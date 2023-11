Nejnovější defibrilátor se nedává přímo do oběhu. Poprvé ho implantovali Na Homolce

Implantabilní kardioverter-defibrilátor (EV-ICD), který lékaři z Nemocnice Na Homolce poprvé použili, je přístroj podobající se kardiostimulátoru. Používá se k léčbě srdečních arytmií a jako prevence náhlé srdeční smrti.

Standardně se pacientům implantuje defibrilátor, kdy se vodiče a elektrody pro stimulaci zavádějí pod klíční kostí přímo do cévního systému, a to především do pravé srdeční komory nebo do pravé síně. S tím se však pojí řada potencionálních komplikací, jako jsou například ucpané cévy nebo protržení srdce, a také infekcí.

Nový systém EV-ICD riziko těchto možných komplikací minimalizuje. Defibrilátor lékaři vkládají pacientovi pod levou paží a elektroda pro defibrilaci se umísťuje pod hrudní kostí velmi blízko srdce. Nezasahuje tedy do samotného oběhového systému.





„Nový systém extravaskulárního kardioverter-defibrilátoru je určen pro pacienty, kteří jsou ohroženi na životě srdečními arytmiemi a kteří neměli předchozí sternotomii (operaci hrudníku) a nepotřebují trvalou bradykardní (neobvykle pomalý srdeční tep) stimulaci,“ říká profesor Petr Neužil, primář oddělení kardiologie Nemocnice Na Homolce.

Defibrilátor má běžné rozměry, nicméně váží méně. Díky tomu vydrží až dvakrát déle než ten klasický. Podle odhadů bude jeho výdrž necelých dvanáct let.

Systém EV-ICD začalo několik vybraných evropských kardiocenter pacientům implantovat v říjnu 2023. Na Homolce proběhla první operace v pátek 3. listopadu pod vedením profesora Neužila a kardiochirurga Iva Skalského. Postupně by se měl systém rozšířit i do dalších kardiocenter.