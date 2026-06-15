Bolest břicha bez zjevné příčiny. Křečové žíly v pánvi někdy ženy dovedou až k psychiatrovi

O takzvaném syndromu pánevní kongesce mluvil doktor Pavel Procházka z Institutu klinické a experimentální medicíny v podcastu IKEM. „Když to řekneme velmi laicky, jsou to křečové žíly v dutině břišní v oblasti malé pánve. Jsou to varixy stejně jako na dolních končetinách. Ty všichni znají. A přesně takové křečové žíly můžou být v oblasti břicha, malé pánve. Je to onemocnění, které může být velmi bolestivé a velmi snižovat kvalitu života. Ženy jím mohou dlouhodobě trpět a někdy marně hledají odbornou pomoc,“ vysvětluje Procházka.
Onemocnění provázejí bolesti v oblasti malé pánve, které se zhoršují třeba při dlouhém sezení či stání nebo při pohlavním styku. Ženy mohou mít potíže s močením, cítit pálení, řezání… Typická je proměnlivost v průběhu menstruačního cyklu: při ovulaci a při menstruaci se mohou bolesti horšit. „Typicky tyto obtíže trápí ženy, které byly vícekrát těhotné, protože přes dělohu protéká v těhotenství spoustu krve, děloha živí samozřejmě i miminko a žíly musí zmohutnět. Bohužel po těhotenství se moc nedávají dohromady a zůstávají široké,“ říká lékař IKEM.
Adélu posílali k psychiatrovi
Jednou z pacientek, která má s onemocněním zkušenost, je paní Adéla. Tu bolesti trápily dlouhých 11 měsíců, kdy se nemohla dostat k pomoci. „Gynekologové říkali, že to bolí moc vysoko, že to není gynekologický problém. Na urologii, že moč je v pořádku. Maximálně jsem dostala antibiotika na zánět. Na chirurgii zase, že ten problém trvá moc dlouho. Všichni mě posílali k psychiatrovi, že to je psychický problém, že si to vsugerovávám, že jsem hypochondr,“ stěžuje si mladá žena.
Nakonec skutečně skončila na psychiatrii. Bolesti se zlepšovaly a zase zhoršovaly, potíže popisuje jako pocit kuličky zaseklé v břiše. Cítila tlak, bolest byla intenzivnější večer a před menstruací. „Nedokázala jsem vypozorovat, kdy a proč to bolí víc. Opravdu jsem si myslela, že je to v hlavě. Snažila jsem se normálně fungovat, žít,“ vzpomíná Adéla.
Nakonec vzal všechno do rukou její přítel, který popsal její potíže umělé inteligenci a ta jako jedno z vysvětlení nabídla i syndrom pánevní kongesce. Po určité době hledání se pak Adéla dostala až do ordinace doktora Procházky. Ten ji poslal na magnetickou rezonanci a odhalil skutečnou příčinu trápení.
Z bolestivého kruhu se těžko vystupuje
Není přitom tak těžké syndrom odhalit, je ale zapotřebí na tuto možnost myslet. Při ultrazvukovém gynekologickém vyšetření jsou varixy dobře vidět, takže gynekolog by měl mít diagnózu na paměti. Problém ale podle lékařů je, že ženy bolestmi trpí často velmi dlouho, až se do chronické bolesti zacyklí a je složité z kruhu vystoupit. I po zákroku pak bolest může přetrvávat kvůli zničené psychice nemocných.
Některým pacientkám stačí konzervativní léčba. „Ať ve smyslu analgetické, tedy léků proti bolesti, nebo léků tzv. na žíly. Na pánevní kongesci můžeme předepisovat stejné léky, jako se užívají na chronickou žilní nedostatečnost na dolních končetinách. Některým pacientkám to pomůže tak, že nepotřebují nic jiného. Ale většinou to nestačí. Tento problém bývá ještě spojen s poruchou svalstva v oblasti pánevního dna – může tam být hypertonus, takže je možné doplnit fyzioterapii zacílenou na tuto oblast,“ popisuje lékař.
Trpíte bolestivou menstruací?
Zákrok se provádí přes žílu v ruce
Většinou je však potřeba přistoupit k intervenční léčbě, při které lékaři ty žíly, které neodvádějí krev, ucpou. „V podstatě je to velmi jednoduchý zákrok. Do těla se dostáváme přes žílu, která probíhá v oblasti loketní jamky na pravé ruce. Výkon se dělá v místním znecitlivění, umrtví se jen to místo, kam zavádíme hadičku, kterou potom pokračujeme dál. S pacientkami si povídáme, protože jsou ve stresu. Postupně se přes pravou síň srdce dostaneme až do rozšířené ovariální žíly a tu ucpeme speciálními spirálkami,“ přibližuje lékař.
Pacientka následně po svých odchází z katetrizačního sálku, jednu noc přespí na oddělení a následně odchází domů. Výkon trvá jen kolem 40 minut.
Pacientce Adéle zákrok pomohl, výrazně jí zlepšil život. Občas sice cítí bolest při menstruaci, nejde ale o nic, co by jí znemožňovalo normálně fungovat.
Kdo by měl být na pozoru?
Kdy by tedy měla žena zpozornět, že její bolesti nejsou běžné a může jít o syndrom pánevní kongesce? Pavel Procházka zmiňuje délku potíží přes šest týdnů. Obzvlášť pokud již žena má děti a je jí nad 30 let. Na syndrom pánevní kongesce mohou také poukázat křečové žíly na nohou, konkrétně ty na méně obvyklých místech: v oblasti hýždí, zevního genitálu nebo v tříslech.