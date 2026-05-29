Jak oznámit dětem rozvod? Odborník radí, co říct a co ne

V podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů a společnosti Aperio mluvil o tom, jak dětem rozvod ulehčit, ale třeba i o tom, jak jim rozpad vztahu jejich rodičů oznámit.
„Mělo by to být ve chvíli, kdy už jsou schopni jim říct, jak to bude vypadat dál. Nemusí to být celý scénář, ale říct: Budeme se rozcházet a bude se dít tohle. Třeba že táta se odstěhuje nebo odstěhujete se s maminkou. Jinak se nic významného měnit nebude,“ popsal Talpa.
„Je hrozně důležité je ujistit, že to není kvůli nim, že pořád budou moct být s mámou i s tátou, že to není proto, že by oni něco provedli, že si třeba neuklízeli v pokojíčku nebo se špatně učili. Protože děti si to velmi často dávají za vinu,“ apeloval s tím, že je zásadní děti ujistit, že jde o to, že „táta a máma spolu už nedokážou žít nebo nechtějí žít, a proto se rozcházejí.“
Rodiče by u tohoto rozhovoru měli být oba dva a mělo by to proběhnout všechno v klidu. Tedy ne třeba narozeninová oslava nebo jen tak mezi dveřmi. Předem je dobré se domluvit, co dospělí řeknou, jaký uvedou důvod, co v nejbližší době bude a nebude. A také dát dětem možnost se zeptat na všechno, co je zajímá. I za cenu toho, že bude odpovědí, že „to zatím nevíme“.
Co je pro děti v době rozvodu rodičů nejtěžší? A má smysl zůstávat ve vztahu kvůli dětem, jak se to dřív říkalo a dělalo? I o tom mluvil Lukáš Talpa, garant programu Rozchodem rodina nekončí, v podcastu 120 na 80.