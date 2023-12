Lékařka vysvětluje, proč to nepřehánět s vánočním úklidem

Nic se nemá přehánět. O vánočním úklidu to platí jakbysmet. Ne že byste museli mít doma nepořádek, pokud však patříte mezi ty, kteří doma mají před svátky pořádně vysmýčeno, měli byste si práci rozložit do více dnů.

Proč může úklid bolet

Úklid sice může patři mezi činnosti, jež považujeme za samozřejmé, někdo snad i banální, pokud jej ale provozujeme nárazově a intenzivně, můžeme si přivodit zdravotní problémy.

„Vánoční úklid je nevšední činnost představující zátěž, na níž není tělo adaptováno,“ upozorňuje lékařka Barbora Zbránková, ředitelka a primářka rehabilitačního oddělení Nemocnice Agel Český Těšín. „Strávím-li tedy půl dne s rukou nad hlavou při mytí oken, na druhý den mohu počítat s tím, že se tělo ozve,“ dodává Barbora Zbránková.

Přetížení přitom může přijít i u těch, kteří jsou na pravidelnou fyzickou zátěž zvyklý, protože třeba sportují. Při úklidu se ovšem hýbeme jinak, takže dobrá fyzická kondice nás od bolestí způsobených intenzivním luxováním, mytím oken nebo utíráním prachu pravděpodobně neochrání.





Jak naše tělo reaguje

Bolest přichází zpravidla druhý den po úklidovém maratonu. Může bolet hlava, ale také okolí ramene, pod lopatkou nebo při nadechnutí oblast hrudníku a páteře, což značí blokádu mezižeberních svalů. Kromě toho se po intenzivním úklidu mohou dostavit také závratě.

Nepříjemné stavy se snaží lidé zpravidla zahnat doma. Někdo si lehne na gauč k pohádkám a čeká, až bolest či závratě samy přejdou. Jiný si napustí vanu horkou vodou a další zvolí teplý obklad. Bolavé místo také často mažeme gely a krémy. Snad nejčastějším, byť někdy dočasným řešením bolestí je ale užití nějakého volně prodejného léku, tzv. analgetika.

Ty bychom ale neměli užívat dlouhodobě a pravidelně.„Vzít si občas tabletku proti bolesti není problém. Ten nastává, když začneme brát analgetika pravidelně a neposloucháme vlastní tělo,“ podotýká Barbora Zbránková.

Pokud léky utlumíme bolest a pak znovu opakujeme činnost, při které vznikla, zaděláváme si na mnohem větší problém. Může dojít k ještě většímu přetížení organismu a úrazu Když něco bolí, znamená to, že musím něco změnit, aby bolest ustala, dodává lékařka s tím, že od toho tady jsou rehabilitační pracoviště. Zkušenosti Agelu přitom ukazují, že teď přes svátky čekárny plní lidé, kteří si skutečně ublížili intenzivním úklidem. Ostatně právě proto před ním nemocnice varovala v tiskové zprávě.

Lékaři a fyzioterapeuti pomohou odstranit příčinu bolesti a poradí také, jakou zvolit pracovní polohu, aby se zdravotní potíže neopakovaly. Přitom platí, že návštěvu není radno dlouho odkládat. Čím dříve klient přijde, tím lepších výsledků dosáhne, podotýká Barbora Zbránková.





Spousta lidí rozbolavělých úklidem ovšem očekává rychlý výsledek rehabilitace, aby se mohli vrátit do předvánočního shonu. Někdy to vyjde, jindy ne, každopádně se ovšem vyplatí před Vánoci spíše tempo zvolnit.

Jak uklízet, aby to nebolelo

A co tedy můžeme sami od sebe udělat, aby vánoční či novoroční gruntování nebolelo? „Ideální je rozložit si práci do více dní, aby nedošlo k náhlému přetížení během nárazové činnosti,“ podotýká primářka Barbora Zbránková.

Co se týče práce ve výškách, je vhodné vylézt po schůdkách do takové výšky, abychom se nemuseli natahovat na špičky a snažili se vytáhnout co nejdál. Pracovní poloha rukou by měla být do úrovně hlavy a ne vysoko nad hlavou.

Schůdky nebo štafle musí být samozřejmě pevné a stabilní a také zajištěny proti pádu. Pokud bychom opírali žebřík o stěnu, musíme dodržet správný úhel, aby se žebřík nepřevrátil nebo nepodjel. Pak by totiž nemusela přijít jen bolest svalů, ale také zlomenina následovaná odjezdem na ortopedii.