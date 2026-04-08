Test autosedaček: Osm modelů nevydrželo náraz, hrozilo by vážné zranění dítěte

Matka dává batole v autě do autosedačky
Spotřebitelská organizace dTest zveřejnila předběžné výsledky z jarního testu dětských autosedaček. Zjištění jsou až alarmující: osm modelů při nárazových zkouškách selhalo natolik, že mohou představovat vysoké riziko vážného zranění dítěte.

K nejvážnějšímu pochybení došlo u autosedačky Kinderkraft Mink Pro 2 testované v kombinaci s isofixovou základnou Base Mink FX2. Při simulaci čelního nárazu se sedačka od základny zcela oddělila a spolu s figurínou byla vymrštěna vpřed. Selhal mechanismus zajišťující spojení pomocí kovových tyčí a háků.

„Doporučujeme rodičům i dalším pečujícím osobám, aby tuto kombinaci výrobků přestali používat,“ varuje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Samotná autosedačka Mink Pro 2, upevněná pouze tříbodovým bezpečnostním pásem vozidla, však v testu obstála a poskytla dobrou ochranu.

Podle dostupných informací výrobce nabízí zákazníkům výměnu výrobku nebo vrácení peněz prostřednictvím e-mailu safety@kinderkraft.com.

Sedm „klonů“ se stejným homologačním číslem

Další rizikovou skupinu tvoří sedm konstrukčně velmi podobných modelů se shodným homologačním číslem E8 0313715. Jsou velmi podobné autosedačce Reecle 360 (ZA10 i-Size), která neuspěla v testech už na podzim 2025.

Jde o tyto modely:

  • Buf Boof Tweety Plus
  • Ding Aiden 360
  • Kidiz 360
  • KidsZone i-Size 360
  • Lettas i-Size 360
  • Miophy i-Size 360
  • Xomax 946i

Projevilo se u nich závažné selhání ukotvení. Při čelních nárazech se u většiny z nich vytrhly isofixové konektory ze základního rámu. U modelu Kidiz 360 se navíc oddělila i samotná skořepina sedačky. Ačkoliv horní část zůstala spojena s vozidlem pomocí popruhu top tether, sedačka se nekontrolovaně vymrštila směrem vpřed. Při reálné nehodě by dítě mohlo narazit do předního sedadla nebo dveří vozu.

Rizika online tržišť

Zjištění zároveň ukazují, že problematické modely jsou často nabízeny prostřednictvím online tržišť, například na platformě Alibaba. Prodejci zde mohou upravit logo, potah či další prvky, zatímco konstrukce zůstává stejná. Na trhu se tak objevují různé značky a varianty, které však mohou nést totožné bezpečnostní riziko.

Organizace dTest proto důrazně doporučuje nekupovat žádnou autosedačku se schvalovacím číslem E8 0313715.

Homologace nestačí

Všechny uvedené modely splňují minimální požadavky předpisu UN Reg. 129 a mohou být legálně prodávány na evropském trhu. „Nezávislé spotřebitelské testy jsou však přísnější a více odpovídají reálným podmínkám dopravních nehod a náročnějším crash testům Euro NCAP. Výsledky tak znovu potvrzují, že splnění zákonného minima nemusí znamenat dostatečnou úroveň ochrany dítěte,“ vysvětluje Hoffmannová.

„Apelujeme na všechny, aby při výběru autosedačky nebrali v potaz pouze cenu, design nebo marketingová tvrzení. Klíčové je ověření výsledků nezávislých testů a obezřetnost při nákupech z neprověřených online zdrojů,“ uzavírá za dTest Hana Hoffmannová.

U modelů podobných sedačce Reecle 360 výrobce uvádí, že od ledna 2026 provedl konstrukční úpravy. Jejich účinnost však zatím nebyla nezávisle ověřena.

