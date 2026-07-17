Známe vítěze křupavé bitvy. Chléb roku 2026 pečou v Choustníkově Hradišti i Velkých Pavlovicích

Více než 400 pekařů, cukrářů, technologů, studentů, dodavatelů i obchodních partnerů z celé České republiky se zúčastnilo letošních Dnů chleba v Pardubicích. Jako každý rok byla i letos součástí této oslavy soutěž o Chléb roku. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 123 vzorků od 52 soutěžících z 44 pekáren a dodavatelských společností, přičemž do finálního hodnocení postoupilo 112 vzorků. Jak soutěž dopadla? Který chleba stojí za koupi?
Mladá generace pekařů přináší oboru novou energii
„Rekordní počet přihlášených chlebů je pro nás jasným důkazem, že české pekařství stojí na silné tradici a zároveň se dál dynamicky rozvíjí. Pekaři napříč republikou spojují důraz na kvalitu surovin a poctivé řemeslo s inovacemi a pestrostí nabídky, což je podle nás klíč k udržení výjimečného postavení českého chleba i do budoucna. Velmi pozitivně navíc vnímáme zapojení mladé generace, která oboru přináší novou energii a inspiraci,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České republice.
Tento pozitivní vývoj se však odehrává v podmínkách, kdy se do výrobních nákladů potravin stále výrazněji promítají dopady krize na Blízkém východě a blokády Hormuzského průlivu, zejména prostřednictvím rostoucích cen energií a dalších vstupů. Tyto okolnosti zvyšují nákladovou zátěž výrobců potravin potažmo pečiva. „Jakým způsobem se jednotliví výrobci s rostoucími náklady vypořádají, bude záviset na jejich individuálním obchodním rozhodnutí,“ uvádí Bohumil Hlavatý.
Galerie: Chléb roku 2026
Vítězové soutěže Chléb roku 2026
Kategorie Chléb mladých – VIVA Italia-Grilák
Pekařství Křivka s.r.o., Velké Pavlovice
„Velké díky patří i vám, našim zákazníkům, za vaši věrnost. Náš vítězný šampion je se svou křupavou kůrkou a nadýchanou střídkou naprosto stvořený pro letní grilování a zahradní párty,“ říká o svém vítězném chlebu Pekařství Křivka.
Kategorie Chléb 900–1 200 g – Chléb Hradišťan
BEAS a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště
Kategorie Chléb 500–800 g – Hradišťan speciál
BEAS a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště
Pekárna BEAS si z Pardubic odvezla první ceny hned ve dvou hlavních kategoriích za Chléb Hradišťan a Hradišťan speciál. Chléb Hradišťan (1 200 g) je mnohonásobným vítězem soutěže v kategorii 900–1 200 g. Tento tradiční řemeslný dvoukváskový chléb se vyznačuje křupavou kůrkou, vláčnou střídkou a trvanlivostí 3 dny. „Děkujeme našim pekařským mistrům a kolegům, jejichž poctivá práce stojí za tímto mimořádným úspěchem,“ uvedla Pekárna BEAS.
Kategorie Novinka roku – chléb ALPIN
backaldrin s.r.o.
Letos firma backaldrin obhájila prvenství a získala titul v kategorii Novinka roku s chlebem ALPIN.
Kategorie Chléb bez hranic – Chléb Křupan
NOPEK, a.s.
„Tato ocenění jsou pro nás potvrzením, že poctivá práce, kvalitní suroviny a tradiční pekařské řemeslo mají smysl. Velmi si jich vážíme a děkujeme všem našim zákazníkům, partnerům, a především zaměstnancům za podporu,“ uvádí pekárna NOPEK.
Cenu za Chléb vynikající kvality získávají…
Vedle hlavních vítězů byly uděleny také tituly Chléb vynikající kvality, které oceňují mimořádnou úroveň přihlášených výrobků.
Kategorie Chléb 900–1 200 g
- BEAS a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště
- BENEA, s.r.o.
- ENPEKA a.s.
- Pekárna Velíšek s.r.o.
- Slovácká pekárna s.r.o.
- UNITED BAKERIES a.s.
Kategorie Chléb 500–800 g
- BEAS a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště
- BEAS a.s., pekárna Lično
- NOPEK, a.s.
- PENAM, a.s., Rosice
- Tesco Stores ČR, pekárna EDEN
Kategorie Novinka roku
- backaldrin s.r.o.
- Orkla Food Ingredients Česko, s.r.o.
- Pfahnl Backmittel, spol. s r.o.
- Pekařství Křivka s.r.o.
- PENAM, a.s.
Kategorie Chléb bez hranic
- Knappe s.r.o.
- NOPEK, a.s.
- Pekárna Zelená Louka, a.s.
- Pekařství Cais s.r.o.
- Pekařství Křivka s.r.o.