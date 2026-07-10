Šanci na záchranu vyraženého zubu zvýší speciální roztok, mléko či fólie, říká stomatoložka

Zubní lékařka Hana Zallmannová se dlouhodobě věnuje osvětě, mimo jiné i té, která souvisí s úrazy, protože na jejich ošetření se specializuje a mezi kolegy i pacienty se její práce těší respektu.
Pokud dojde k úrazu zubu, je potřeba najít vyražený zub nebo všechny jeho úlomky. I při na první pohled hrozivém poranění totiž specialisté dokáží chrup v mnoha případech zachránit, říká v rozhovoru pro Vitalia.cz.
Popisuje také, jak s poraněnými zuby zacházet, aby šance na jejich záchranu byla co nejvyšší. Úlomek korunky stačí uchovat ve vodě, celý vyražený zub ideálně ve speciálním roztoku. Není-li k dispozici, lze krátkodobě použít studené trvanlivé mléko nebo potravinovou fólii.
V Česku se speciální roztoky zatím běžně neprodávají, ale díky iniciativě Hany Zallmannové a projektům Dětský úsměv a německému Úraz zubu, jenž má mezinárodní přesah, se postupně dostávají do škol, sportovišť a k pacientům, k nimž vyjíždí pražská záchranka.
Liší se nějak úraz mléčného zubu od úrazu zubu stálého?
Na první pohled vypadají podobně. Nejčastěji jde o zlomeninu zubu nebo jeho posunutí z původní polohy, v extrémním případě vyražení zubu. Přístup k léčbě se ale liší.
U zubů stálých, především u dětí, je cílem jejich zachování, jsou to zuby na celý život. U mléčných zubů je naopak klíčové neohrozit zárodek stálého zubu a zohlednit i schopnost dítěte spolupracovat. Pokud ošetření nelze provést spolehlivě, bývá někdy vhodnější zub odstranit.
Dokážu jako laik rozlišit, kdy je úraz vážný?
Ne vždy. Některé úrazy vypadají dramaticky a vážné skutečně jsou. Další sice hrozivě vypadají, ale jsou dobře řešitelné. Jiné naopak působí nenápadně, přesto mohou mít vážné následky. Z tohoto důvodu se doporučuje po každém úrazu stálého zubu navštívit zubní ordinaci.
S úrazem zubu je tedy lepší vždy zajít k lékaři…
Ano. Kromě vstupního vyšetření je důležité i následné sledování stavu zubu. Některé komplikace se totiž mohou projevit až s odstupem času. Klíčový je proto rentgenový snímek a pečlivá dokumentace bezprostředně po úrazu, které umožňují při kontrolách porovnat vývoj a včas zachytit případné změny.
Musím k lékaři vždy hned po úrazu?
Ano, u stálých zubů bezodkladně. U mléčných zubů je urgentní vyšetření nutné zejména tehdy, když zuby brání skousnutí, došlo k otevření zubní dřeně (krvavý bod na ploše zlomeniny) nebo se nedaří zastavit krvácení.
K čemu může vést neléčený úraz?
Neléčený nebo nesprávně ošetřený úraz stálého zubu může vést k jeho ztrátě i dalším komplikacím. Čím mladší je pacient, tím závažnější jsou důsledky ztráty stálého zubu. U dospělých je možné ztracený zub nahradit implantátem, u dětí to ale nejde. Náhrada chybějícího zubu, často řezáku, bývá dlouhodobý a náročný proces. Čím vážnější úraz, tím důležitější je, od začátku, tedy už na místě úrazu, postupovat správně. I na první pohled hrozivě poraněné zuby dokážou specialisté v mnoha případech zachránit.
Co dělat po úrazu…
- Najděte úlomky a uchovejte je ve vodě.
- Pokud je zub posunutý ze své původní polohy, nemanipulujte s ním.
- Vyražený stálý zub je urgentní stav – rozhoduje čas a uchování (ideálně roztok, případně mléko nebo fólie). Zub držte za korunku, nikdy za kořen. Kořen nečistěte a nedezinfikujte. Co nejdříve vyhledejte zubního lékaře.
Co tedy udělat bezprostředně po úrazu, aby toho lékař zachránil co nejvíce?
Klíčové je zajistit ulomené části nebo vyražený zub a zabránit jejich vyschnutí.
U vyraženého zubu rozhoduje čas a způsob uchování – ideální je speciální roztok, případně krátkodobě mléko (nejlépe studené, trvanlivé) nebo potravinová fólie. Důležité je nedotýkat se při manipulaci se zubem povrchu kořene a zub držet za korunku. Kořen nijak mechanicky nečistit a rozhodně nedezinfikovat.
Úlomek korunky lze často znovu přilepit. Neměl by ale vyschnout, proto je dobré jej uložit do vody.
Galerie: Úrazy zubů
Má se člověk pokoušet ulomený zub si sám přilepit?
Rozhodnutí, co a jak je možné vrátit zpět, je vhodné nechat na zubním lékaři.
Co jiného při záchraně zubu nedělat?
Doporučuje se s poraněnými zuby nijak nemanipulovat a zaměřit se na zajištění odborné péče.
Jaké činnosti jsou z hlediska úrazů nejrizikovější?
Počet úrazů zubů roste. Riziko je spojeno především s dnešními volnočasovými aktivitami dětí a některými sporty, zejména kontaktními nebo rychlostními. Jde například o hokej, bojové sporty, cyklistiku, jízdu na koloběžce či skateboarding.
Jak úrazům zubů předcházet?
U vybraných sportů se doporučuje používat chrániče na zuby. Aby však byly skutečně účinné, musí splňovat několik základních kritérií. Chránič by především měl přesně sedět na zubech a mít dostatečnou tloušťku. To není možné zajistit u levných polotovarů upravovaných doma. Spolehlivější je zhotovení individuálního chrániče na základě otisku u zubního lékaře.
Důležitá je i osvěta, jak se v případě úrazu zubu zachovat, a to především na školách a sportovištích. Vhodným zdrojem informací jsou například letáky (najdete je v galerii nebo zde na webu, pozn. red.). Součástí vybavení lékárniček rizikových míst by ideálně měl být i speciální roztok pro uchování vyraženého zubu, který zajistí přežití buněk na povrchu kořene. To je podmínka pro úspěšné vhojení zubu.
Ve státech, jako jsou Německo a Švýcarsko, jsou tyto roztoky dostupné na řadě míst, kde se úrazy stávají častěji. Jsou to především školy a různá sportoviště. Běžně jsou také v sortimentu lékáren a ve stomatologických ordinacích. V České republice se je podařilo zařadit do vybavení vozů záchranné služby, zatím jen na území Prahy.
Probíhají nějaké aktivity zaměřené na osvětu?
Ano, například v rámci preventivního programu Dětský úsměv, který zajišťuje školám informace i potřebné roztoky. Cílem je jejich postupné rozšíření do všech škol v Česku. Díky spolupráci s německou přeshraniční iniciativou Úraz zubu se již podařilo zavést roztoky i do výbavy vozů záchranné služby v Praze, k širšímu rozšíření by ale byla potřeba i oficiální záštita státních institucí.
MUDr. Hana Zallmannová Čechová
Dlouhodobě se zaměřuje na endodoncii a traumatologii zubů. Absolvovala stáže v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Japonsku a na Filipínách. Je zakladatelkou Českého zeleného kříže, obecně prospěšné společnosti zaměřené na preventivní lékařství. Od roku 2001 vede Dětský úsměv, preventivní stomatologický program pro školy a dětské domovy.