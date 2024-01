Zápachající pot může být příznakem onemocnění. Kdy je nasládlý a proč je ho někdy tolik

Pocení se je zcela přirozená a velmi potřebná reakce organismu na vnější i vnitřní podněty. Pot je nezbytný pro termoregulaci, navíc zbavuje tělo přebytečných toxinů a hraje klíčovou roli i v ochraně pokožky. Kromě vody obsahuje soli a organické sloučeniny, hořčík, draslík, chlór či třeba sodík, které pomáhají udržovat její správnou hydrataci a pH. Zároveň však může nadměrné pocení leccos prozradit o našem zdravotním stavu. Kdy zbystřit?

Možná potíže se srdcem?

Zvýšené pocení může být varovným signálem nejrůznějších onemocnění. Třeba lidé trpící kardiovaskulárním onemocněním mohou nadměrné pocení pociťovat v důsledku reakce těla na zvýšenou námahu srdce.

Množství potu nemusí být přímo úměrné zápachu potu. Člověk se může potit hodně a jeho pot může být zcela bez vůně, a naopak, někdy se člověk může potit zcela minimálně nebo skoro vůbec, a přesto je to cítit.

S větším množstvím potu se potýkají i lidé s rozkolísanou hladinou cukru či přímo diabetici. Zajímavostí je, že pot diabetiků může mít mírně nasládlý až ovocný zápach. Je to způsobeno tím, že se tělo snaží zbavit přebytečného cukru.

Přílišné pocení také může být indikátorem problémů s nadměrnou funkcí štítné žlázy, která svou přílišnou aktivitou zvyšuje produkci tepla v těle. To se pak následně více potí, aby se ochladilo a udrželo organismus v normálním rozmezí tělesné teploty.





Při onemocnění jater nebo ledvin může pot vydávat zápach podobný bělidlu, častý je i zápach z úst. Naopak, někdy je poměrně intenzivní tělesný pach jen důsledkem toho, co jíme – týká se to třeba hojné konzumace cibule, česneku, brokolice či květáku.

Při stresu je pot hodně intenzivní

Stresující situace, jedno zda ve vztazích, kvůli škole našich dětí, nebo v zaměstnání, se mohou projevit i vlhkými koláči potu v podpaží. Ačkoliv je to značně nepříjemné, jde o přirozenou reakci organismu na emoční vypětí. Ve stresu se aktivuje nervový systém, vyplaví se hormony adrenalin a kortizol a naše tělo se dostane do stavu ‚bojuj, nebo uteč‘. Tato reakce přirozeně stimuluje potní žlázy, aby se během psychické zátěže organismus ochladil a udržel si zdravou tělesnou teplotu, vysvětluje gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

Stresový pot je přitom mnohem více cítit. Má totiž odlišné složení, které je bohaté na bílkoviny, tuky a jiný druh bakterií. Jejich rozklad pak způsobuje velmi intenzivní zápach.

Když se potíte až příliš

Máte pocit, že se koupete v potu i při běžných situacích, máte neustále vlhké dlaně, kapičky nad horním rtem nebo na čele? Pak je možné, že se potýkáte s takzvanou hyperhidrózou neboli nadměrným pocením.

To může být důsledkem mnoha faktorů – někdy může jít o vedlejší účinek léků, které užíváte, jindy je to kvůli obezitě, dlouhodobému stresu, hormonálním výkyvům nebo také z důvodu metabolického onemocnění. Hyperhidróza pro mnoho lidí bohužel představuje bludný kruh – nemocní se obávají reakce okolí, což je dostává do stresu, který jejich problém jen prohlubuje.





Ve výsledku tak může nadměrné pocení výrazně ovlivnit sociální i profesní život. A jak s problémem zatočit? Pokud lékaři vyvrátili přítomnost závažného onemocnění, můžete zkusit zlepšit pitný režim – pít čistou vodu v dostatečném množství), omezit kofein, alkohol, kouření, kořeněné pokrmy a nosit oděvy z prodyšných materiálů. Pokud nic z uvedeného nepomůže, bude dobré poradit se s lékařem.

Návaly horka v klimakteriu lze mírnit

Pocení v důsledku klimakteria, známé také jako návaly horka, je bohužel běžným příznakem menopauzy. V těle ženy totiž probíhají bouřlivé hormonální změny, vlivem kterých dochází k poklesu produkce estrogenu. To následně vede k narušení přirozené schopnosti těla regulovat teplotu, a žena se tak v noci probouzí zbrocená potem. Také během dne zažívá četné situace, kdy ji zničehonic oblije vlna horka a celá se orosí. Také přirozená vůně potu se může v době menopauzy mírně změnit.

Víte, kdy měla vaše matka menopauzu? Ano, zajímalo mě, v jakém věku ji coby dcera mohu čekat

Ne, nenapadlo se mě na to ptát, i když jsem žena

Ne a jako muž to asi nepotřebuju vědět

Zbavit se návalů horka během klimakteria se bohužel zcela nedá. Jedná se o přirozený proces v organismu. Určitě však ženy mohou tyto projevy samy účinně mírnit a korigovat je tak, aby byly snesitelné, říká gynekolog Turčan.

Podle něj pomáhá pohyb na čerstvém vzduchu s cílem vybudovat si vytrvalost a snášet fyzickou zátěž. Skvěle se osvědčily také některé přírodní preparáty, které pomáhají nepříjemné příznaky klimakteria tlumit. Pokud jsou projevy hodně intenzivní, připadá v úvahu rovněž hormonální substituce.