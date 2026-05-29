Historický kolotoč sveze děti zdarma. Akce Nadačního fondu Nina je spojená s charitou

Hana Válková
Dnes
Balónky na akci Kolotoč pro Ninu
Autor: NF Nina/Eva Kořínková
Blíží se Světový den boje proti nádorům mozku a s ním i další ročník charitativní akce s názvem Kolotoč pro Ninu. Hlavní program bude probíhat v Praze, přispět do sbírky ale můžete už nyní a odkudkoliv.

Charitativní Kolotoč pro Ninu pořádá nadační fond manželů Chovancových spolu s Národním technickým muzeem. Proto se na jedno odpoledne pro děti zdarma roztočí historický kolotoč v pražských letenských sadech.

Je to výraz našeho vděku všem přispěvatelům a podporovatelům z řad občanů i firem. Program doplní dětské dílny, atrakce a vzácní hosté, uvádí představitelé Nadačního fondu Nina na webu, kde brzy zveřejní kompletní program.

Popožeňte koně a pomozte

Kolotoč pro Ninu 2026

  • Datum: neděle 7. června 2026
  • Čas: jízdy na kolotoči a dětský program od 11 h, zahájení a hlavní část programu od 14 hodin
  • Místo: historický kolotoč, Praha-Letná (naproti hlavní budově Národního technického muzea), Kostelní 1320/42, 170 00 Praha 7-Holešovice, GPS souřadnice: 50.0973342N, 14.4249072E 

Kolotoč pro Ninu je ale spojen i se sbírkou. Letos má podobu fiktivních dostihů. V něm závodí osm koní, kteří jsou skutečně součástí historického kolotoče. Jejich rychlost záleží na přihozených darech. Čím více podpory kůň získá, tím dál doběhne. Koníka s nejvyšší vybranou částkou vyhlásíme vítězem a budete-li jedním z jeho podporovatelů, dostanete od nás na Kolotoči pro Ninu symbolickou odměnu, uvádí organizátoři.

Digitální závod je již spuštěn na adrese nadace-nina.cz/cs/kolotoc-pro-ninu-2026.

Na návštěvníky, kteří dorazí v neděli na Letnou, bude kromě kolotoče čekat také doprovodný program pro děti, tvořivé dílny a stanoviště s osvětovými i hravými úkoly. Program je bezplatný.

Cílem Kolotoče pro Ninu je propojit dětskou radost s konkrétní pomocí a vytvořit prostor, kde se mohou potkat rodiny, podporovatelé i náhodní kolemjdoucí. Kolotoč je den, kdy se můžeme svobodně smát. Je strašně důležité se potkat a společně si užít aspoň ten jeden den navzdory všem těžkostem, podotýká Kristýna Chovancová, zakladatelka Nadačního fondu Nina.

Pomáhají zvýšit naději na uzdravení

Kolotoč pro Ninu se letos koná třetím rokem. Akce i nadační fond jsou pojmenované po dceři manželů Chovancových. Nina v sedmi letech zemřela na velmi agresivní typ nádoru mozku.

Přátelé a nakonec i řada drobných dárců z celé ČR v době, kdy se dívka léčila, a to i experimentální terapií v zahraničí, poslali rodině statisíce korun. Sumu, kterou nestačili využít, vložili Chovancovi do nadačního fondu a postupně k ní přidávají další finanční dary. Z peněz podporují rodiny a pacienty se stejnou nemocí, jakou měla Nina.

Manželé Kristýna a Martin Chovancovi na akci Kolotoč pro Ninu v roce 2025

Autor: NF Nina/Eva Kořínková

Unikátní je Nadační fond Nina v tom, že platí zahraniční stáže lékařům, třeba neurologům, a přispívá i na výzkumné aktivity. Konkrétně podporuje výzkum difuzního intrinsického pontinního gliomu, zkráceně DIPG, agresivního nádoru mozkového kmene postihujícího především děti. Letos zahájil spolupráci s výzkumným týmem pražské Vysoké školy chemicko-technologické zaměřeným na medicínskou chemii a vývoj léčiv přímo proti DIPG (více o této snaze čtete zde).

Podporu přitom umí Nadační fond Nina dobře zacílit, byť výsledky výzkumu jsou vrtkavé. Martin Chovanec je totiž lékař, přednosta ORL kliniky v jedné z fakultních nemocnic, dokáže se tedy orientovat v principech medicíny i vědy.

Nádory DIPG se navzdory posouvání medicíny i výzkumu stále nedaří cíleně léčit a za poslední léta nedošlo ani k výraznému posunu přežití pacientů. Při radioterapii, která je u DIPG v současnosti standardní léčbou, je délka přežití dětí osm až jedenáct měsíců. Pěti let od stanovení diagnózy se dožívají pouhá dvě procenta malých i dospívajících pacientů.

Nina nás naučila, že každý den má smysl, pokud ho nevzdáte. Kolotoč pro Ninu je způsob, jak tuto myšlenku předávat dál. A letos jsme chtěli, aby i samotní dárci pocítili, že jejich gesto má konkrétní váhu a pohání věci kupředu. Každý dar může posunout výzkum nemoci, která bere zasaženým rodinám to nejdrahocennější, společně prožitý čas, říká Kristýna Chovancová.

Galerie: Kolotoč pro Ninu 2025

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

