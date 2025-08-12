Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku před početím

Srpnová úprava se týká programu Geny213. V něm mohou pojištěnci RBP čerpat po celý rok příspěvek ve výši 4 000 Kč, respektive 7 000 Kč po přidání příspěvku od rodiny a přátel.
Do konce srpna pojišťovna tuto částku navýšila na 10 000 Kč s tím, že klienti o příspěvek mohou zpětně žádat od 1. do 31. srpna.
Musí to být osobně na pobočce pojišťovny a již uplatněné příspěvky nelze přeúčtovávat, informovala pojišťovna v tiskové zprávě. Páru či manželům náleží tato částka dohromady (nikoliv dvakrát). Žádá o ni vždy jen jeden z dvojice.
Komu pojišťovna peníze vyplatí
Příspěvek je určený manželům a partnerům, kteří plánují rodinu. Ať už své první dítě nebo dítě další, protože pokud je jeden či oba z páru tzv. přenašeči některé z mutací, může onemocnět až několikáté dítě v řadě.
Týká se žen ve věku 19 až 49 let a mužů od 19 do 59 let, kteří v jednom vyšetření podstoupí genetický test na pět nejčastějších genových mutací:
- cystickou fibrózu,
- spinální muskulární atrofii,
- vrozenou hluchotu,
- fenylketonurii a
- syndrom fragilního X chromozomu.
Všechna tato onemocnění vyžadují celoživotní nákladnou léčbu a ovlivňují život celé rodiny. Test ukáže, zda je jeden z páru či oba partneři přenašečem genu zodpovědného za onemocnění dítěte, které je v případě výše uvedených nemocí vrozené.
Byť toto genetické vyšetření provádí více laboratoří, RBP upozorňuje, že proplatí jen to, které klienti podstoupí v pojišťovnou vybraných zařízeních. Konkrétně jde o laboratoře EUC (test se nazývá Moje geny), Spadia (Gepard ) a Repromeda (Panda Basic).
Zatímco vyšetření u EUC počítá s domácím odběrem vzorku, u zbylých dvou je potřeba zajít do ordinace. Cena základního vyšetření pěti genetických onemocnění se pohybuje od 8 000 do 10 000 Kč. Pár ji laboratoři uhradí a teprve poté může požádat o příspěvek RBP, pokud je žadatel jejím pojištěncem.
Jak se vyšetření provádí
Testování postupují oba partneři. U společných dětí jej stačí podstoupit jednou za život.
Sestává se ze dvou částí. První je odběr, který spočívá buď doma ze stěru sliznice úst nebo ordinačním odběru několika mililitrů krve.
Poté následuje rozbor v genetické laboratoři, oznámení výsledků a následovat by měla také konzultace, při které lékař budoucím rodičům vysvětlí, co výsledky znamenají.
Lhůty pro sdělení výsledku se u jednotlivých laboratoři liší. Někde jsou do měsíce, jinde pár čeká i čtvrt roku.
Proč ještě před početím
Vyšetření otce i matky dítěte má největší efekt ještě před početím. Pokud totiž stoupá míra rizika onemocnění u dítěte, je možné ji snížit umělým oplodněním.
Geny213
Tento program zavedla RBPv roce 2023. Tehdy testy odhalily některou z mutací u 34 procent párů (u jednoho z páru či obou partnerů).
Nejčastěji o příspěvek žádají ženy. Loni tvořily dvě třetiny žadatelů. Pojišťovna také uvádí, že zájem o testování je největší ze strany klientů narozených v letech 1989 až 1996.
Největší riziko narození nemocného dítěte nastává, pokud se sejdou oba partneři se stejnou genovou mutací, a to 25 %. V tomto případě je vhodné počít pomocí asistované reprodukce, říká Tomáš Hruda, vedoucí odboru marketingu a komunikace RBP.
Při asistované reprodukci dokáže specialista potvrdit, nebo naopak vyloučit genetickou zátěž již u několikadenního embrya. Následně vybere k přenosu do dělohy embryo zdravé.
Pokud pár již dítě čeká a riziko genetického onemocnění vyjde vysoké, bude nejspíš muset řešit citlivou otázku, zda těhotenství ukončit, či nikoliv.
Páry, které testy podstupují, by ale měly vědět, že výsledkem je vždy jen míra pravděpodobnosti onemocnění dítěte. To, zda bude skutečně nemocné, či nikoliv, genetici s jistotou říci ani dnes nedokáží.
Dalším důležitým detailem je, že i vysoké riziko automaticky neznamená, že se narodí skutečně nemocné dítě. Stejně jako minimální riziko neznamená, že dítě si do života neponese jinou genetickou nemoc, než tu, na níž je vyšetření zaměřeno.