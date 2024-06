Za zubem roste druhý zub: Komplikace, nebo standard?

Zuby, které se ještě nedávno draly skrz dásně, a možná se kvůli tomu nevyspala celá rodina, nyní postupně vypadávají. Začíná to okolo šestého roku. Nenápadné kývání dítě zahlásí radostně a těší se na „zoubkovou vílu“.

S růstem zubů je ale spojená občasná bolestivost a pocit tlaku. Dítě si s mléčným zubem pohrává jazykem, čímž se zoubek uvolňuje, až jednoho dne vypadne docela. Někdy se tak stane za týden, jindy i za několik měsíců:

„Prořezávání jednotlivých zubů je individuální. Od doby, kdy se začne mléčný zoubek nepatrně pohybovat, až do doby jeho vypadnutí může uplynout i několik měsíců,“ říká stomatoložka Erika Tesaříková z Dental office H33 a dodává, že je zcela normální a správné, aby si dítě s viklajícím se zoubkem hrálo jazykem, nebo i prsty. „Urychlí se tak jeho vypadnutí. Dítě si může s vytržením zoubku poradit zcela samo.“





Pokud vám přece jenom připadá, že to trvá už příliš dlouho, a chtěli byste dítěti pomoci, zapomeňte na provázek s klikou. Vystačíte si s obyčejným kapesníkem.

„Pomoci může i rodič nebo jiný dospělý tím, že zoubek chytí do čistého kapesníku a lehkými kývavými pohyby jej uvolní. Snadno to jde především s řezáky a špičáky (mají pouze jeden kořínek), u mléčných stoliček to někdy může být obtížnější a děti i rodiče se mohou obávat vytrhnout je doma, v takovém případě je vhodné navštívit zubního lékaře,“ říká zubní lékařka.

Za zubem roste další zub? Obvykle se nic neděje

Mléčný zub se teprve začal kývat a již za ním vylézá zub stálý. Připomíná to žraločí zuby, což rodiče mnohdy vyděsí. Mají obavy, zda dítěti nevyroste druhý zub křivě. Stomatoložka se s tím setkává poměrně často. Nejčastěji u dolních mléčných řezáků.

„Dolní mléčné řezáky se začínají hýbat a za nimi směrem od jazyka se už prořezávají stálé řezáky. Je to naprosto standardní situace a není nutné se ničeho obávat. Prořezávající se stálý zub pomalu rozpouští kořínek mléčného zubu, což je příčina pohyblivosti mléčných zoubků. Stomatologa není nutné navštívit, se zoubkem si můžete poradit doma.“ Křivý zub se většinou velmi rychle sám srovná, nebo mu dítě pomůže jednoduše tím, že na něj čas od času zatlačí jazykem.

Na co by měli být rodiče a dítě připraveni

Výměna chrupu většinou proběhne bez komplikací a lékaře není potřeba navštívit jindy než při pravidelných půlročních prohlídkách. Ty jsou naopak velmi důležité a rozhodně se nevyplatí podceňovat péči o mléčný chrup.

Nepříjemnou součástí při prořezávání stálých stoliček, ale také ostatních stálých zubů, mohou být teploty a bolestivosti dásní nebo jejich zbarvení (rudě fialově až domodra). „První stálé stoličky se prořezávají již kolem šestého roku věku a nemají v mléčném chrupu předchůdce, proto se mohou objevit i větší komplikace než u výměny ostatních zubů. Vhodné je zchladit dáseň v okolí (prodávají se speciální přípravky, např. Calgel), vyhledání stomatologa není nutné,“ dodává Erika Tesaříková.

Komplikací může být, když vypadne jen část mléčného zubu: „V dásni může zůstat kořínek. Buď se uvolní sám, nebo k jeho odstranění dojde při preventivní prohlídce, opět není nutné navštívit zubního lékaře,“ říká zubařka.

Svého stomatologa naopak vyhledejte v případě, kdy dochází k výměně zubů jen na jedné straně ústní dutiny. „Doporučuji sledovat situaci vlevo a vpravo v dutině ústní. Prořezávaní jednotlivých zubů by se nemělo stranově odlišovat o více než šest měsíců. Je-li tomu jinak, vyhledejte svého stomatologa. Dodržujte pravidelné preventivní prohlídky každého půl roku a neváhejte se na jakékoli nejasnosti svého zubního lékaře zeptat,“ uzavírá lékařka.