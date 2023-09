Na Vitalia.cz jsme nedávno popsali, zda a jaký vliv na zdraví návštěvníků (a také místních obyvatel) mohly a mohou mít skládky, ve kterých je smíchaná stavební suť s materiálem obsahujícím azbest. Zarůstají plevelem a náletovými dřevinami na stovkách hektarů bývalého vojenského újezdu. Odpověď je nejednoznačná, protože nikdo zatím přesně neví, jak velké znečištění je a zda se na něm podílí pouze azbest.

Azbest v Milovicích Přinášíme třetí ze série několika textů, ve kterých se zabýváme likvidací problematické stavební suti v milovickém areálu. 1. Do Milovic jezdí tisíce lidí na festivaly i do zábavního parku, vedle je přitom skládka s azbestem 2. Azbest poškozuje zdraví. Jak se uvolňuje a kolik vláken stačí na rakovinu 3. Azbest se tu smíchal se sutí a politikou, říkají provozovatelé aktivit v Milovicích

Bývalý vojenský areál v katastru obcí Milovice a Jiřice na Nymbursku je přitom velmi oblíbený mezi návštěvníky pro své pestré volnočasové aktivity – rodinný zábavní park, sportovní letiště, na jehož ploše probíhají i velké letní hudební festivaly nebo driftovací soutěže, off-road dráha, ale také třeba rezervace s divoce žijícími zubry, pratury a koňmi. Do Milovic se jezdí také za golfem či jízdou na obrněncích. Ročně jde o statisíce návštěvníků.

Ačkoliv letošní (stále pokračující) měření ovzduší výskyt rakovinotvorných vláken nezachytilo, přítomnost azbestového odpadu komplikuje život těm, kteří tady provozují nejen zábavu či se snaží místo nějak zušlechťovat. Část z nich tvrdí, že o probublávání problému se vědělo léta. Jiní dodávají, že o demolicích věděli s tím, že azbest při nich bude vytříděný. Že se tak nestalo, je nyní, po letech, zaskočilo.

Rezervace přišla o statisíce

„Kauza výskytu azbestu se nás dotkla velmi nepříjemně. Na určitou dobu úřady rozšířily varování na celý bývalý vojenský prostor. Z toho důvodu nám odřekly účast některé firmy na dobrovolnické dny, takže jsme letos nemohli udělat všechny plánované práce. Informační šumy související s výskytem azbestu nás postihly i po finanční stránce, v řádu stovek tisíc korun,“ popisuje Dalibor Dostál, jenž vede obecně prospěšnou společnost Česká krajina. Ta deset let v části areálu provozuje rezervaci s divokými koňmi, zubry a pratury. Lidé mohou zvířata pozorovat ze dvou vyhlídek. Cílem je ukázat, že příroda si s obnovou poradí sama, pokud se do ní vrátí velcí kopytníci.





Středočeské hejtmanství na konci dubna v tiskové zprávě oznámilo, že na území rezervace se navážka s azbestem nevyskytuje. „Máme předběžnou informaci, že na území rezervace by zátěž neměla být. Získali jsme ji ale až poté, co nás informační vakuum kolem azbestu výrazně poškodilo,“ dodává Dalibor Dostál.

Azbest smíchaný s betonem a politikou

„Je to politická záležitost, ve které jsem slyšel i to, že mi to tady zavřou,“ hodnotí současnou situaci majitel zábavního parku Mirakulum Jiří Antoš. Podle něj žádný eternit (tj. stavební materiál s obsahem cca deseti procent azbestu) na území zábavního parku není, byť dozorující státní zástupce to zcela nevyloučil. „Jenom se tím straší lidi,“ dodává Jiří Antoš a nezastírá, že celá kauza mu přinesla i zábavné chvilky. „To třeba když jsem čekal zahraniční novináře a dozvěděl se, že skupinka, kterou jako novináře vítám, jsou pracovníci krajského úřadu, kteří sem přišli kvůli celé té věci na kontrolu,“ popisuje majitel parku.

Předseda místního aeroklubu Tomáš Nosek nechce o celé záležitosti příliš s novinářkou mluvit. Demolice mu před očima probíhaly léta a je přesvědčený, že v pořádku rozhodně nebyly. Ostatně se kvůli tomu dostal do nepříjemných situací při jednání s úřady a obrátili se na něj i policejní vyšetřovatelé.

Galerie: Část bývalého vojenského újezdu je zanesena azbestem

Netýká se nás to, říká část podnikatelů

Ostatní oslovení nájemci a vlastníci pozemků buď na dotazy Vitalia.cz nereagovali, nebo uvedli, že azbestová zátěž se jich nedotýká. „Situaci kolem jsme samozřejmě sledovali, nicméně v našem areálu se nenachází žádný azbest ani eternit. Tudíž naši návštěvníci nemusí mít žádné obavy,“ uvádí za Tankodrom Milovice manažerka provozu Lenka Veselá.





„Omezení provozu polygonu nebylo nutné,“ informuje Gábor Iffland, mluvčí společnosti Valeo, jež v bývalém vojenském areálu provozuje polygon pro testování samořiditelných vozů i asistentů jízdy. Loni avizovala, že tamější provoz rozšíří a do lokality investuje v následujících letech 100 milionů korun. „Zdraví našich zaměstnanců je pro nás absolutní prioritou. Proto jsme komunikovali se Středočeským krajem, Krajskou hygienickou stanicí, Českou inspekcí životního prostředí a Policií ČR a postupovali dle jejich instrukcí. Navíc jsme nechali dělat vlastní měření případné kontaminace specializovanou externí laboratoří, na naše náklady. Měření žádnou kontaminaci v námi využívaném areálu neprokázalo,“ dodává mluvčí společnosti Valeo.

Znáte rizika azbestu? Ano, ale přeceňují se Ano, ale bagatelizují se Ano, ale jen zčásti Ne, nezajímá mě to Ne, nevěděl/a jsem o nich Ne, nemám k tomu důvod Netušil/a jsem, že existují Zobraz výsledek

Vitalia.cz bezúspěšně oslovila také pořadatele hudebního festivalu Votvírák či provozovatele tamějšího golfového hřiště, jenž v Milovicích naplánoval výstavbu více než 50 bungalovů určených k trvalému bydlení.

Okolnosti demolic začali vyšetřovat policisté. Nyní jsou ve fázi prověřování kvůli podezření z trestných činů podvodu a nedovoleného nakládání s odpady. Obviněn dosud nikdo nebyl.

Ministerstvo zdravotnictví i Středočeský kraj slibují, že veřejnost seznámí s výsledky měření a analýz, které nyní probíhají. Stát by se tak mohlo nejdříve na podzim, kdy by mohly být známé některé dílčí závěry. Celkové vyhodnocování kontaminace území a rizika pro zdraví ale potrvá ještě měsíce.