Práce při mateřské? Nárok na přídavky? A co alimenty? Rodiče najdou rady zdarma na webu

Mateřská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výpověď, výživné, přídavky na dítě… Spousta lidí tápe v tom, na co má nárok a jak například sepsat nějakou žádost, protože pravidla nejsou jasná na první pohled, a navíc se v průběhu let mění.

Neziskovka Aperio jako pomoc rodičům právě vydává aktualizovaného Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023. Ke stažení v PDF je zcela zdarma zde.

Rodiče často nevědí, na co mají nárok či jak postupovat v konkrétních situacích v průběhu rodičovství. V našem Průvodci zákony najdou všechny důležité informace, které během rodičovství budou potřebovat – od mateřské přes ošetřovné až po pracovní podmínky. Mezi nejvyhledávanější témata patří například výdělečná činnost během mateřské a rodičovské dovolené a ošetřovné a nemocenské, popisuje Miloslava Kramná, koordinátorka Aperio poradny.

Podle ní Aperio změny v zákonech sleduje v průběhu celého roku a rodiče o nich informuje prostřednictvím blogu, newsletteru a sociálních sítí. Rodiče tuto bezplatnou službu zjevně vítají, za rok 2022 si Průvodce zákony v PDF stáhlo více než 1800 rodičů, přes 360 tisíc rodičů našlo potřebné informace v online verzi příručky.

Poradna pro mámy a táty

Příručku často využívají také rodinná centra a odborní poradci. Mít tyto informace na jednom místě přehledně, čtivě a srozumitelně je výhodné jak pro rodiny, které nás navštěvují, tak i pro nás, kontaktní pracovníky a odborné poradce. Pomáhá nám a šetří čas, že nemusíme informace složitě dohledávat a že můžeme na tuto brožuru odkazovat, protože je volně dostupná na internetu, popisuje kontaktní pracovnice Centra pro rodinu Náruč.

Průvodce zákony pro rodiče vydává společnost Aperio pravidelně od roku 2007 a je součástí služeb, které Aperio rodičům poskytuje a usnadňuje jim tak cestu rodičovstvím. Mezi další bezplatné služby patří například Poradna pro mámy a táty, Linka pro mámy a táty nebo Průvodce porodnicemi, situaci v porodnicích zároveň mapuje. Průvodce porodnicemi mimo jiné porovnává nastavení standardní péče v českých porodnicích a to, jak porod zažívají rodičky.





Za posledních pět let se tak podle zjištění Aperia snížil průměrný věk prvorodiček o dva roky z 30,7 na 28,8 let, každý čtvrtý porod je uměle vyvolaný, stoupá podíl ambulantních porodů, z porodnice odchází plně kojených okolo 75 procent novorozenců, ovšem téměř polovina dětí je už v porodnici dokrmována. To je výsledek unikátní analýzy dat, která přímo od rodiček získala společnost Aperio.