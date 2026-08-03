Screening rakoviny plic čeká zjednodušení. Přibude center i lékařů, kteří do něj zvou

Po pětiletém zkušebním období se screening rakoviny plic příští rok přemění v řádný populační program. Znamená to, že bude pokračovat a jeho trvání přestane být časově ohraničeno. Pro ty, kteří už vyšetření plic absolvovali, je to jistota, že je lékaři budou preventivně sledovat i v dalších letech. Vyšetření v tomto programu je totiž opakované.
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Konec pilotní fáze je zároveň příležitost zvážit úpravu podmínek vstupu do programu. Návrhy lékařů, aby do něj spadali někteří nekuřáci nebo slabší kuřáci (kteří, to jsme popsali v tomto textu), sice zatím u ministerstva zdravotnictví neprošly, chystají se ale jiné změny.
Center bude více než 100
Od ledna začne přibývat pracovišť, která provádí nízkodávková screeningová CT vyšetření. S pomocí počítačového tomografu radiologové zachytí i drobné změny v plicích, které jsou malým nebo budoucím nádorem. Nyní toto vyšetření mohou provádět pouze pracoviště akreditovaná ministerstvem zdravotnictví. Je jich 42.
Od Nového roku bude zdravotnickým zařízením, která se chtějí do screeningu zapojit, stačit
jen posvěcení odbornou radiologickou společností. Podmínkou pro kliniky ale zůstává mít adekvátní přístrojové vybavení a dostatek kvalifikovaných zdravotníků.
Počet do screeningu zapojených pracovišť proto může postupně narůst až na více než stovku. CT dnes patří mezi základní vyšetření, takže už jej má každá menší nemocnice a skoro každá poliklinika, podotýká Martina Koziar Vašáková, zakladatelka a odborná garantka programu časného záchytu karcinomu plic.
Screeningové vyšetření má extra úhradu od zdravotních pojišťoven, takže pracoviště jsou motivovaná jej provádět. Proto si myslím, že nárůst počtu screeningových center bude docela rychlý, protože každé pracoviště, které vlastní CT přístroj a má odpovídající personální vybavení, se bude chtít zapojit. Dojezdová vzdálenost na CT vyšetření se proto výrazně zkrátí, dodává lékařka, která vede Pneumologickou kliniku Fakultní Thomayerovy nemocnice.
Žádanku vystaví třeba gynekolog
Od ledna také začne zájemce do screeningu zvát a zapojovat více lékařů. Dosud to byli jen praktici nebo pneumologové, nově to budou ambulantní gynekologové, diabetologové nebo třeba kardiologové a další. Zapojit se mohou lékaři všech odborností. Zájemcům budou rovnou vystavovat i žádanky.
I tato změna dostupnost screeningu zvýší, protože do něj nyní sice zvou téměř všichni pneumologové, praktických lékařů se ale za pět let aktivně zapojila jen polovina.
Komu je program určený
Screening rakoviny plic je bezplatný a určený pro silné kuřáky či exkuřáky od 55 do 74 let, kteří vykouřili tzv. dvacet balíčkoroků. To znamená, že má vykouřeno, jako by kouřil dvacet let každý den jednu krabičku denně. Jde ale jen o hypotetickou míru, do programu se může klidně zapojit i ten, kdo kouřil deset let dvě krabičky denně a možné jsou i další varianty.
Program spočívá ve vyšetřeních nízkodávkovým CT a návštěvě u pneumologa. Podmínkou účasti není přestat kouřit, ale účastníci screeningu by se měli dočkat pomoci, pokud o odvykání projeví zájem. Další detaily lze najít na webu screeningu prevenceproplice.cz.
Podle Martiny Koziar Vašákové se screening ve zkušební době osvědčil, protože polovina z pacientů, u nichž lékaři zachytili nádor, jej měla v časném stádiu, tedy i vyléčitelné.
Pokud někdo přijde už s potížemi, vidíme v časném stádiu pouze deset až 15 procent, podotýká lékařka.
Od 1. ledna 2022 do konce loňského září prošlo CT vyšetřením bezmála 22 tisíc lidí, u 613 z nich lékaři objevili pozitivní nález, který vyžadoval další dovyšetření. Nádor mělo 146 z nich.