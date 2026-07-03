Když život řídí pot. Pacienti s hyperhidrózou se často bojí i podat ruku

O tom, co je hyperhidróza
Co je nadměrné pocení a kdy už nejde o normální reakci organismu?
Co se dozvíte v článku
Pocení je přirozený mechanismus regulace tělesné teploty. O nadměrném pocení, tedy hyperhidróze, mluvíme, když je produkce potu nepřiměřeně vysoká vzhledem k okolní teplotě, fyzické aktivitě nebo jiným podnětům – pot se objevuje i v klidu, v chladu nebo bez zátěže, a výrazně zasahuje do běžného života člověka.
Jak častý problém hyperhidróza je?
Odhaduje se, že hyperhidrózou trpí přibližně 3–5 procent populace. Mnoho pacientů však odbornou pomoc nevyhledá, problém řeší sami nebo se za něj stydí, takže skutečný výskyt může být vyšší.
Které části těla bývají postiženy nejčastěji?
Nejčastěji jde o podpaží, dlaně, plosky nohou a obličej. U některých pacientů se může nadměrné pocení vyskytovat i na více místech současně.
Jak poznat rozdíl mezi běžným a nadměrným pocením?
Za nadměrné považujeme pocení, které vzniká bez zjevné příčiny, pravidelně se opakuje a způsobuje pacientovi sociální obtíže, například mokré skvrny na oblečení nebo problémy při podávání ruky.
O příčinách
Může být nadměrné pocení dědičné?
Ano. U primární hyperhidrózy se často setkáváme s rodinným výskytem – až polovina pacientů udává podobný problém u příbuzných.
Jaké jsou nejčastější příčiny nadměrného pocení?
Rozlišujeme primární hyperhidrózu, která vzniká bez zjevné příčiny, a sekundární hyperhidrózu, která je příznakem jiného onemocnění nebo se jedná o nežádoucí účinek některých léků.
Kdy může jít právě o příznak jiného onemocnění?
Zvýšenou pozornost vyžaduje zejména nově vzniklé celkové nebo noční pocení. Pak je třeba vyloučit poruchy štítné žlázy, diabetes mellitus, infekční nemoci, některé neurologické poruchy či nádorová onemocnění.
Jakou roli hrají hormony, stres nebo psychika?
Významnou. Nervový systém ovládající potní žlázy je citlivý na adrenalin a stresové hormony, proto jej mohou výrazně zhoršovat stres, úzkost nebo emoční vypětí. Hormonální změny, například puberta, těhotenství či období menopauzy, mohou být rovněž významným spouštěčem.
Mohou nadměrné pocení způsobovat některé léky?
Ano, například některá antidepresiva, hormonální přípravky, léky na cukrovku, štítnou žlázu nebo na vysoký krevní tlak.
Existují skupiny lidí, kteří jsou ohroženější než ostatní?
Vyšší riziko mají lidé s rodinnou zátěží, protože primární hyperhidróza se často vyskytuje u více členů rodiny. Nadměrné pocení se také častěji objevuje u pacientů s některými endokrinními, neurologickými nebo metabolickými onemocněními. Intenzitu pocení mohou dále zvyšovat hormonální změny, například v těhotenství nebo během menopauzy, a také nadváha či obezita.
O diagnostice
Kdy by měl člověk vyhledat odborníka?
Pokud pocení omezuje každodenní život, způsobuje psychické obtíže nebo se objeví náhle v dospělosti bez zjevné příčiny, případně je doprovázené dalšími příznaky, jako výrazná únava či úbytek hmotnosti.
Jak probíhá vyšetření pacienta s nadměrným pocením?
Základem je podrobná anamnéza zaměřená na rozsah obtíží, jejich trvání, rodinný výskyt a užívané léky. Následuje klinické vyšetření a podle potřeby další doplňující testy. Při podezření na sekundární hyperhidrózu je vhodná spolupráce s endokrinologem, neurologem, internistou případně dalšími odborníky.
Jaké testy mohou pomoci odhalit příčinu?
V některých případech se provádějí krevní testy zaměřené například na funkci štítné žlázy, hladinu glukózy v krvi nebo známky infekce. Pro posouzení rozsahu pocení lze využít také speciální dermatologické testy, například jódovo-škrobový test.
O dopadech na psychiku
Jak nadměrné pocení ovlivňuje psychiku a sociální život pacientů?
Dopad bývá často výrazný. Pacienti se mohou vyhýbat společenským situacím, pracovním kontaktům nebo fyzické blízkosti s ostatními lidmi. Často popisují pocity úzkosti či studu, snížené sebevědomí, omezení při výběru oblečení, problémy při podávání ruky nebo obavy z viditelných stop nebo zápachu potu.
O léčbě
Jaké jsou možnosti léčby hyperhidrózy?
Léčba závisí na závažnosti obtíží. Využívají se speciální antiperspiranty s hliníkovými solemi, iontoforéza, aplikace botulotoxinu, systémová léčba anticholinergiky a v některých případech i chirurgické postupy.
Kdy postačí speciální antiperspiranty a kdy už ne?
U lehčích forem bývají antiperspiranty s vyšším obsahem solí hliníku často velmi účinné. Pokud však nepřinášejí dostatečný efekt nebo dráždí kůži, je vhodné zvážit další léčebné možnosti.
Jaké výsledky přináší léčba botulotoxinem?
Aplikace botulotoxinu do podpaží, dlaní nebo chodidel patří mezi nejúčinnější nechirurgické metody léčby. U většiny pacientů vede k výraznému omezení tvorby potu a zlepšení kvality života.
Jak dlouho účinek botulotoxinu vydrží?
Účinek obvykle přetrvává přibližně 4 až 9 měsíců, individuálně i déle. Poté je možné aplikaci opakovat.
Existují i léky ve formě tablet?
Ano, v určitých případech lze použít léky ze skupiny anticholinergik. Jejich použití je však limitováno možnými nežádoucími účinky, proto se musí nasazovat s rozvahou.
Trpíte nadměrným pocením?
Kdy přichází v úvahu chirurgická léčba?
Chirurgické řešení se zvažuje pouze u závažných případů, které nereagují na konzervativní léčbu. Nejčastěji jde pacienty s těžkou axilární či palmární hyperhidrózou, kdy se provádí endoskopická sympatektomie.
Jaké mohou mít jednotlivé metody vedlejší účinky?
Antiperspiranty mohou vyvolat podráždění kůže. U botulotoxinu se mohou objevit přechodné reakce v místě vpichu. Systémová léčba může způsobovat například sucho v ústech, zácpu nebo rozmazané vidění. Po chirurgickém zákroku může pacienty trápit kompenzační pocení jinde na těle.
O tom, co můžeme udělat sami
Jak se na pocení podílí náš životní styl? Jakou roli hraje strava a pitný režim?
Životní styl může intenzitu pocení ovlivnit, ale obvykle není jeho hlavní příčinou. Pocení mohou zvyšovat například pálivá jídla, horké nápoje nebo obezita.
Pomáhá omezit pocení například méně kávy nebo alkoholu?
U některých lidí ano. Kofein i alkohol mohou stimulovat nervový systém a pocení zhoršovat, proto může jejich omezení přinést částečnou úlevu.
Jak vybírat vhodné oblečení a materiály?
Doporučuji prodyšné materiály, například bavlnu či len. Vhodné je také vrstvení oblečení a volnější střihy, které pomáhají odvádět vlhkost.
Jaké chyby lidé při řešení nadměrného pocení nejčastěji dělají?
Častou chybou je zaměňování antiperspirantů a deodorantů, které omezují zápach, nikoli samotnou tvorbu potu. Pacienti také často odkládají návštěvu odborníka, přestože dnes existuje několik účinných možností léčby, které mohou kvalitu života výrazně zlepšit.