Zlomenina nebo natržení. Odbornice radí, jak řešit poranění penisu

Poranění penisu se mohou zdát jako kuriozita, jak ale upozorňuje doktorka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, v praxi se s nimi urologové setkávají celkem pravidelně. Pro muže je klíčové vědět, která poranění vyžadují okamžitou lékařskou pomoc a která zvládnou sami doma.
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Zlomenina penisu: neodkladný stav
Přestože v penisu žádná kost není, lze ho zlomit. Při erekci se topořivá tělesa plní krví a jejich obal může při prudkém ohnutí nebo nárazu prasknout. K tomu dochází nejčastěji při pohlavním styku – nejrizikovější je poloha zezadu s nárazy na hráz.
Příznaky jsou charakteristické: okamžité opadnutí erekce, výrazná bolest a rychle se rozvíjející otok nebo rozsáhlá modřina (penis může zfialovět až zčernat).
Při podezření na zlomeninu penisu je nutné okamžitě přerušit styk a vyhledat nejbližší urologické oddělení. Mírné chlazení přes spodní prádlo uleví od bolesti. Hojení trvá přibližně 6 týdnů.
Natržení uzdičky: nepodceňujte krvácení
Při styku může dojít k natržení uzdičky – tenké kožní řasy spojující předkožku se žaludem. Projevuje se ostrou bolestí, krvácením a citlivostí při doteku. Krvácení je třeba zastavit tlakem čistého obvazu, ránu udržovat v čistotě a co nejdříve navštívit urologa.
Oděrky zvládnete doma
Pokud nejsou sliznice penisu i vagíny dostatečně zvlhčené, mohou při styku vzniknout oděrky. Ty se zpravidla zahojí samy – stačí dopřát tělu čas na regeneraci, dočasně se zdržet pohlavního styku a příště nezapomínat na lubrikant. Pokud se oděrky nehojí, je vhodné poradit se s urologem.
Erektilní dysfunkce: mlčení jako největší riziko
U poruchy erekce nejde o zranění, ale i tak ho do výčtu zahrneme. O ní totiž nechce mluvit asi žádný muž. Postihuje více než polovinu mužů v produktivním věku, přesto je jedním z nejméně otevřeně diskutovaných zdravotních témat.
„Erektilní dysfunkce může být vůbec prvním varovným signálem onemocnění srdce a cév. Cévy v penisu jsou hodně tenké, měří 1–2 mm. Ucpou se tedy dříve než třeba cévy na srdci. Na vině není nic jiného, než ateroskleróza, kterou podporuje třeba vysoký tlak, vysoký cholesterol, cukrovka nebo obezita,” vysvětluje Kateřina Šédová.
Jednorázové selhání – v důsledku únavy, stresu, alkoholu nebo nervozity – je normální a není důvodem k panice. Pokud se ale potíže s erekcí opakují ve více než jednom ze čtyř případů, je vhodné navštívit urologa nebo androloga.
Používáte přípravky na podporu erekce?
Jak se porucha erekce léčí?
U mladších mužů mohou být problémy spojené s psychikou. Proto hraje klíčovou roli psychoterapie a otevřená komunikace s partnerem či partnerkou.
Základem je léčba onemocnění, která poruchu mohou způsobovat – vysokého tlaku, cukrovky, vysokého cholesterolu.
Pokud je potřeba nasadit léky, nejčastěji se využívají tzv. PDE5-inhibitory (lidově známé jako Viagra), které uvolňují hladkou svalovinu a zvyšují průtok krve penisem.
V závažnějších případech přicházejí na řadu injekce nebo gely aplikované přímo do penisu, podtlakové přístroje nebo chirurgická implantace penilní endoprotézy.
„Erektilní dysfunkci a různá poranění penisu spojuje jedno: muži se o nich zpravidla zdráhají mluvit. Stud a ostych je vedou k tomu, že problém buď ignorují, nebo hledají řešení sami, bez odborné pomoci. Právě včasná konzultace s lékařem může být pro jejich další bezproblémovou funkčnost rozhodující,” uzavírá Šédová.