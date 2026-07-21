V Ostravě mají nově chlupatého terapeuta

Terapeutům asistují nejčastěji psi, ale do nemocnic či domovů pro seniory chodí také koně, méně často lamy nebo morčata a králíci. Pacienty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) čtvrt roku navštěvuje Elena Berčíková s kocourem Teušem.
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Pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti, popisuje Berčíková, členka Mezinárodní felinoterapeutické asociace. Ve FNO zároveň pracuje jako sestřička na Interní a kardiologické klinice.
Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu. Předení kočky o frekvenci přibližně 25 až 150 Hertzů může mít příznivý vliv na relaxaci organismu a podle některých studií také na regeneraci tkání, vysvětluje felinoterapeutka.
Zvíře pacienta rozmluví i rozhýbe
Terapii kocourem nemocnice využívá hlavně u pacientů, kteří jsou smutní a je jim teskno, protože přítomnost Teuše je dokáže doslova nabít energií.
Když vidí zvíře, úplně se rozzáří. Nechce se jim třeba hýbat nebo komunikovat, ale po příchodu kočky se to okamžitě mění. Chtějí ji obejmout anebo odměnit nějakým pamlskem, líčí zkušenosti Ludmila Vidlářová, staniční sestra Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.
„Spoustě nemocných při hospitalizaci domácí mazlíček chybí. Pro mě osobně to byl velký zážitek. Pomazlila jsem se a vlastně našla i spřízněnou duši,“ potvrzuje pacientka Vladimíra Mazalová s tím, že vůbec netušila, že v nemocnici existuje možnost návštěvy čtyřnohého terapeuta.
Na terapii se hodí jen některá kočka
Teuš s paní Berčíkovou docházejí do FNO zhruba čtvrt roku. Pro terapii zvířetem je vhodný, protože je přátelský, mazlivý, klidný, dobře snáší kontakt s pacientem a nové prostředí zvládá bez známek stresu. I proto zvládl felinoterapeutické zkoušky.
„U felinoterapie jsme zatím na začátku. Sbíráme zkušenosti a sledujeme, jak reagují pacienti i zdravotnický personál. Dosavadní výsledky jsou však zatím velmi dobré,“ říká koordinátorka dobrovolníků FNO Simona Čech Honsová.
Podívejte se na reportáž z FNO o novince v podobě felinoterapie: