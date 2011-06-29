K čemu muž, když jsou tu erotické pomůcky

Když před léty vysílala jedna ze soukromých televizních stanic pořad Tabu, jedna z vystupujících přiznala zcela otevřeně, že si nedovede představit, jak by bez vibrátoru nebo nějaké náhražky mohla normálně fungovat.
„Erotické pomůcky nejsou pouhé hračky. Sexuologové je doporučují, při normálním používání pomáhají udržovat pružnost svalů, prokrvují sliznici… Řada žen si jimi potlačuje i migrenózní stavy, zvyšuje se hladina endorfinu a oxytocinu, čímž se bolest potlačí," vyjadřuje se k otázce erotických pomůcek doktorka Zsuza Gonz z kliniky v Budapešti.
„Ale pomůcky beru jako potravinové doplňky, hlavním jídlem je milování,“ zdůrazňuje.
Závislost na vibrátoru, i to je možné
Žena z televizního pořadu si pomocí robertků původně léčila migrény, ale v jejím případě „léčba“ přešla v naprostou závislost, svěřila se před kamerou. A není sama.
„Mám jich zatím patnáct, a brzy přibudou další, už jsem si je objednala přes internet,“ řekla mi šedesátiletá Květa. Už osm let je vdova, má řadu kamarádů, ale už si žádného nepřipouští k tělu. „Chlapa nepotřebuju, nemusím se alespoň tvářit, že mám orgasmus, když ho nemám. A neměla jsem ho hodně často, teď pokaždé,“ pochvaluje si výhody "partnerů“ z e-shopu.
Není to škoda? Vždyť je pořád šarmantní, s hezkým tělem, příjemná, chytrá. „Pro mě ne, já bych chtěla lásku, oni jen sex, na to muže nepotřebuju,“ odpovídá.
Nabídka pomůcek je pestrá a dosažitelná
Zatímco mužům návštěva sexshopu obvykle nevadí, většině žen připadá stále nepatřičná. Prodejny bývají na frekventovaných místech a riskovat, že po vyjití na ulici vrazí do někoho známého, se ženám nechce. To by mohl být pěkný trapas. Erotické pomůcky proto většinou, stejně jako paní Květa, vybírají a objednávají přes internet.
Nabídka je velmi pestrá, stačí zadat ve vyhledavači „erotické zboží“ a můžete začít vybírat.
V kamenných obchodech mi to potvrdili, většinou jsou to muži, kteří k nim přijdou ženě nakoupit dárek, o němž si myslí, že jí udělá radost. Jenže často jsou vedle: „Muži to berou jako kuchyňského robota, aniž mají představu, co jejich partnerku uspokojí," vysvětluje prodavačka z obchodu na pražském Smíchově. " Také si myslí, že čím větší vibrátor je, tím větší je prožitek. Ženy, když si vybírají, tak převážně menší, ale s více funkcemi. Zboží se už nabízí obchodně jako stimulátory. Nejde jen o vibrace, ale také tlak, některé se uvnitř po nafouknutí roztáhnou, ty jsou ve velké oblibě,“ popisuje prodavačka.
Nafukovací penis?!
Stimulátory jsou většinou na baterie, uživatelce nabízejí několik stupňů, podle kterých si může sama regulovat intenzitu vibrací. Nabídka je opravdu pestrá, vybrat si můžete stimulátory na vaginy, bradavky, anální otvor a dokonce i na jazyk.
Velmi oblíbené jsou We-Vibe stimulátory, ploché strojky na intenzivní dráždění jak na povrchu, tak i uvnitř. Podle smíchovské prodavačky jde asi o nejúspěšnější artikl posledního období, cenově dostupný od 1200 do 1800 korun.
Hodně se prodává Magic Massager, strojek připomínající ruční mixer, ten se nabízí kolem 3500. Dalším hitem je vibrátor, v jehož hlavici rotují miniaturní kuličky a má přítlačný výstupek na klitoris. Platí to i o vibrátoru, který spíš vypadá jako kaktus, je ze speciální hmoty s mnoha jemnými výrůstky, podobnými jazýčkům. Většina strojků je v řádu několika set až do dvou tisíc korun. Sedátko iRide prý dokáže divy. Za cenu kolem 4 tisíc. Hodně se kupuje i nafukovací penis, který se po zasunutí nafoukne ručně pomocí balónku. Vytváří uvnitř tlak a je prý velmi intenzivně působící. Zvláštní kapitolou jsou anální stimulátory, mnohdy kombinované s vaginálními. Zcela odosobnělý je sexmachine, stroj se stimulátorem na konci tyče, jejíž rychlost se dá regulovat. Cena přes 7 tisíc, ale připadá mi to jako mechanické kladivo nebo mučicí nástroj. Většinou jsou podobné pomůcky k vidění v pornofilmech, jejich prodej není nikterak dramatický.
Méně jsou oblíbené Venušiny kuličky nebo rotační vajíčka. Na odbyt jdou i stimulátory na prsa, v podstatě rotující košíčky. Zatímco kdysi byly vibrátory z tvrdého plastu, nyní se používají různé elastické materiály, některé ženy ale dávají přednost tvrzenému sklu.
Lepší řešení než milenec
Olga má problémy. Doma jí to neklape, lidově řečeno, ale sex jí chybí. „Mohla bych si najít milence," říká, „ale jednak na to nemám čas, jednak je mi to proti srsti z morálního hlediska. A taky mám obavu, jestli bych to ukočírovala. Takže si raději udělám sama dobře, a vůbec mi to nepřijde. Je spousta úžasných erotických hejblátek, takový orgasmus nemůžeš klasickou souloží nikdy zažít!"
To tedy není dobré vysvědčení pro muže, když žena lepší orgasmus než s ním zažije s umělou hmotou.
Čtěte také: Každá pořádná ženská přece musí mít orgasmus!
K masturbaci se ale muži i ženy uchylovali odpradávna, nic to nic nového a ani nepřirozeného, i když tak byla masturbace někdy vnímána. V muzeu erotiky v Praze můžete například shlédnout několik oděvů, které jsou označovány jako antimasturbační. Pocházejí z počátku minulého století, kdy onanie byla považována za smrtelný hřích a pověsti o chlupatých dlaních byly zažité jako faktótum. Oděvy připomínají včelařské obleky, kdo si chtěl pohrát, měl smůlu, k předmětu své touhy se nedostal. Přitom masturbace je stará jako lidstvo, prvním popisem a odsudkem je příběh o Onanovi.
O rozšíření povědomí o takzvané samohaně se postarala církev, zejména inkvizice při čarodějnických procesech, kdy obcování s ďáblem, ale i samotné ukájení bylo dopodrobna popisováno. Že nejvíce kvetla v církevních kruzích, o tom se taktně mlčelo.
A náš dnešní postoj k masturbaci? Podle výzkumu Sexuálního chování v ČR, který v roce 2008 prováděl Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN, se 76 % mužů a 62 % žen domnívá, že jde o přirozený jev. Za zlozvyk, který ale neškodí, ji považuje 20 % mužů a 29 % žen, a nakonec 4 % mužů a 9 % žen je přesvědčeno, že je masturbace škodlivá.
Čtěte téma: Církev a sex – bez obalu
Již dávno překonaný je i mýtus, že žena nemasturbuje. Opak potvrdila řada studií napříč různými institucemi jak v Evropě, tak v zámoří. Zjistily, že občas masturbují asi dvě třetiny žen.
Podle uvedeného českého výzkumu z roku 2008 připustilo onanii 65 % žen (v roce 2003 to bylo 61 %, v roce 1998 šlo o 58 % a v roce jen 1993 polovina žen). Pro srovnání – u mužů to bylo 90 % (v předchozích sledovaných letech 83–89 %).
V současné době podle výzkumu masturbuje 52 % mužů a 33 % žen, přičemž muži onanují s vyšší frekvencí (v průměru 7,1× měsíčně) než ženy (5,8× měsíčně).
Příjemné chvilky začínají v dětství
Hodně žen zažilo příjemné chvilky, ale i orgasmus, již v dětství. Kolem desátého roku začínají objevovat, jak příjemné pocity mohou zažít. Podle zmiňovaného výzkumu sexuálního chování začínají Češky masturbovat nejčastěji mezi 14. a 16. rokem, podobně jako muži.
Přečtěte si: Jak zvládnout onanii u dětí?
Některé ženy přiznávají, že při masturbaci zažívají daleko intenzivnější pocity než při milování s partnerem. Některé k tomu vede pouze chuť na pocit vzrušení, některé to berou jako relax před spaním. Jako důvod uvádějí, že se mohou samy naplno věnovat svým pocitům, svým potřebám.
Masturbace se také může stát součástí erotických hrátek, když partneři touto hrou „provokují“ svůj protějšek k dalšímu. „U mnoha mužů i žen je zřejmě občasná masturbace normálním doplňkem partnerských styků,“ uvádějí Petr Weiss a Jaroslav Zvěřina, autoři českého výzkumu.
A přestože některé ženy tvrdí, jak zaznělo úvodem, že muže k sexu díky erotickým pomůckám nepotřebují, ukazuje se, že většina z nich si při masturbaci představuje určitou bytost. Mnohdy muže, kterého v té chvíli nemůže mít nebo který není schopen ji plně uspokojit, zatímco ona touto formou dospěje k orgasmu.
A stejně tak většina žen přiznává, že jim chybí tělesný kontakt, předehra, něžná i vulgární slova, to už podle jejich naturelu.