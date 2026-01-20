Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Šel k zubaři kvůli plombě, začal ho pálit jícen a zkolaboval. Byla to zástava srdce

Šel k zubaři kvůli plombě, začal ho pálit jícen a zkolaboval. Byla to zástava srdce

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pacient Jaromír Bardoň (vlevo) a stomatolog Oliver Sůra.
ECMO tým dorazil do ordinace a pacienta napojit na mimotělní oběh do 45 minut od zástavy.
Přístroj pro mimotělní oběh.
Pacient měl těsné zúžení kmene levé věnčité tepny. Ve FN Ostrava podstoupil složitou operaci.
Zásah byl vůbec prvním napojením pacienta na ECMO mimo prostory FN Ostrava.
Pacient Jaromír Bardoň (vlevo) a stomatolog Oliver Sůra.
ECMO tým dorazil do ordinace a pacienta napojit na mimotělní oběh do 45 minut od zástavy.
Přístroj pro mimotělní oběh.
Pacient měl těsné zúžení kmene levé věnčité tepny. Ve FN Ostrava podstoupil složitou operaci.
Zásah byl vůbec prvním napojením pacienta na ECMO mimo prostory FN Ostrava.
Všechny fotografie
Jaromír Bardoň šel v lednu na běžný zákrok k zubaři. Jenže během plombování zubu upadl do bezvědomí a zastavilo se mu srdce. Sestřička doběhla pro defibrilátor do nedalekého studia České televize a na místo spolu se záchranáři dorazil i ECMO tým ostravské fakultní nemocnice, který pacienta ještě v ordinaci napojil na mimotělní oběh. Díky tomu muž přežil.

Všechno se odehrálo při běžném stomatologickém výkonu na začátku ledna. Zubař Oliver Sůra plomboval Jaromíru Bartoňovi (69) zub, jenže muž najednou upadl do bezvědomí a srdce se mu zastavilo. Celý tým zubní ambulance Adonai Dental okamžitě zahájili resuscitaci a zavolal záchrannou službu.

„Dispečer nám doporučil využít automatizovaný externí defibrilátor (AED), který byl k dispozici v nedalekém studiu České televize. Tamní recepční jej předala sestřičce, která AED přinesla do ambulance a ve chvíli, kdy jsme jej nasadili, přijeli záchranáři,“ přibližuje kritickou situaci doktor Sůra.

Napojení na ECMO za 45 minut

Dispečer Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MSK), který vyslal posádku, zároveň informoval ECMO tým FN Ostrava. „Mobilní telefon zazvonil mně, sestře i řidiči sanity a během chvilky jsme společně vyrazili do přibližně 12 kilometrů vzdálené ordinace. Na místě jsme muže za nepřetržité resuscitace napojili na mimotělní krevní oběh a transportovali ho k nám do nemocnice, kde už byl připraven kardiologický tým,“ popsal výjezd jeden Michal Frelich, staniční lékař ORIM3 Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO a LF OU (KARIM). Od momentu srdeční zástavy po napojení pacienta na ECMO uběhlo pouhých 45 minut.

Výkon na katetrizačním sále byl ale významně delší, jak popisuje vedoucí lékař Úseku invazivní kardiologie, Oddělení kardiovaskulárního, Interní a kardiologické kliniky FNO a LF OU Jan Mrózek: „Pacient měl těsné zúžení kmene levé věnčité tepny. Provedli jsme angioplastiku s nutností rozbití zvápnělých hmot, s následným zavedením dvou stentů kmene a obou větví koronární tepny. Nebýt toho, že pacient byl na mimotělním oběhu, nebylo by možno tak komplexní angioplastiku vůbec provést.“

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu. Dnes je úplně v pořádku Přečtěte si také:

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu. Dnes je úplně v pořádku

Pacient Jaromír Bardoň má na 5. leden 2026 jen mlhavou vzpomínku. „Nepamatuji si skoro nic. Jen to, že mě při plombování pálilo v jícnu, a pak jsem se probudil až na „áru“ ve fakultní nemocnici. Je ale pravda, že jsem se v poslední době často zadýchával a měl problémy s dechem. Nikdy jsem se ale se srdcem neléčil,“ popsal.

Klíčová byla souhra všech složek. „Úspěšná záchrana pacienta je výsledkem výborně fungujícího řetězce, jehož nedílnou součástí jsou nejen posádka záchranné služby a ECMO tým, ale také operátoři zdravotnického operačního střediska. Napojení pacienta v terénu jsme společně nacvičovali od loňského jara do podzimu,“ doplňuje ředitel ZZS MSK David Holeš. Toto bylo první napojení pacienta na ECMO v terénu. ECMO program funguje ve FN Ostrava již několik let, ale od 1. října 2025 je ECMO tým také držitelem certifikátu, který ho opravňuje provádět napojení pacientů i v terénu.

Pacienti, u kterých se nepodaří obnovit srdeční činnost standardními postupy resuscitace, mají obvykle špatnou prognózu. Program mimotělní resuscitace je často pro ně jedinou šancí na přežití. Klíčová je doba od kolapsu do spuštění ECMO.

Lékaři už dokáží pacienta napojit na mimotělní oběh přímo na ulici Přečtěte si také:

Lékaři už dokáží pacienta napojit na mimotělní oběh přímo na ulici

„Napojení pacienta v místě srdeční zástavy tento čas významně zkracuje a může zlepšit prognózu. Zkušenosti i ze zahraničí ukazují, že když pacienta napojíme přímo na místě události, má mimo jiné i významně lepší neurologický výsledek,“ říká primář Oddělení intenzivní péče KARIM FNO a LF OU a vedoucí lékař ECMO centra FN Ostrava Filip Burša a zdůrazňuje:

„Jedná se ale opravdu o velmi náročný výkon prováděný v komplikovaném prostředí mimo nemocnici, který vyžaduje dokonalou souhru všech složek. Počínaje svědky poskytujícími laickou resuscitaci, časným voláním dispečerům záchranné služby, vysláním záchranné služby a ECMO týmu, a konče napojením na ECMO na místě události.“

Víte, jak má vypadat resuscitace po zástavě oběhu?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kolik toho víte o běžných potravinách? Ukažte to v našem kvízu o jídle
1/12 otázek
Spustit kvíz

Související články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Rozčilují vás AI Overview ve výsledcích vyhledávače Google? Tady je návod, jak se jich zbavit

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Daň z nemovitých věcí

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Nebezpečná bluetoothová sluchátka umožňují odposlech

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).