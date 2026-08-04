Provede těhotenstvím, porodem i prvními dny s miminkem. Porodnice spouští BabyAppku

V těhotenství a po porodu je informací někdy až moc. Užitečný rozcestník i pomyslnou směrovku informační džunglí nově nabízí aplikace do mobilního telefonu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Národního telemedicínského centra. Jmenuje se BabyAppka, je bezplatná a stáhnout si ji do mobilu mohou všichni rodiče, které čeká příchod miminka na svět. Bez ohledu na to, kterou porodnici si vyberou.
Co se dozvíte v článku
„Maminky se během těhotenství a po porodu často ocitají v obrovském informačním přetlaku. Proto jsme chtěli, aby aplikace fungovala jako praktický průvodce od prvního momentu těhotenství až po období po narození dítěte,“ říká Petra Gajdoš z Národního telemedicínského centra FNOL.
Výhodou BabyAppky je, že informace jsou vytvořené a garantované přímo zdravotníky olomoucké porodnice. Tu je také možné skrze aplikaci přímo a rychle kontaktovat.
Aplikace má tři části
Rodiče mohou BabyAppku začít využívat od prvních týdnů těhotenství. Postupně je provede třemi klíčovými obdobími. Kromě těhotenství také porodem a šestinedělím. Obsahuje texty, krátká videa, podcasty i interaktivní funkce, mezi které patří i soupis doporučených věcí do porodnice nebo výbavičky.
V první části aplikace najdou ženy popis toho, co se děje s organismem v době těhotenství, jak se v tomto období stravovat, jaký mít pohyb či se připravit na porod. Součástí informací jsou také ty o možnosti předporodního kurzu nebo proč je třeba registrace do porodnice a kdy na ni přijde vhodný čas.
Druhá část aplikace obsahuje informace o průběhu porodu, možnostech tlumení bolesti, podobě porodních sálů nebo péči na oddělení šestinedělí.
Významnou část tvoří také informace o péči o novorozence a screeningových vyšetřeních, podotýká FNOL v tiskové zprávě.
Třetí část je zaměřená na období po porodu a první měsíce života dítěte a obsahuje informace o psychice maminky, kojení, péči o dítě, emočním a fyziologickém vývoji dítěte. A je v ní i část věnovaná partnerským vztahům po narození dítěte.
Vývoj trval dva roky
BabyAppka vznikla jako společný projekt Novorozeneckého oddělení, Porodnicko-gynekologické kliniky, Národního telemedicínského centra i dalších pracovníků napříč FNOL a Olomouckým krajem.
Na její finální podobě, která vznikala dva roky, pracoval přibližně třicetičlenný tým. Část z něj bude aplikaci i nadále rozvíjet.
FNOL je v tuzemsku vůbec první nemocnicí, jež rodičům nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí a novorozeneckým oddělením.