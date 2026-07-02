Skončila lhůta pro doprodej elektronických cigaret a jejich náplní se sladkými příchutěmi

Ministerstvo zdravotnictví sladké příchutě a vůně v e-cigaretách a jejich náplních vyhláškou zakázalo proto, že cílí na dospívající. Nikoliv na kuřáky, kteří se používáním e-cigaret mohou zbavit vdechování škodlivin vznikajících spalováním tabáku.
Zákaz přišel loni v prosinci (psali jsme o něm zde) s tím, že obchodníci mají půl roku na to, aby doprodali zásoby. Půlroční lhůta ale počínaje 1. červencem skončila.
V náplních elektronických cigaret vyhláška mimo jiné zakázala
cukry a sladidla nebo jiné složky vytvářející nebo podílející se na vytvoření sladké vůně nebo příchutě. Jde například o příchutě typu cukrová vata, lízátko, marshmallow, energetické nápoje, limonády, dezerty, koláče, karamel nebo vanilka.
Povolen naopak zůstal prodej tzv. charakteristických příchutí: tabák, káva, čaj, máta, vůně a chutě rostlin včetně plodů, květů, semen, listů a výtažků.
Popularita alternativ klasických cigaret roste. Jak uvádí autoři výzkumu NAUTA, v roce 2025 užívalo elektronické cigarety alespoň jednou měsíčně 11,6 procenta respondentů. Nejvyšší podíl uživatelů je ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde dosahuje 25,6 procenta. V této věkové skupině zároveň výrazně přibylo uživatelů nejsilnějších náplní do elektronických cigaret – z pěti procent v roce 2022 na 35,6 procenta v roce 2025.