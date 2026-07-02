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Skončila lhůta pro doprodej elektronických cigaret a jejich náplní se sladkými příchutěmi

Hana Válková
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Dospívající kluk drží v ruce dvě e-cigarety
Autor: Shutterstock
Žvýkačková, šmoulová, zmrzlinová. Od července musí definitivně z prodeje zmizet sladké příchutě e-cigaret či jejich náplní. Vyhláška platí od prosince, obchodníci ale měli půl roku na doprodej zásob.
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Ministerstvo zdravotnictví sladké příchutě a vůně v e-cigaretách a jejich náplních vyhláškou zakázalo proto, že cílí na dospívající. Nikoliv na kuřáky, kteří se používáním e-cigaret mohou zbavit vdechování škodlivin vznikajících spalováním tabáku.

Zákaz přišel loni v prosinci (psali jsme o něm zde) s tím, že obchodníci mají půl roku na to, aby doprodali zásoby. Půlroční lhůta ale počínaje 1. červencem skončila.

V náplních elektronických cigaret vyhláška mimo jiné zakázala cukry a sladidla nebo jiné složky vytvářející nebo podílející se na vytvoření sladké vůně nebo příchutě. Jde například o příchutě typu cukrová vata, lízátko, marshmallow, energetické nápoje, limonády, dezerty, koláče, karamel nebo vanilka.

Povolen naopak zůstal prodej tzv. charakteristických příchutí: tabák, káva, čaj, máta, vůně a chutě rostlin včetně plodů, květů, semen, listů a výtažků.

Popularita alternativ klasických cigaret roste. Jak uvádí autoři výzkumu NAUTA, v roce 2025 užívalo elektronické cigarety alespoň jednou měsíčně 11,6 procenta respondentů. Nejvyšší podíl uživatelů je ve věkové kategorii 15 až 24 let, kde dosahuje 25,6 procenta. V této věkové skupině zároveň výrazně přibylo uživatelů nejsilnějších náplní do elektronických cigaret – z pěti procent v roce 2022 na 35,6 procenta v roce 2025.

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Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

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