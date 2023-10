Když dojde na létající opice, znamená to, že vás čekají těžké časy

Řeč je o psychologickém týrání a životě v područí osoby, která dokáže proti člověku poštvat i celou jeho rodinu. A s grácií a nevinností v očích. Jak poznat, že žijete s manipulátorem, a co dělat, když už nějaká létající opice ve vašem vztahu zaútočí?

Odhalení až po letech

Létající opice Lidé, které manipulátoři získávají na svou stranu, aby někomu ubližili nebo ho zdiskreditovali. Ať už doma nebo třeba na pracovišti.

Poznat, že je někdo létající opice, anebo že jich máte ve svém okolí dokonce víc, není vůbec snadné. Ono vůbec i poznat, že žijete s manipulátorem a narcisem, je někdy těžký rébus a vyžaduje to spoustu trpělivých i útrpných let partnerství, než skutečně prohlédnete.

Slabší člověk, tedy oběť, může dojít až skutečně na hranici svých sil a duševního zdraví. Je třeba si uvědomit, že osobnost narcise a manipulátora je daná, dotyčný za to v podstatě nemůže, někdy si své chování ani neuvědomuje, anebo si nedokáže pomoct. Ale žít či pracovat se s ním nedá. A pokud na svou stranu přetáhne i nějaké ty létající opice, bývá to ještě horší.

Ne vždy je cílem narcise a manipulátora cíleně ubližovat své oběti. Jde mu hlavně o pocit absolutní kontroly nad druhým člověkem. Snaží se zároveň zabránit tomu, aby jej druhý opustil, nebo aby vůbec měl vlastní vůli a choval se tak, jak jemu nevyhovuje.





Narcis potřebuje bezvýhradnou pozornost a poslušnost partnera, obdiv, uznání a lásku. Většinou také žárlí a má silně majetnické sklony. Bojí se opuštění partnerem a neumí se ve vztahu chovat jinak než patologicky. Často za jeho chováním stojí i nějaká těžká traumata z dětství nebo chybějící sebevědomí. Roli ale mohou hrát i vlastnosti, které zdědil.

Aby narcis dosáhl svého, manipuluje. Nezřídka ale má i psychopatické sklony, což znamená zcela chybějící emoční inteligenci, jeho emocionální chování je naučené, vše řeší racionálně a ve chvíli, kdy má něco cítit a například projevit účast, tak ji projeví, i když to sám vůbec necítí. Nedokáže se vcítit do pocitů oběti a buď si neuvědomuje, že partner trpí a že mu ubližuje, anebo mu to ještě navíc činí zvrácené potěšení.

Toto je člověk, který má narušenou osobnost a který psychicky, anebo i fyzicky týrá v nejbližším vztahu svou oběť, ať už jde o manželství či partnerství, stejnopohlavní vztah, případně také nezdravý vztah spolužijících sourozenců nebo syna a matky a podobně. Cílem narcise a manipulátora či psychopata je zcela ovládat svou oběť. A využívá k tomu obvykle i létající opice.

Kdo je létající opice?

Létající opice je pojem, který označuje týrání v zastoupení. Flying monkeys jsou záškodné opice, které očarovala Zlá čarodějnice ze Západu, aby jí sloužily v pohádce Čaroděj ze země Oz.

V reálném světě se těmito létajícími opicemi stávají lidé z nejbližšího okolí oběti, její rodina a přátelé, kteří nic netuší a stejně jako oběť uvěří manipulátorovi. To oni se stávají spojenci manipulátora a staví se proti oběti, proto je oběť již zcela odříznuta od svých přátel a rodiny, případně kolegů, zůstává na všechno sama a bez pomoci nejbližších.





Když oběť konečně prokoukne manipulátora a něco se jí nezdá, její okolí (létající opice) jí nevěří a staví se proti ní, protože uvěří manipulátorovi a jeho lžím, očerňování a pomlouvání oběti. Flying monkeys se pak začnou chovat nejen bezcitně a pochybovačně, ale často i stejně jako manipulátor, protože jsou rovněž v jeho područí a stali se jeho oběťmi.

Co dělají létající opice?

● Pokud si budete stěžovat na manipulátora, létající opice jej budou obhajovat.

● Jakmile se jim budete chtít svěřit se svými pochybnostmi a podezřením, obviní vás z paranoidního chování.

● Uvěří pomluvám o vás a nebudou váhat je šířit dále.

● Veškeré vaše pocity budou velmi zlehčovat.

● Nebudou ochotni vám nabídnout pomoc.

● Budou se ve všem stavět proti vám.

● Budou vás vinit z toho, že se nechováte fér a správně.

● Budou vás vinit z toho, že si za všechny své problémy můžete sám/sama.

● Mohou na vás donášet vašemu partnerovi (manipulátorovi/narcisovi).

● V krajním případě mohou i flying monkeys používat manipulativní praktiku gaslighting spočívající v záměrném přesvědčování o tom, že realita je úplně jiná a vy jste blázen.

Létající opice tedy poznáte tak, že vám nenabídnou pomoc, vysmějí se vám, nebo zcela zneváží vaše pocity a výpovědi o vašem životě s manipulátorem. Pozor si dávejte na to, když se létající opice tváří přátelsky a slíbí vám pomoc a vzbudí vaší důvěru, ale po vašem odchodu okamžitě běží za manipulátorem a donáší na vás. Nejste tedy s nimi v bezpečí a zůstáváte na všechno sami.

Proč se lidé podřizují narcistům? Flying monkeys jsou lidé, kteří buď sami manipulátorovi uvěří, anebo se jen proti němu nechtějí stavět. Proto ve své slabosti a zbabělosti zavírají oči nad tím, co se děje a sami sebe přesvědčují, že je všechno jinak. Zkrátka nechtějí problémy a sami se cítí v ohrožení, proto jdou narcisovi na ruku. Může se také stát, že se tohoto psychopata sami bojí, a proto jej poslouchají a neudělají nic, co by mohlo pomoct oběti. Některé létající opice pak třeba mají podobnou povahu jako manipulátor a rády se přidají na jeho stranu.

Co s létajícími opicemi

Pokud zjistíte, že jste se stali obětí manipulátora a delší čas jste tento závažný problém neviděli, ještě nemusí být pozdě. Mnohé oběti jsou však již tak zdeptané, že nemají sílu odejít, uvěří tomu, že jsou například duševně nemocné. Jsou zcela závislé na svém partnerovi, který má nad nimi bezvýhradnou moc. Oběť se ho bojí a nedokáže od něj odejít.

Navíc díky létajícím opicím ve svém okolí zjistí, že je na všechno sama a nemá žádnou možnost úniku či řešení své situace. Tyto případy mohou končit velmi špatně až tragicky. Silné oběti se ale dokáží vzepřít, obzvláště pokud manipulaci odhalí včas. Je pak potřeba se nejen vypořádat s manipulátorem, kterého nezřídka oddaná žena miluje a sebe samu dlouho přesvědčuje o tom, že věci jsou zcela jinak, než si myslí a že ona je ta špatná, ale je třeba se vypořádat také s létajícími opicemi.





● První zásadou je nikomu nevěřit.

● Nikomu nic neříkat.

● Chovat se navenek tak, jak narcis očekává, ale tajně si připravovat půdu pro svůj odchod. Sehnat si bydlení, nastřádat peníze tak, aby o tom narcis nevěděl a ani nikdo jiný z jeho okolí.

● Je potřeba zcela omezit nebo ukončit kontakty s lidmi, o nichž máte podezření, že jsou flying monkeys.

● V opačném případě s nimi musíte také manipulovat, protože jinak se vystavujete nebezpečí, že vás podrazí a budou na vás donášet manipulátorovi.

● Musíte v sobě objevit neuvěřitelnou sílu odejít a radikálním řezem zpřetrhat všechny kontakty, a to jak kontakty osobní, tak i virtuální, zablokovat tyto osoby na sociálních sítích a podobně.

Konfrontace je zbytečná

Je velmi těžké ukončit kontakt se svou rodinou a svými nejbližšími, například matkou, otcem, bratrem, nejlepší kamarádkou, pokud se stali létajícími opicemi. Bohužel ale nic jiného nemůžete udělat. Jakákoliv konfrontace je náročná, tito lidé věří tomu, že jste blázen, feťačka, alkoholička, že týráte své dítě a další bludy, které jim manipulátor navyprávěl. Protože flying monkeys bývají pod silným vlivem manipulátora, nemůžete je přesvědčovat o své pravdě, zpravidla se vám to nepodaří a ještě více si uškodíte. V tomto případě pomůže jen čas. Protože skutečná pravda se časem ukáže.

Pomoci může zcela cizí člověk, o němž máte jistotu, že nezná nikoho z flying monkeys a ani z okolí manipulátora, včetně jeho samotného, anebo psychoterapeut a jakýkoliv odborný pracovník. Pokud začnete tajně chodit na psychoterapii, školený psychoterapeut vám bude věřit a časem rozklíčíte váš problém i to, kde je vlastně pravda. Manipulátor by neměl být v kontaktu s vaším psychoterapeutem ani o vaší terapii vědět, protože se může pokusit zmanipulovat i jeho, nebo vám dohodit svého známého, kterého přesvědčí o tom, že máte duševní problémy a obětí je on či vaše děti, nikoliv vy.

Psychoterapeut vám může nejen dodat sebevědomí, ale také umožnit praktickou pomoc, pokud jste týraná žena. Jakmile se vám podaří odejít a žít si svůj život, dosáhnout rozvodu, svěření případných dětí do péče a zamezení kontaktu s manipulátorem, máte vyhráno. Věřte tomu, že pravda časem vyjde najevo a létající opice brzy pochopí svůj omyl. Pak bude již na vás, zda jim odpustíte, musíte přihlédnout k tomu, že i tito lidé se stali oběťmi a manipulátorovi naletěli.