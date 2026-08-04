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Provede těhotenstvím, porodem i prvními dny s miminkem. Porodnice spouští BabyAppku

Hana Válková
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Detail mobilu s aplikací FN Olomouc BabyAppka
Autor: FN Olomouc
Nastávající rodiče i ti, kteří už doma děti mají, mohou nově využít bezplatnou aplikaci do mobilu zaměřenou na těhotenství, porod a dny po něm. Interaktivního průvodce BabyAppka sestavili zdravotníci z Fakultní nemocnice Olomouc.
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V těhotenství a po porodu je informací někdy až moc. Užitečný rozcestník i pomyslnou směrovku informační džunglí nově nabízí aplikace do mobilního telefonu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Národního telemedicínského centra. Jmenuje se BabyAppka, je bezplatná a stáhnout si ji do mobilu mohou všichni rodiče, které čeká příchod miminka na svět. Bez ohledu na to, kterou porodnici si vyberou.

Co se dozvíte v článku
  1. Aplikace má tři části
  2. Vývoj trval dva roky

„Maminky se během těhotenství a po porodu často ocitají v obrovském informačním přetlaku. Proto jsme chtěli, aby aplikace fungovala jako praktický průvodce od prvního momentu těhotenství až po období po narození dítěte,“ říká Petra Gajdoš z Národního telemedicínského centra FNOL.

Výhodou BabyAppky je, že informace jsou vytvořené a garantované přímo zdravotníky olomoucké porodnice. Tu je také možné skrze aplikaci přímo a rychle kontaktovat.

Aplikace má tři části

Rodiče mohou BabyAppku začít využívat od prvních týdnů těhotenství. Postupně je provede třemi klíčovými obdobími. Kromě těhotenství také porodem a šestinedělím. Obsahuje texty, krátká videa, podcasty i interaktivní funkce, mezi které patří i soupis doporučených věcí do porodnice nebo výbavičky.

V první části aplikace najdou ženy popis toho, co se děje s organismem v době těhotenství, jak se v tomto období stravovat, jaký mít pohyb či se připravit na porod. Součástí informací jsou také ty o možnosti předporodního kurzu nebo proč je třeba registrace do porodnice a kdy na ni přijde vhodný čas.

Druhá část aplikace obsahuje informace o průběhu porodu, možnostech tlumení bolesti, podobě porodních sálů nebo péči na oddělení šestinedělí. Významnou část tvoří také informace o péči o novorozence a screeningových vyšetřeních, podotýká FNOL v tiskové zprávě.

Třetí část je zaměřená na období po porodu a první měsíce života dítěte a obsahuje informace o psychice maminky, kojení, péči o dítě, emočním a fyziologickém vývoji dítěte. A je v ní i část věnovaná partnerským vztahům po narození dítěte. 

Skupina lidí, která vytvořila BabyAppku

Na finální podobě aplikace BabyAppka pracoval přibližně třicetičlenný tým zdravotníků, projektových pracovníků a programátorů z FN Olomouc. Vznik podpořil dotací Olomoucký kraj.

Autor: FN Olomouc

Vývoj trval dva roky

BabyAppka vznikla jako společný projekt Novorozeneckého oddělení, Porodnicko-gynekologické kliniky, Národního telemedicínského centra i dalších pracovníků napříč FNOL a Olomouckým krajem.

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Na její finální podobě, která vznikala dva roky, pracoval přibližně třicetičlenný tým. Část z něj bude aplikaci i nadále rozvíjet. 

FNOL je v tuzemsku vůbec první nemocnicí, jež rodičům nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí a novorozeneckým oddělením.

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Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

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