovod nebo asistence.
Sociální služby si klient hradí sám, případně může požádat o příspěvek na péči nebo jiné sociální dávky, upozorňuje VZP.
Informace o možnostech podpory v těchto případech poskytuje sociální odbor místního městského úřadu.