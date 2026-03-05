Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Výměna infuze či převázání rány ano, donáška jídla ne. Co hradí pojišťovny u domácí péče

Výměna infuze či převázání rány ano, donáška jídla ne. Co hradí pojišťovny u domácí péče

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Sestra podává ženě v domácím prostředí infuzi
Autor: Shutterstock
Výdaje spojené s domácí péčí o seniora či pacienta lze o něco snížit úhradami od zdravotních pojišťoven. Zaplatí třeba převazy, injekce nebo péči o močový katetr. Pokud na ně rodina chce dosáhnout, musí začít u lékaře, který péči na pojišťovnu doporučí.

Být doma může být jedno z největších přání a benefitů zotavujících se pacientů nebo třeba i seniorů či umírajících. Okolí ale často řeší, zda domácí péči o imobilního člověka zvládne, jak po stránce praktické, tak po té finanční. Pomoci mohou terénní zdravotní služby a to, že i když neprobíhají v nemocnici, mohou jít na vrub zdravotní pojišťovny.

Co se dozvíte v článku
  1. Proč je nutná indikace lékaře
  2. Kdo může domácí péči předepsat
  3. Jak dlouho péči pojišťovna hradí
  4. Co jde na vrub veřejného pojištění
  5. Co pojišťovny nezaplatí

Proč je nutná indikace lékaře

Cesta k úhradám začíná vždy u lékaře. Pokud pacient nebo jeho rodina stojí o zajištění domácí péče, je vždy nutné obrátit se nejprve na registrujícího praktického lékaře, který posoudí zdravotní stav a rozhodne o indikaci, upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v rubrice Otázka týdne

Indikace je pro pojišťovnu mimo jiné zárukou, že léčba je u daného člověka potřebná a bude z ní mít prospěch. Pro samotnou rodinu pak znamená, že pro pacienta je bezpečné léčit se doma.

Kdo může domácí péči předepsat

Kdo tedy může domácí péči pacientovi předepsat? Jsou to:

  • Registrující všeobecný praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost,
  • ošetřující lékař při poskytování paliativní péče v terminálním stavu,
  • ošetřující ambulantní specialista * (např. geriatr, ortoped apod.), 
  • ošetřující lékař pohotovosti *, 
  • ošetřující lékař urgentního příjmu *, 
  • ošetřující lékař v nemocnici *.
Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory a v tom, kdy ji platí pojišťovny Přečtěte si také:

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory a v tom, kdy ji platí pojišťovny

Jak dlouho péči pojišťovna hradí

Indikaci na časově neohraničenou dobu může vypsat jen praktický lékař, u ostatních specializací je domácí péče časově limitovaná. 

Ošetřující lékaři (ambulantní specialisté, lékaři z nemocnic) mohou domácí péči předepsat nejdéle na 14 dnů (v soupisu výše jsou označeni hvězdičkou). Indikací u nich totiž prochází zejména pacienti, kteří se doma potřebují zotavit po operaci a na to dva týdny zpravidla stačí. 

Jak upozorňuje portál Nzip, v případě paliativní péče se dvoutýdenní časový limit rozšiřuje až na tři měsíce.

Co jde na vrub veřejného pojištění

VZP upozorňuje, že hradit mohou pojišťovny jen indikovanou péči, která sleduje léčebné účely. Jde například o:

  • aplikace injekcí a infuzí,
  • odborné převazy a ošetřování ran,
  • aplikace výživy přímo do krevního oběhu,
  • nebo třeba péče o stomie a permanentní močové katetry.

Plnou nebo částečnou úhradu pojišťovny poskytují také na zdravotnický materiál. Třeba krycí a obvazový materiál, prostředky určené pro inkontinentní pacienty, pomůcky pro osoby se stomií či kompresivní prostředky používané při léčbě křečových žil a bércových vředů.

Kromě lékařů mohou předepisovat zdravotnické prostředky při domácí péči i všeobecné nebo dětské sestry se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí. Ovšem jen po dobu trvání domácí péče a za podmínky, že indikující lékař určí konkrétní skupiny pomůcek, jež sestřička může předepsat.

Co pojišťovny nezaplatí

Při domácí péči zdravotní pojišťovny samozřejmě nezaplatí vše. Typickým příkladem nehrazených služeb jsou ty sociální. Jde zejména o pomoc při zvládání činností běžného dne, k nimž patří nákupy, donáška jídel, úklid domácnosti, doprovod nebo asistence. 

dane

Sociální služby si klient hradí sám, případně může požádat o příspěvek na péči nebo jiné sociální dávky, upozorňuje VZP. 

Informace o možnostech podpory v těchto případech poskytuje sociální odbor místního městského úřadu.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Navazující a souběžná zaměstnání pro účely JMHZ

Před otevřením baru přišel lockdown. Místo drinků začal prodávat znalosti

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Dočišťujte dětem zuby klidně i v deseti letech, radí zubařka
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).